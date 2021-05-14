Афганистан: куда податься американским военным, - А.Ставер

20:16 15.05.2021 14 мая 21



Я много раз писал о том, что не в традициях США воевать самостоятельно. Ну не получается у американцев побеждать в одиночку. Даже при всей мощи и оснащенности их армии, американские части либо вязнут в боях и уходят в глухую оборону, либо просто тупо уничтожают все и всех с помощью авиации и артиллерии. Но и в этом случае говорить о победе можно только как о каком-то временном состоянии военного противостояния.



Мы помним, как помпезно американцы заявили о договоренности с "Талибаном" (запрещена в РФ) о прекращении боевых действий и о последующем выводе американских войск из Афганистана.



Для обывателей была придумана прекрасная легенда о миролюбивости американской армии и нежелании Соединенных Штатов проливать кровь афганцев. На самом же деле многолетняя война привела к тому, что армия США была просто заперта на своих базах и военных операций практически не вела.



Объявить поражение победой, а там посмотрим



Решение о выводе американских подразделений было принято по необходимости. Армия перестала выполнять ту роль, которая планировалась в Пентагоне. Фактически американские солдаты были в ловушке. Мир так и воспринял эти договоренности. Новый вариант кинодрамы "Спасти рядового Райана".



Кто-то прямо говорил о вынужденной эвакуации подразделений. Кто-то подыгрывал американским политикам и заявлял о том, что США стремятся к миру в Афганистане. Но понимание ситуации было у всех.



Напомню, вывод войск должен был быть закончен 1 мая этого года. Вместе с американцами из Афганистана должны были уйти и все их союзники по блоку НАТО. Но срок прошел, а подразделения не выведены.



Теперь Пентагон объявил об очередной дате вывода последнего американского солдата из Афганистана – 11 сентября 2021 года. К 20-летию трагических событий 2001 года, когда по США был нанесен террористический удар.



Американцы по всем каналам ведут переговоры с "Талибаном" (запрещена в РФ), уговаривая лидеров моджахедов не начинать боевых действий, которые после нарушения американцами договоренностей выглядят вполне логично. Не проще ли было просто выполнять то, о чем договорились? Но Вашингтон рискует. Рискует жизнями американских солдат и офицеров.



Дело в том, что Афганистан должен был стать для США определенной базой, откуда можно было бы влиять на ситуацию в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Пакистане, Иране. Да и во всем центральноазиатском регионе в целом.



Проще говоря, чужими руками можно было бы сохранять напряженность на южных границах России и Китая. Подпитывая те или иные силы в сопредельных государствах, американцы сохраняли бы рычаги влияния на ситуацию в этих странах, вплоть до организации государственных переворотов.



Итак, куда ни кинь, всюду клин. Военный контингент выводить надо, иначе талибы начнут такую резню, что США взвоет. И не помогут тут ковровые бомбардировки и всякие технические новшества. Да, потери у афганцев возрастут, но американская армия даже носа не посмеет высунуть из укрепрайонов.



А без военных баз в этой стране США теряют плацдарм, с которого удобно "подбрасывать дровишки" оппозиционным силам России в сопредельных государствах. И таким образом держать в напряжении Москву.



Куда пойти, куда податься



Ситуация понятна не только русским или китайским военным. Показательны в этом ключе статьи в американской прессе. Приведу одну цитату из материала, опубликованного в газете The Wall Street Journal. Причем ссылаются журналисты на источники в американском военном ведомстве.



Обычно такие статьи носят характер "случайной протечки" из штабов американской армии. Но чаще это плод анализа ситуации американскими военными экспертами. В данном случае, по моему мнению, The Wall Street Journal опубликовал достаточно грамотные рассуждения по важной для Пентагона теме.



"По словам представителей американского правительства и вооруженных сил, рассматриваемые варианты варьируются от близлежащих стран до более удаленных государств Персидского залива и кораблей ВМС США в море… Предпочтение отдается Узбекистану и Таджикистану, которые граничат с Афганистаном, что способствует быстрому доступу".



Достаточно сложно сказать более конкретно. Нужны базы в тех государствах, откуда можно было бы быстро нанести удар по территории Афганистана, не подвергая опасности собственных военных. Прилетели, отбомбились и улетели. Прекрасный вариант войны по-американски. Да и войска перекатывать с места на место – дорогое удовольствие.



"Сосредоточение формирований Вооруженных сил США вблизи афганских рубежей позволит Пентагону оказывать оперативную военную поддержку Кабулу, наносить удары по "Талибану" (запрещена в РФ. – Прим. авт.) и реагировать на возможные атаки боевиков на американское посольство. Страны Центральной Азии рассматриваются властями США как наиболее удобные плацдармы для выполнения таких задач".



Сейчас кто-то задумывается о глупости таких планов. Какой Узбекистан, какой Таджикистан? Кто ждет там американцев? Увы, мы склонны забывать исторические события. Даже те, что происходили на нашей памяти. Опять приведу цитату. Но теперь из нашего RT. Из материала Алексея Заквасина и Елизаветы Комаровой:



"Напомним, что после старта в сентябре 2001 года в Афганистане операции "Несокрушимая свобода" (Enduring Freedom) американская армия использовала отдельные объекты военной инфраструктуры в Центральной Азии.

Так, с 2001 по 2005 год Соединенные Штаты эксплуатировали узбекскую авиабазу Карши-Ханабад, с 2001 по 2002 год – таджикский аэродром Айни, а с 2001 по 2014 год – расположенный в Кыргызстане аэропорт Манас".



Так что американцы в своих действиях остаются верны традициям. Изобретать что-то новое против варваров (ох, как напоминает мне это выражение одного из гитлеровских генералов) они не будут. Центральная Азия и бывшие советские республики. Остальные государства в той или иной степени уже пострадали от дружбы с США или являются практически подвластными Вашингтону.



Получится ли опять обмануть правительства республик



Наверное, у некоторых наших читателей вызвало удивление присутствие на параде Победы президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Действительно, таджикский президент довольно редкий гость на таких торжествах. Прежде всего, потому что в самом Таджикистане день Победы такой же великий праздник, как и в России. Но в этом году Эмомали Рахмон был в Москве. Таков удел президентов. Работа – прежде всего.



Думаю, после всех праздничных мероприятий российский и таджикский президенты разговаривали один на один, в том числе и о предложениях американцев. В открытых источниках информации о каком-либо предложении американцев Душанбе нет. Но по некоторым косвенным признакам можно уже говорить о поиске американскими дипломатами подхода к президенту Рахмону.



Почему таджикский президент все-таки прибыл в Москву? Все дело в том, что, в отличие от Ташкента, Таджикистан является членом ОДКБ. Согласно договору, все члены этой организации обязаны при решении вопросов о размещении каких-либо иностранных военных организаций и баз согласовывать это со всеми членами ОДКБ. Эмамоли Рахмон хочет получить четкий ответ на вопрос об американском присутствии. Есть варианты. Или Россия выступит категорически против.



Узбекистан тоже совершенно не готов разменивать хорошие отношения с Россией на сомнительные "американские пирожки". Политика стратегического партнерства вполне устраивает всех. С одной стороны, Ташкент проводит независимую политику, а с другой – Россия помогает стране в реализации достаточно большого количества проектов.



К тому же 201-я база российской армии играет довольно существенную роль в "формировании международного климата" в данном регионе. Эта база мало того, что контролирует важнейшие пути из Афганистана на север, так она еще и примиряет наиболее воинственных местных активистов и борцов за что-то там. Вспоминаются слова министра обороны России Сергея Шойгу, сказанные им в ходе недавнего визита в Таджикистан:



"С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы".



Мне кажется, что в этот раз найти место для новой базы будет очень сложно. Прежде всего, потому что Россия уже не будет закрывать глаза на сепаратные переговоры американцев со своими союзниками и партнерами. Есть прямая опасность, что Москва пойдет на жесткие меры, ударит по рукам. А при том раскладе сил, что существует на сегодня в мире, американцам это совсем не нужно.



Есть еще один фактор, о котором сегодня мало кто вспоминает. Время, когда Россия ослабила свое внимание к центральноазиатским регионам, характеризуется не только становлением национальных государств, но и кровавыми событиями как в Таджикистане, так и в Узбекистане. Вот что сказал корреспондентам RT по этому поводу востоковед Андрей Арешев:



"Опыт 2000-х годов отчетливо показал, что американское военное присутствие приводит к деградации обстановки как в стране пребывания, так и в регионе в целом. Для Узбекистана, например, это обернулось кровавыми событиями в Андижане 2005 года, которые Ислам Каримов воспринял как антиправительственный мятеж".



Краткие выводы по ситуации



Важность для России Центральной Азии никто не оспаривает. Регион находится в центре Азии, а значит, тот, кто контролирует этот регион, имеет возможность влиять на все страны в той или иной степени. Следовательно, для установления этого контроля будут использоваться все средства.



Сможет ли Россия нейтрализовать планы США? Хотелось бы уверенно сказать "да". Но, Восток – дело тонкое, как сказал любимый многими поколениями россиян киногерой. Конечно, существует множество факторов, которые говорят за положительный ответ. Только, как это иногда бывает на Востоке, в последний момент может случиться так, что все прогнозы полетят в тартарары.



И тогда мы услышим очередные сказки из-за океана о том, что американцы в Центральной Азии никак не против России или Китая. Что все это против международного терроризма и "Талибана" (запрещена в РФ) в Афганистане. И тогда мы увидим новые части российской и китайской армии, которые почему-то решили расположить неподалеку КНР и РФ.



Просто хочется надеяться, что руководители ценральноазиатских стран помнят недавнюю историю собственных государств. Помнят кровь и слезы, которые там проливались совсем недавно.

Автор:

Александр Ставер Источник - topwar.ru

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