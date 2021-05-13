 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.05.2021
00:30  Казахстан создал свой разведывательный БПЛА "Шагала"
00:29  В Бишкеке прошел митинг в поддержку Палестины
00:17  Общество "белых ворон": как зарождалась российская археология
Суббота, 15.05.2021
23:06  Елба-союзнички. В Восточном Казахстане продолжают бороться с имеющими двойное гражданство
20:16  Афганистан: куда податься американским военным, - А.Ставер
19:27  В кыргызо-бюджето-образующем "Кумторе" идет обыск. Жапаровцы спешат разграбить награбленное?
19:03  По журналюгам шрапнелью! 4 израильские ракеты метко развалили 11-этажный международный ТВ-центр в Газе

18:59  Ненародные миллиарды: олигархи владеют третью ВВП России
18:56  Казанская трагедия. А что удивительного, если у нас по ТВ с утра до вечера пиарят убийц, уголовников и педофилов?
18:39  Перебои в сердце Европы, или Трагическая ответственность, - И.Шумейко
11:48  Американским солдатам в Афганистане было безопаснее, чем их союзникам, - "НГ"
11:17  Хватит прятаться... Новый кыр-губернатор Баткена пытается заставить работать свой аппарат
10:38  Илон Маск потерял $20 млрд после признания на ТВ в психической болезни. Реально - идиот
10:32  Киргизия обрушила акции Centerra Gold. Отжим награбленного
09:35  Шакардара. Близ Кабула взорвали мечеть с верующим - погиб имам и 11 прихожан
08:38  Куда подует американский "южный ветер" из Афганистана, - А.Запольскис
08:15  Израильские танки вкатились в сектор Газа
07:58  Первый китайский марсолет сел на Марсе
00:48  Жители таджикско-кыргызского приграничья: "Просто дайте нам спокойно жить на своей земле"
00:46  Терроризм и технологии ХХI века, - В.Овчинский
00:44  В Узбекистане изготовлена самая большая страница Корана в мире
00:43  США "выбирают" президентом России Кудрина
00:36  Эрдоган Великолепный блефует войной, - Е.Сатановский
00:34  Минтруда проигрывает нищете? Казахстан пожирает бедность, - Алма Бектенова
Пятница, 14.05.2021
22:07  Пресс-служба КырПреза отчаянно опровергает "наглую ложь" о президенте-взяточнике
22:05  Отжапарить канадцев. КырПрезидент подписал закон, позволяющий ввести внешнее управление на Кумторе
22:03  Рахмон спустя 2 недели выразил соболезнования семьям погибших на границе с Кыргызстаном
21:08  Анкара пытается продать себя подороже и США, и России
20:31  В США запустили призывную кампанию в армию... с лесбийской свадьбой и гей-парадом, - Daily Mail
19:33  Жээнбеков откупился от Жапарова лично отсыпав в карман $10 млн, - в Киргизии опять грандиозный скандал
19:31  Министрессу Казкультуры Раимбекову гонят с должности. За причастность к "букмекерскому скандалу"
19:06  Трем кыргызским "полководцам" незаконно присвоили генеральские звания?
19:01  Трагедия повторяется. События на Святой земле развиваются по худшему сценариев, - А.Правов
18:59  Как homo sapiens в обезьяну превратили, - В,Катасонов
18:57  Генералы против Байдена. Военные усомнились в здоровье президента США и его легитимности
18:54  Как и что будет развиваться на Украине, решают США, - А.Каневский
17:12  У кыргенерала Рысалиева - вора и мошенника, отобрали депутатский мандат
08:16  Кого "купит" Вашингтон в Центральной Азии? - И.Джорбенадзе
07:45  Идет война еврейская. Арабские и еврейские радикалы сошлись друг на друге, - М.Беленькая
07:41  Война в Интернете. Цифровые диверсии и способы защиты от них, - Игорь Ашманов
07:38  Тройка удалая. Стабильная стагнация путинской России, - Александр Проханов
07:27  У мигрантов в ЕАЭС появится своя биржа труда, - Т.Хасанов
05:04  У жены Зеленского нашли квартирку в Крыму
00:09  Об уничтожении Алматы, - Д.Ашимбаев
00:06  Китай закрепляется на заднем дворе России, - В.Скосырев
Четверг, 13.05.2021
23:52  СоцФонд Киргизии доверили электрику Орозалиеву
21:02  Украинскому куму Путина одели браслет и посадили под домашний арест
20:59  "Теневым" президентом США является "бесноватая Сюзи" Райс
20:26  В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн
20:20  Зачем Турции новая военная база в Иракском Курдистане? - Ст.Тарасов
20:13  Израиль пугает сектор Газа наземной операцией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Бишкеке прошел митинг в поддержку Палестины
00:29 16.05.2021

Аида ДЖУМАШОВА

В Бишкеке в парке имени Горького проходит митинг в поддержку Палестины.

По словам участника акции протеста Руслана Бекназарова, митингующие пришли поддержать Палестину. Они называют Израиль оккупантом.

"Мы мусульмане не должны делиться на государства и народы", - сказал Руслан Бекназаров.



Отметим, Руслан Бекназаров - сын Азимбека Бекназарова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Малайзии.

По данным ТАСС, напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

Согласно данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети "Аль-Акса". Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть "Аль-Аксу".

На сегодня конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Он привел к взаимным ракетным обстрелам. Из-за протестов, столкновений пострадали несколько сотен человек, десятки погибли.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621114140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Законы по поэтапной интеграции таможенных пошлин Армении и Кыргызстана к ставкам ЕАЭС
- А. Мамин встретился с главой французской атомной компании "Orano" К. Имовеном
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Насколько Центральная Азия подвержена рискам землетрясений
- Более 5,6 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года
- Рассмотрено гражданское дело по иску Департамента экологии по Актюбинской области к ТОО "Парижская коммуна XXI"
- Рассмотрено уголовное дело
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  