Казахстан создал свой разведывательный БПЛА "Шагала"

00:30 16.05.2021

Созданный в Казахстане БПЛА "Шагала" находится на заключительной стадии испытаний



Разработанный казахстанскими учеными и созданный в Казахстане разведывательный БПЛА "Шагала", что в переводе на русский означает "чайка", находится на заключительной стадии испытаний. Этот беспилотный авиационный комплекс испытывали неподалеку от города Нур-Султан. На испытаниях присутствовал лично глава оборонного ведомства страны Нурлан Ермекбаев.



Об этом сообщила сегодня пресс-служба казахстанского министерства обороны.



Разработкой аппарата занимались специалисты Национального университета обороны им. Первого президента Республики Казахстан, а заказчиком выступило оборонное ведомство страны.



На данный момент дрон проходит заключительный этап испытаний. Беспилотный комплекс состоит из наземной аппаратуры и самого БПЛА. По утверждению представителя пресс-службы Минобороны, он является высокотехнологичной системой и обладает несколькими степенями защиты.







Утверждается, что по своим характеристикам он не отстает от иностранных аналогов, но по цене гораздо дешевле.



В процессе работы дрон выполняет разведывательные функции, то есть определяет координаты наземных объектов и отправляет их оператору. Его максимальная дальность полета составляет 30 километров. Беспилотник передвигается со скоростью до 110 км/ч и способен подниматься на высоту до 3,5 тысячи метров.