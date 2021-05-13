Елба-союзнички. В Восточном Казахстане продолжают бороться с имеющими двойное гражданство

23:06 15.05.2021

В Восточно-Казахстанской области 28 граждан привлечены за двойное гражданство



В апреле текущего года сотрудниками миграционной службы выявлены граждане, которые проживали на территории области с двойным гражданством. Так, сотрудниками миграционной службы ОП Глубоковского района выявлен гражданин Российской Федерации, который находясь на территории Республики Казахстан использовал документы гражданина Республики Казахстан, тем самым нарушил законодательство о гражданстве.



Кроме того, был выявлен житель г.Семей, который приобрел гражданство Российской Федерации в Алтайском крае и продолжал работать руководителем в квазигосударственном секторе.



В отношении иностранцев зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан и составлены административные протокола статье 496 КРКобАП с наложением штрафа от 100 до 200 мрп.



Согласно конституции Республики Казахстан, двойное гражданство в стране не допускается. Однако, граждане временно выезжающие за пределы страны принимают гражданство другого государства, тем самым допускают нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве.



- Управлением миграционной службы ДП на постоянной основе ведется работа по выявлению наличия двойного гражданства. С начала года за двойное гражданство привлечено - 28 граждан, из них за не сообщение в установленные сроки о фактах приобретения иностранного гражданства - 8 граждан, за использование документов удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан - 20,- рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.



Пресс-служба ДП ВКО