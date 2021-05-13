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Ненародные миллиарды: олигархи владеют третью ВВП России
18:59 15.05.2021

Наша страна занимает первое место в мире по концентрации доходов в руках богатейших граждан

Анна Седова
Материал комментируют:
Владислав Жуковский

Состояние богатейших граждан России превышает треть всего ВВП страны, и это рекорд среди государств мира. К такому выводу пришел руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма, который опубликовал свои подсчеты в Financial Times.

Шарма основывал исследование на данных журнала Forbes о состоянии миллиардеров по стране происхождения и оценках размера ВВП страны по данным Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, всех миллиардеров он разделил на три группы по происхождению их богатства. В первую вошли "старые деньги", то есть те, кто свои состояния унаследовал. Остальные две экономист поделил на "хороших" и "плохих" богачей. "Хорошие" заработали свое состояние в технологичных отраслях и производстве, "плохие" - в сфере недвижимости и добыче полезных ископаемых.

Нужно ли говорить, что именно на Россию, а также Мексику и Австралию приходится большинство "плохих" миллиардеров. "Хорошие" же часто встречаются в Тайване, Китае и Южной Корее, а "наследственные" живут во Франции, Германии и Индонезии. В России доля "плохих" миллиардеров составляет примерно 60% от общего числа. По мнению исследователя, плохие миллиардеры не просто так, а потому, что их отрасли менее производительны, более подвержены коррупции и пользуются худшей репутацией.

В целом же в России, по подсчетам Шармы, оказался наиболее высокий уровень концентрации экономики в руках сверхбогатых людей. На втором месте довольно неожиданно оказалась Швеция (около 30%), затем идут Индия (примерно 19%), США (около 19%), Франция (около 17%) и Тайвань (около 15%).

У нас на долю списка Forbes приходится около 35% всего размера ВВП страны. Один только председатель совета директоров российской компании "Северсталь" Алексей Мордашов может похвастать состоянием в 29 миллиардов долларов, что равняется 1,7% ВВП страны. Для сравнения, самый богатый человек в мире - основатель Amazon Джеф Безос - владеет гораздо более внушительным состоянием в 177 млрд долл., но оно соответствует только 0,8% ВВП США.

При этом число миллиардеров в России растет, несмотря на кризис. В российский список Forbes в 2021 году вошли 123 человека против 102 в 2020-м.

Независимый экономист Владислав Жуковский считает, что нынешняя структура экономики устраивает как богатейших людей России, так и власть, поэтому пропасть между богатыми и бедными продолжит расти.

- Россия - лидер в мире по неравенству доходов по подсчетам всех авторитетных экономистов от Forbes и Bloomberg до Всемирного банка. Такой поляризации богатства нет нигде. Больший объем ВВП богатейшие люди контролируют только на Украине, но там это сопровождается постоянным социально-экономическим кризисом и другими проблемами.

В российских цифрах ничего удивительного нет. Все объясняется структурой экономики, происхождением богатства в России и его распределением. Если посмотреть на золотую сотню Forbes в США, это в основном self-made люди, которые не имеют отношения ни к экспорту сырья, ни к экспорту низкого передела, ни к нефти и газу. Это люди из высоких технологий, программного обеспечения, торговли, интернет-торговли - все эти Amazon, Facebook, Microsoft и прочие.

То, что у нас такая высокая доля богатства в руках не просто миллиардеров, а правящего олигархата, который очень тесно интегрирован с властью и встроен во властную вертикаль, объясняется еще 90-ми годами. Это история про то, как в России в ходе кредитно-залоговых аукционов 1995-1996 годов, ваучерной приватизации и прочих мероприятий формировалась собственность. Она не создавалась в ходе предпринимательской деятельности. По большому счету у нас шло отчуждение имущества через откровенные схемы, фиктивные операции и мошеннические сделки.

Акцент был не на развитии бизнеса, малом предпринимательстве или честном распределении паев и долей в экономике между населением. Все было сделано так, что условные сто богатейших и близких к власти семей и кланов за поддержку получили бесплатно доступ к наиболее лакомым кускам собственности. Прежде всего они приватизировали то, что приносит сверхдоходы - экспорт нефти, газа, никеля, палладия, золота, алюминия и прочего. Понятно, что после этого в России будет такая чудовищная поляризация доходов.

С одной стороны, у нас 1% богатейших россиян владеет 47% национального богатства, 10% - владеют практически 70%. 3% богатейших обладают 90% всех финансовых активов - это ценные бумаги, акции, облигации и наличность. И с другой стороны, половина страны живет в нищете. Это люди с доходами ниже 25 тысяч рублей в месяц.

К сожалению, это взрывоопасная ситуация. Все понимают, что в России сам генезис крупной собственности носит незаконный характер, и эти богатства никоим образом не связаны с предпринимательскими талантами, гениальным управлением, менеджерскими качествами и характеристиками человека. Это просто близость к власти, которая конвертировалась в реальные активы и финансовые потоки, а также монополизацию политической жизни.

"СП": - Высокий уровень концентрации ВВП в руках богатейших людей есть не только в России, но и, например, в Швеции…

- Но Швеция входит в топ-3 стран с самым высоким качеством жизни в мире. Там высокий уровень жизни, низкий уровень преступности и социального неравенства. Решено большинство экологических вопросов, обеспечена свобода прессы и сменяемость власти. В Швеции есть богатство, но это богатство перераспределяется через налоги в пользу всего общества.

Скандинавы перераспределяют через бюджетные механизмы до 60% валового национального дохода. У нас это в среднем 34-35%, и эта цифра еще и искажается различными резервными фондами. Поэтому Швеция только на первый взгляд близка к России по этому показателю, на деле же там один из самых низких уровней имущественного расслоения в мире. Даже в США в два раза ниже уровень поляризации капитала, чем у нас. Но у нас экономика построена не для людей, а для олигархов, оффшоров, правящего класса и его обогащения.

"СП": - Может ли структура перераспределения доходов быть изменена, особенно с учетом кризиса? Например, уже были попытки сделать шаги в сторону прогрессивной шкалы налогообложения, будут ли они реализованы?

- Это нам не светит. Законотворческая деятельность - это выраженная на бумаге воля правящего класса. А зачем сверхбогатым людям, которые получают огромные дивиденды от существующей в России структуры колониальной экспортно-сырьевой экономики, что-то менять? Пчелы никогда не будут против меда. Не стоит ждать от них политической конкуренции, борьбы мнений, честных выборов, борьбы с коррупцией на системном уровне и с оффшорами. Если вспомните, в 2014 году много было разговоров про русский мир, про деоффшоризацию экономики, но по факту ничего не происходит, потому что вся социально-экономическая политика страны подчинена интересам богатейших 200 семей, львиная доля которых сидит либо на госзаказе и перераспределяет десятки триллионов рублей, либо на экспорте сырья.

Их такая структура экономики устраивает, им не нужно повышение издержек производства, зарплат рабочих, инвестиции в науку и образование. Для них это фактор не повышения конкурентоспособности, а лишних издержек. Тем более что рост благосостояния общества приводит и к активизации политических процессов. Концентрация денег в руках немногих выгодна им, во-первых, с точки зрения личного кармана, а, во-вторых, позволяет не давать поднять голову конкурентам и зародиться нормальному гражданскому обществу.

Уже третье десятилетие идут разговоры о прогрессивной шкале НДФЛ или хотя бы о плоской шкале страховых взносов (а сегодня с больших доходов у нас платежи во внебюджетные фонды и ПФР не 22%, а 10%), о борьбе с оффшорами и перераспределении экспортно-сырьевой ренты, но ничего не меняется. Восьмой год снижаются реальные доходы населения, люди живут все хуже и беднее. 18 миллионов официально живут за чертой бедности, а реально и половина населения. При этом только с начала года стоимость активов 25 богатейших миллиардеров выросла почти на 30 миллиардов долларов. Пропасть между богатыми и бедными растет, и улучшения не просматривается, процессы деградации продолжаются.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621094340
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