По журналюгам шрапнелью! 4 израильские ракеты метко развалили 11-этажный международный ТВ-центр в Газе

19:03 15.05.2021

Ракеты Израиля разрушили 11-этажное здание с офисами СМИ в Газе



Четыре израильские ракеты разрушили 11-этажное здание "Аль-Джаля" в секторе Газа, где располагались офисы ряда мировых СМИ. Об этом сообщает в субботу, 15 мая, телеканал Al Arabiya.



Отмечается, что в здании размещалось представительство данной телестанции, а также американское агентство Associated Press.



Известно, что информация о планируемом взрыве поступила владельцу здания Джаваду Махди. Ему сообщили, что у посетителей есть час на то, чтобы покинуть высотку.



Пороховая точка: Израиль и Палестина снижают интенсивность обстрелов

Корреспондент "Известий" провел сутки у сектора Газа

Также сообщается, что израильские военные разрушили здание "Бурдж-эль-Джалы", которое является второй по величине высотной башней Газы.



Ранее в этот день сектор Газа нанес удар по городу Рамат-Ган, один человек погиб. Населенный пункт расположен в пригороде израильского Тель-Авива, в небе над которым раздались сирены воздушной тревоги.



Кроме того, движение ХАМАС сообщило о пуске нескольких десятков ракет по Израилю. Военное крыло "Бригады аль-Кассам" пояснило, что атака стала ответом на авиаудар Тель-Авива по лагерю беженцев аш-Шати в секторе Газа, в результате которого погибли 10 человек.



Незадолго до ударов израильская армия заявила о перехвате беспилотника с взрывчаткой, запущенного с территории анклава.



Также 15 мая одна из выпущенных с территории сектора Газа ракет попала в топливный резервуар в порту израильского города Ашдод. В результате прогремел мощный взрыв, вызвавший пожар. Позднее в тот же день израильские военные заявили, что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.



Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, после чего последовали протесты и беспорядки, пишет "Газета.ру".



10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. После того как Израиль отказался выполнить ее требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.