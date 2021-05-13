Казанская трагедия. А что удивительного, если у нас по ТВ с утра до вечера пиарят убийц, уголовников и педофилов?

18:56 15.05.2021

Выстрелы в школе

А что удивительного, если у нас по ТВ с утра до вечера пиарят убийц, уголовников и педофилов?

Владимир Малышев

13.05.2021



Бурную реакцию в России вызвала трагедия в Казани, где во вторник бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и устроил там настоящую бойню, в результате которой девять человек погибли и более двух десятков ранены.



В этой школе Галявиев окончил девять классов. В 2017-м поступил в колледж. По словам одноклассников, он был очень тихим, спокойным, но малообщительным. Учился хорошо, помогал одноклассникам с домашними заданиями. Его никто не притеснял, никаких мотивов для жестокой расправы с одноклассниками у него не было. Учителя относились к Ильназу хорошо, а у преподавателя татарского языка он вообще был "любимчиком".



Убийца был из так называемой благополучной семьи, родители имели возможность оплачивать его учебу в колледже. Более того, он не так давно съехал от родителей, жил в отдельном жилье. Но на уровне личных отношений контакта у него с родителями не было.



Незадолго до нападения на школу Галявиев создал Telegram-канал, разместил там свою фотографию в платке с надписью "Бог" и сообщил о планах "избавиться от всех в мире". На первом допросе вел себя крайне неадекватно, громко кричал и матерился.



Как считают следственные органы, никаких следов исламского экстремизма в этой трагедии пока не прослеживаются. Имевшееся у стрелка оружие было официально зарегистрировано. Но как стало известно, в прошлом году ему поставили диагноз атрофия головного мозга. Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними. Могло ли заболевание привести к убийству, должны установить эксперты. Так что не исключено, что в конечном итоге убийца может отделаться психиатрической лечебницей.



В школе стреляют не в первый раз



Увы, выстрелы в российской школе звучат уже не в первый раз. 2 февраля 2014 года московский десятиклассник Сергей Гордеев разослал своим знакомым сообщение: "‎Завтра вы удивитесь, что я сделаю". На следующий день Сергей с карабином в руках отправился в свою школу в районе Отрадное. ‎ Подросток застрелил учителя географии и больше часа удерживал одноклассников в аудитории. Когда прибыли полицейские, Сергей открыл по ним огонь. Поговорить со старшеклассником приехал его отец, в результате подросток сдался. Позже он объяснял свой поступок тем, что хотел доказать одноклассникам теорию солипсизма (философская доктрина, ставящая под сомнение существование реального мира за пределами индивидуального человеческого сознания. – Ред.). В итоге суд направил Сергея на принудительное лечение в психиатрическую больницу с диагнозом "‎параноидная шизофрения".



В связи с трагедией в Казани заговорили о необходимости усилить охрану школ. А депутат Госдумы Владимир Жириновский потребовал поднять возраст, с которого можно приобретать оружие, а также предложил запретить СМИ рассказывать о стрельбе в школах. Об ужесточении законов обращения в РФ оружия говорил и президент. Сейчас ничего не стоит его получить любому юноше, едва отметившему свое 18-летие, – достаточно не состоять на учете у психиатра и нарколога.



Какой пример для молодежи?



Однако главное тут, наверное, все-таки другое. Причина таких трагедий – в той атмосфере культа насилия, которая давно насаждается у нас в печатных СМИ, на телевидении, к кино, в социальных сетях. Убийство подается как дело обычное, где-то даже еще и увлекательное.



На экранах каждую минуту гремят выстрелы, кровь льется рекой, с утра до вечера, на всех каналах. С преступлений начинаются буквально все выпуски новостей, самые отвратительные злодейства смакуются, передаются со всеми подробностями. И самое, пожалуй, ужасное, так это то, что преступники, самые страшные злодеи становятся у нас кино- и телегероями.



Недавно вышел фильм о серийном убийце советских времен Чикатило. Не успел скопинский маньяк Мохов выйти на свободу, как его буквально атаковали журналисты. Мохов похитил и в течение нескольких лет держал в заточении и насиловал двух школьниц. За любое неповиновение изверг лишал их еды, воды и света. Он избивал девочек, издевался над ними, как мог, травил несчастных слезоточивым газом. Одна из пленниц родила от насильника двух детей.



Всего в сексуальном рабстве у маньяка девочки провели 1296 дней. В СССР или в современных США за такое чудовищное преступление в отношении детей его наверняка приговорили бы к вполне заслуженной им смертной казни. Но в либеральной России, отсидев сравнительно небольшой срок, изувер вышел на свободу. Интервью с этим мерзавцем тут же взяла Ксения Собчак, и, как говорят, даже ему за это заплатила. И вся московская эпатажная тусовка от такой дикой выходки была в восторге. Например, известный журналист Максим Шевченко даже заявил, что считает ее "прекрасным журналистом, одним из лучших журналистов о человеческих отношениях". "Это очень важное интервью", – объявил он.



Развращение молодежи



Но какой урок получают наши дети, когда видят таких "героев" на экранах? Ведь убийцы и насильники выглядят во время этих передач как настоящие "звезды", вокруг них толпятся журналисты, суетятся фотографы, их портреты – на первых полосах газет, за свои откровения им платят огромные гонорары. Каждый их шаг, каждое слово, становятся предметом самого пристального внимания СМИ. И происходит невероятное: кровавый злодей в головах у неопытных подростков становится персонажем, достойным подражания. Щелчки от выстрелов на экране, от которых мертвыми падают люди, кажутся ему уже не злодейством, а чем-то увлекательным и даже забавным. А Моховы и Чикатилы – не отвратительными изуверами, а симпатичными старичками, имена которых у всех на слуху.



"Мои родители всю жизнь вкалывали, но их никто не знает. А вот этот убил – и вот его знает уже вся страна", – такие мыслишки стучат в их еще несозревших мозгах.



А про то, что творится в интернете, лучше вообще не говорить.



Дело не только в том, что Геростратова слава еще с древних времен была привлекательной, а в том, что в наших СМИ произошла сегодня ужасная подмена. Героями стали не космонавты, не шахтеры, ставящие рекорды в забое, не инженеры, создающие необыкновенные машины, не наши славные ученые, а уголовники, злодеи и садисты. А потому можно смело сказать, что соучастники ужасного преступления в Казани – руководители нашего телевидения, менеджеры телешоу с уголовниками, создатели отвратительных ток-шоу с извращенцами, продюсеры и режиссеры фильмов о Чикатилах, такие журналисты, как Ксения Собчак, и те, кто платит им за развращение нашей молодежи огромные деньги.



Они даже хуже. Потому что их герои-злодеи, которых они вытаскивают на всеобщее обозрение с целью еще туже набить свои карманы, все-таки отсидели за свои злодеяния в тюрьме, а те, кто превратил их в "героев" СМИ, живут себе припеваючи, и их еще даже нахваливают за их "оригинальные и смелые сюжеты". А ведь это они несут свою долю вины за ту кровавую трагедию, которая произошла сегодня в Казани.



Без идеологии и без Бога



Но есть и еще одна важнейшая причина случившегося. Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец заявила, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является "абсолютное отсутствие государственной идеологии". "Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, подобная ситуация будет повторяться", – заявила она.



Но нельзя не только без идеологии. Нельзя и без Бога. Именно религия всегда была сдерживающим фактором в предотвращении преступлений. Но нет, не хотят у нас не только идеологии, но не хотят и вводить Закон Божий в школах. И подрастающее поколение просто не знает, что основная заповедь: "Не убий!".



Говорят у нас об усилении охраны школ, об ужесточении оборота оружия, что, конечно, тоже важно, но о самом главном, увы, пока государственных голосов что-то не слышно.