Племянник Бердымухамедова купил особняк на бюджетные деньги

13:40 16.05.2021

Племянник президента Туркменистана Хаджимурат Реджепов потратил крупные бюджетные средства на приобретение личной недвижимости.



По сведениям "Хроники Туркменистана" в ноябре 2016 год туркменская фирма, зарегистрированная в Великобритании Greatcom Trade LLP, получила госконтракт на $25,7 миллиона на приобретение продовольствия заграницей. Выяснилось, что компанией владеет племянник Бердымухамедова - Хаджимурат Реджепов.







После получения госконтракта он построил трехэтажный коттедж.



На полученные из казны деньги подрядчик обязался закупить и доставить в Туркменистан 15 100 тонн сахара, 7000 тонн куриных окорочков, 2083 тонны подсолнечного масла, 170 тонн сливочного масла и 107 тонн маргарина.



Еще один контракт на поставки продовольствия на сумму $7,8 миллионов получили компания Staunchest Holdings LP, владельцем которой, по информации журналистов, является давний деловой партнер Реджепова Мердан Курбанов.



В сентябре 2020 года прошла информация, что министерство торговли Туркменистана выделило $1,6 млн компании Intergold LP, зарегистрированной в Шотландии, для покупки сладостей. Однако в материале указывается, что общая сумма сделки составила $3,5 миллиона.



В 2017 году Реджепов стал владельцем одного из трехэтажных особняков, построенных на месте бывшего района частной застройки Гажа. К такому выводу журналисты пришли, просмотрев видеоролик (сейчас удален), который загрузил на Youtube дизайнер интерьеров. Среди богатой отделки дома расследователи разглядели инициалы B.H. на кровати в детской комнате сына хозяина. Предположительно, она принадлежит сыну Реджепова – Бегенчу Хаджимурадову.



Он использует патрономическую фамилию Хаджимурадов, что типично для Туркменистана.