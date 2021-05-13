Армяне (Пашинян) хотят еще немножко повоевать с Азербайджаном. Теперь из-за Сюника

13:45 16.05.2021 В Ереване ждут сокрушительного российского удара по Баку

В Закавказье вот-вот начнется новая война, теперь с участием сил ОДКБ



Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян

Игорь Шатров



Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи в связи с ситуацией в Сюникской области (в Азербайджане этот достаточно узкий коридор, где армянская полоска шириной меньше 30 километров разделяет собственно Азербайджан и его Нахичеванскую автономную область, называют Зангезуром - Ред.). Об этом Пашинян заявил во время внеочередного заседания парламента.



По словам Пашиняна, стороны достигли договоренности о том, что азербайджанские силы покинут территорию Армении. А во время телефонного разговора с Путиным уточнил, что "подходы сторон к проблеме были по существу идентичными". При этом Баку выполнил соглашение лишь частично, якобы "есть территории, которые азербайджанцы не покинули".



По сообщению РИА Новости, Пашинян заявил:



"Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи".



В то же время в США уже "вступились" за Армению. Как заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер, Вашингтон ожидает, что Баку немедленно отведет все войска от границы с Арменией. По ее словам, США внимательно отслеживают ситуацию в Сюникской области.



"Перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом", - подчеркнула Портер.



Напомним, что раньше с аналогичными заявлениями выступил президент Франции Эммануэль Макрон.



- Это все потому, что Армения и Азербайджан в нынешних их границах появились только после распада СССР, - говорит доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. - Азербайджана как государства до вхождения этих территорий в Империю не существовало, у Армении были иные границы. Соответственно сами границы чертились как административные в период Союза.



Сейчас обе стороны оперируют картами. Позиция Армении выглядит юридически сильнее, однако армянские власти в лице премьера Пашиняна боятся свои позиции защищать.



"СП": - Азербайджанские ТГ-каналы пишут, что якобы об этом (уточнении границ - Ред.) были договоренности еще 10 ноября, но армянские власти это утаили. Насколько это реально?



- Все возможно при Пашиняне. Человек сдал Карабах, почему бы ему не сдать территорию Армении? Однако напоминаю, что армянский премьер не вправе принимать решения о передаче территории страны другой стране. Эти соглашения должны проходить через парламент. К тому же Пашинян сейчас защищает свои интересы и интересы своих внешних друзей, которые расходятся с армянскими государственными интересами.



"СП": - Может ли это обострение быть связано с выборами в Армении? В любом случае, как различные политические силы в стране могут его использовать?



- Уже используют. Пашинян пытается переложить решение проблемы на Россию. Если Москва решит, то Пашинян скажет, что это его заслуга. Если Россия не решит, то пашинисты начнут орать, что "Россия снова предала" и "надо искать других союзников". Тех же французов, которые однозначно поддержали армянскую позицию. Противники же Пашиняна уже позиционируют историю как очередное его предательство.



"СП": - Пашинян обратился за военной помощью к России. Что это значит? Можно ли это считать нападением на Армению?



- Это означает перекладывание ответственности при личном нежелании использовать нужные инструменты. Как в этой ситуации должен был поступить лидер Армении?



а) Обратиться в ОДКБ.



б) Дать азербайджанским войскам час на то, чтобы покинуть территорию страны.



в) В случае невыполнения этого требования ударить по вторгнувшимся солдатам всем, чем есть, и уничтожить их на месте.



Армения - страна-член ОДКБ, и гарантии организации распространяются на всю ее международно признанную территорию. В том числе и на ту территорию, куда вторглись азербайджанские войска. Ответная новая атака Азербайджана будет нарушением суверенитета страны и повлечет за собой огромные проблемы для Баку. А там дальше как пойдет.



Однако проблема в том, что у власти в Ереване сидит "Бархатное Чмо", которое ничего этого не сделает.



"СП": - А в случае реальной войны ОДКБ будет воевать за Армению? Кто? Белоруссия? Но Лукашенко дружит с Алиевым. Киргизия и Казахстан скорее поддерживают Баку. Остается Россия и Таджикистан…



- ОДКБ обязана воевать за Армению, если напали на ее территорию. И вы неправильно понимаете суть ОДКБ. Это не организация коллективной безопасности, а зонтичная структура для односторонних гарантий России странам-членам. Еревану не нужно военное участие Минска - ему достаточно России. И Москва вынуждена вписаться, ибо на кону репутация ОДКБ и субъектность этой организации. Те же страны Средней Азии на примере Армении решат, может ли РФ защитить их от угроз со стороны Афганистана и Китая. И если не сможет, то они будут искать того, кто сможет.



"СП": - Есть ли во-всей этой истории турецкий след?



- Уши турок виднеются, конечно. Они могли дать указание Азербайджану ввести войска для того, чтобы поставить Москве вилку. Но пока что рано об этом говорить - посмотрим, как будет действовать дальше Баку.



- Сюникский транспортный коридор существовал в советские годы, - напоминает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. - Проходя по территории Армянской ССР, он обеспечивал связь Азербайджанской ССР с Нахичеванской АССР, эксклавом, входящим в ее состав. Но не будем забывать, что и Азербайджан, и Армения тогда сами находились в составе одного государства - СССР, и роль этой дороги была иной. В начале 90-х годов прошлого века из-за событий в Нагорном Карабахе транспортный коридор прекратил существование.



В 9 пункте заключенных в ноябре прошлого года при содействии Москвы мирных соглашений между Азербайджаном и Арменией говорится, что" "по согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".



При этом движений в сторону создания новой транспортной инфраструктуры Армения все это время не предпринимала, ставя перед Азербайджаном в качестве первоочередных вопросы обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами. Однако в Азербайджане смотрят на последовательность исполнения пунктов договоренностей по-другому. Своими действиями Баку, видимо, решил побудить Ереван к решению вопроса по созданию новой транспортной инфраструктуры.



Мне это в чем-то напоминает историю с Минскими соглашениями по Донбассу. В том смысле, что и они, и договор между Арменией и Азербайджаном заключены в условиях военных неудач одной из сторон. Поэтому многие пункты подписывались не для последующего исполнения, а с целью остановки противника на завоеванных позициях, чтобы не дать ему возможности продвинуться дальше. По-моему, в данном конкретном случае это столь же очевидно, сколько и в случае войны в Донбассе.



"СП": - Этот Сюникский коридор вообще очень узкий, перерезать его азербайджанцам раз плюнуть, но это уже будет прямое нападение на Армению, а не на Карабах, который считается азербайджанской территорией. То есть страны ОДКБ будут вынуждены вмешаться. Допускаете ли вы такой сценарий?



- На данный момент не допускаю. Без учета мнения России ОДКБ не сможет принять такое решение. Но Россия не намерена ввязываться в конфликт в качестве воюющей стороны. Россия не готова быть более чем миротворцем и посредником в переговорах, потому что с Баку Москву связывают не менее дружественные отношения, чем с Ереваном. В нынешних условиях я не представляю российско-азербайджанского военного конфликта. Он не выгоден ни одной из сторон. Поэтому считаю, что дипломатического потенциала России хватит для того, чтобы избежать военного вмешательства.



"СП": - Пашинян обратился за военной помощью к России. Что ответит Путин?



- Путин добьется того, чтобы проблема Сюникского коридора решилась мирным путем - за столом переговоров. Военная помощь может быть оказана в случае прямой агрессии иностранного государства. Не слышал пока заявлений со стороны Азербайджана об объявлении им войны Армении.



"СП": - США и Франция потребовали отвести азербайджанские войска от границы с Арменией. А если нет, то что? Дальше слов их поддержка Армении пойдет?



- Без согласия Армении я не представляю военное вмешательство Франции или США в этот конфликт. А согласия этого Пашинян дать не сможет, хотя бы по причине членства Армении в ОДКБ.



Односторонняя поддержка позиции Армении в этом вопросе также грозит Франции и США обострением отношений с Турцией, которая - на минуточку! - является членом одного с ними военного блока НАТО. Так что дальше риторики дело не пойдет.



А решится вопрос только в результате участия России в качестве посредника в переговорах. У сторон больше, чем кажется, общих интересов, связанных с разблокировкой транспортной инфраструктуры региона, поле для взаимовыгодных компромиссов огромное. Другое дело, что внутренняя ситуация в Армении не позволяет Пашиняну перевести ситуацию из категории замороженного конфликта с Азербайджаном в категорию сотрудничества с бывшим врагом.



Пашиняну ради собственного политического будущего нельзя открыто признать, что Нагорный Карабах де-факто вновь стал частью Азербайджана, и надо думать о защите прав армян, проживающих там, уже не в военной, а в дипломатической плоскости. Вот он и вертится, словно уж на сковородке.



"СП": - Не напоминает ли все это провокацию с целью вывода российских войск из Закавказья? В Армении уже обвиняют Россию в том, что она не помогает, и призывают заменить российских миротворцев на французских или американских…



- Во-первых, мнение радикальной оппозиции не является мнением большинства армян. Во-вторых, членство в ОДКБ сдерживает Армению от таких неосторожных действий. В то же время поведение Пашиняна, действительно, часто напоминает провокацию. Оно вызывает раздражение у большой части армянского общества, что, конечно, накладывает отпечаток и на отношения в Армении к России и российской политике на Южном Кавказе. Источник - СвободнаяПресса

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