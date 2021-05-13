В кыргызо-бюджето-образующем "Кумторе" идет обыск. Жапаровцы спешат разграбить награбленное?

19:27 15.05.2021

15 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Стало известно, по какому делу в "Кумтор Голд Компани" провели обыск



Обыски в ЗАО "Кумтор Голд Компани" связаны с уголовным делом, возбужденным в апреле 2021 года. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что досудебное производство возбуждено по статье "Коррупция" УК КР. Следствие ведет межведомственная следственная группа из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры.



Ранее сообщалось, что в Бишкеке в офисе "Кумтора" проведен обыск. Что конкретно ищут в офисе компании, неизвестно. По некоторым данным, вывезли кассу и оргтехнику.



Обыски прошли также на предприятии в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.



Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Белек Калыков заявил, что всю имеющуюся информацию редакция может получить лишь в понедельник, поскольку сегодня у сотрудников надзорного органа выходной.



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14 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Посольства Канады и Великобритании выступили с заявлением по Кумтору



Посольства Канады и Великобритании в Кыргызстане выступили с совместным заявлением о последних событиях в горнодобывающем секторе.



"Как важные инвестиционные партнеры Кыргызстана, мы обеспокоены недавними событиями в горнодобывающем секторе. Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с законом об акционерных обществах, и предстоящим внеочередным заседанием парламента Кыргызстана 17 мая, на котором, как мы понимаем, депутаты обсудят вероятную национализацию компании "Кумтор Голд Компани", - говорится в заявлении.



В диппредставительствах отмечают, что оба эти действия, в частности, вызывают серьезную озабоченность из-за их потенциально далеко идущих последствий для прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан. Прозрачная и справедливая бизнес-среда имеет решающее значение для восстановления после пандемии COVID-19.



"Меры, негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа. Мы выражаем надежду на то, что торговые соглашения будут соблюдены, а разногласия будут быстро и полюбовно разрешены при совместной работе иностранных инвесторов и правительства Кыргызстана", - заключили в посольствах.



Ранее депутаты приняли закон, позволяющий вводить внешнее управление на предприятии. Кроме того, есть судебное решение о взыскании с компании компенсации в размере более $3 миллиардов за экологический ущерб.



Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником "Кумтор" и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.



Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых "Кумтор Голд Компани" (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности КГК, включая банковские счета.