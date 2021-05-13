Как начиналась "война за великую Восточную Азию" (история), - А.Кошкин

13:51 16.05.2021 АНАТОЛИЙ КОШКИН



Просчет Вашингтона: американцы ждали нападения Японии не на США, а СССР



Каков был путь к войне на Тихом океане



Российские СМИ перепечатали интервью американского военного историка Роба Ситино изданию Time под названием "Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны". Одна из тем интервью касается давно отвергнутой серьезными учеными легенды о том, что Франклин Рузвельт, зная якобы о японском нападении на Перл-Харбор, подставил свой тихоокеанский флот под удар, чтобы получить основание для вступления США в войну.



Не существует ни единого документального подтверждения того, что американский лидер знал заранее об этой атаке, подчеркивает Ситино.



В связи с этим хотелось бы предложить основанную не на предположениях, а на фактах картину того, каков был путь к войне на Тихом океане.



* * *



В начале августа подготовка Японии к удару по СССР на Дальнем Востоке и в Сибири приобрела такие масштабы, что скрыть ее было невозможно. 8 августа 1941 г. госсекретарь США Корделл Хэлл заявил послу СССР в США Константину Уманскому, что данные, которыми располагает американское правительство, "снова подтверждают реальность угрозы движения японцев в северном направлении". Воспользовавшись этим, посол еще раз высказал позицию советского правительства о том, что "японцы поймут только ясный, решительный язык и что публичным или дипломатическим путем или прямой демонстрацией готовности США к любому положению им надо дать понять, какова будет политика США в случае японской агрессии против СССР… Японцы понимают только крепкий, недвусмысленный язык".



В начале августа японцы потребовали от Таиланда предоставления им военных баз и права контроля над производством олова, каучука и риса. Среди причин, побудивших Японию укрепиться в Индокитае и Таиланде, главное значение имела борьба за стратегическое сырье, в первую очередь за нефть. Оказавшись под коллективными санкциями, Япония создавала форпост для броска в Голландскую Индию (современную Индонезию) и на Филиппины, где были и нефть, и другое сырье.



Вторая мировая война на Тихом океане, 1941-42 гг.



9 августа Черчилль предложил Рузвельту проект ультиматума Японии от имени США, Великобритании и СССР, в котором заявлялось, что, если японцы вступят в Малайю или Голландскую Индию, три державы примут необходимые меры, чтобы вытеснить их оттуда. Однако Рузвельт формулировки этого ультиматума отклонил. Он заявил: "По мнению военного и морского министерств США, основная цель на Тихом океане пока должна заключаться в том, чтобы избежать войны с Японией".



В Вашингтоне решено было ограничиться иным заявлением. 17 августа Рузвельт вызвал японского посла в США Китисабуро Номуру и вручил ему меморандум для правительства Японии. В нем содержалось предупреждение: "Если Япония применением силы или угрозой таковой попытается и впредь установить военным путем свое господство над сопредельными странами, США незамедлительно предпримут необходимые для обеспечения безопасности меры". Хотя в меморандуме речь шла о возможности продвижения Японии на юг, Вашингтон попытался представить американский демарш как предупреждение и насчет японской политики в отношении СССР.



Во время беседы с советским послом 19 августа Самнер Уэллес, исполнявший обязанности госсекретаря США, "строго конфиденциально" сообщил, что "в результате совещания с Черчиллем Рузвельт… 17 августа, вызвал к себе японского посла адмирала Номуру и просил его передать японскому правительству, что в случае, если Япония предпримет новые агрессивные действия в районе Тихого океана (Уэллес дважды повторил это выражение и подчеркнул, что Рузвельт не делал различия между южным и северным направлением), то США не смогут пройти мимо этого безучастно, немедленно примут ответные меры… возлагая на японцев всю ответственность за эти последствия".



Сообщая в Москву эту информацию, Уманский писал: "На мой вопрос, имеется ли японский ответ, Уэллес ответил отрицательно, а на вопрос, сделано ли такое же представление в Лондоне, – утвердительно. Поблагодарил Уэллеса за информацию, которая как я ему заявил, вызывает тем большее удовлетворение, что соответствует духу предложений, внесенных мной Рузвельту 10 июля от имени Советского правительства".



Хотя в меморандуме Рузвельта от 17 августа Советский Союз не упоминался, в Токио поняли, что в "сопредельные страны" американцы включают СССР. Поэтому в переданном 28 августа Рузвельту ответе японское правительство сочло необходимым заверить США, что оно не будет предпринимать военных действий против СССР, "пока СССР остается верен советско-японскому пакту о нейтралитете, и не будет угрожать Японии или Маньчжоу-Го или не предпримет действий, противоречащих духу пакта". Японское правительство высказывало надежду на то, что США будут избегать сотрудничества с Советским Союзом, которое могло бы создать угрозу Японии. Токио заявил, что "не имеет намерений применить военную силу против любой соседней страны". Однако верить этим заявлениям было нельзя.



Хотя в Вашингтоне давали понять, что не оставят Советский Союз в беде в случае нападения Японии на СССР и "предпримут ответные меры", в Москве не могли полагаться и на это обещание. Опасаясь войны на два фронта, Сталин летом 1941 г. не мог принять решение о крупной переброске советских войск с Дальнего Востока, хотя под Москвой эти войска были очень нужны.



План нападения Японии на СССР



Переброска части дальневосточных и сибирских дивизий на запад стала возможной лишь после того, как Сталин получил точную информацию от резидента военной разведки в Японии Рихарда Зорге: на Императорском совещании 6 сентября решено отложить до весны 1942 года осуществление плана нападения на СССР "Кантокуэн", начало которого было запланировано на 29 августа.



С 29 сентября по 1 октября 1941 г. по инициативе США и Великобритании в Москве проходила трехсторонняя конференция, в работе которой участвовали: от СССР – нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, от Великобритании – министр снабжения лорд Уильям Бивербрук, от США – советник президента США в ранге посла Аверелл Гарриман. Во время беседы Сталина 30 сентября с главами делегаций США и Великобритании советский лидер уже не поднимал вопрос об американской военной помощи Советскому Союзу в случае японского нападения. Он говорил о том, нет ли возможности нейтрализовать Японию, "оторвать Японию от Германии".



Московская конференция, 30 сентября 1941 г. Фото: портал "Архивы России"



Гарриман заметил: "Великобритания и Америка этим вопросом много занимались. Мы теперь представляем единый фронт, чтобы дать Японии понять ошибочность ее отношений с державами оси. Эта политика, которую мы развивали со встречи президента с Черчиллем (9–12 августа), дает уже хорошие результаты".



Оптимизм Гарримана по поводу перспективы вывода Японии из Тройственного союза вызывал удивление, поскольку в это время Япония завершала подготовку к войне против США.



В сентябре Сталин уже достаточно уверенно заявлял о способности отразить японскую агрессию. 3 сентября 1941 г. в послании Черчиллю советский вождь писал: "…Советский Союз, так же, как и Англия, не хочет войны с Японией. Советский Союз не считает возможным нарушать договоры, в том числе и договор с Японией о нейтралитете. Но, если Япония нарушит этот договор и нападет на Советский Союз, она встретит должный отпор со стороны советских войск".



Стремление Сталина нейтрализовать Японию является еще одним подтверждением того, что для Москвы японо-американская война была невыгодна.



В подписанном 1 октября протоколе Московской конференции США и Великобритания обязались поставлять Советскому Союзу с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942 года ежемесячно 400 самолетов, 500 танков, зенитные и противотанковые орудия, алюминий, олово, свинец и другие виды вооружения и военных материалов. Советский Союз выразил готовность снабжать Великобританию и США сырьем, в котором те нуждались. При этом Сталин учитывал, что в случае вступления США в войну эти поставки могут резко сократиться; уже по этой причине версия о том, что он был заинтересован в начале японо-американской войны, выглядит неправдоподобной.



Приняв решение воевать сначала с США и Великобританией на юге Тихого океана, японцы делали все возможное, чтобы создать в Вашингтоне и Лондоне обратное впечатление: мол, Япония намерена в ближайшее время нанести удар по Советскому Союзу. Японская дезинформация имела успех.



Фумимаро Коноэ



Выраженные в послании премьер-министра Японии Фумимаро Коноэ президенту Рузвельту от 28 августа "надежда японского правительства на то, что США будут избегать сотрудничества с Советским Союзом", и предложение организовать личную встречу Коноэ с Рузвельтом должны были убедить Вашингтон в нежелании Японии идти на столкновение с Америкой. Альтернативой японского движения на юг было выступление Японии против СССР. Это убеждало правительство США в правильности утвержденного 21 июля 1941 г. оперативного плана Тихоокеанского флота США, который исходил из неизбежности советско-японской войны. "Каким жизненным интересам США может угрожать Япония? – писала 27 октября 1941 года "Чикаго трибюн". – Она не может напасть на нас. Это невозможно с военной точки зрения. Даже наша база на Гавайских островах находится вне досягаемости эффективного удара ее флота".



США и Великобритания исходили из ошибочного вывода о том, что в связи с выдвижением германских войск к Москве приближается срок японского удара по СССР. "Я думаю, – писал 15 октября 1941 г. Рузвельт Черчиллю, – что они (японцы) направятся на север". Английский премьер соглашался с президентом. Их оценки еще больше укрепились в связи с приходом 18 октября на пост премьер-министра Японии антисоветски настроенного генерала Хидэки Тодзио.



Хидэки Тодзио.



Ожидания японского удара по Дальнему Востоку и Сибири подогревались из Токио с целью убедить Вашингтон, что новый кабинет начнет войну против СССР, одновременно прилагая усилия для успешного завершения переговоров об урегулировании отношений с Соединенными Штатами. Посол США в Японии Джозеф Грю фактически способствовал распространению японской дезинформации. 20 октября он телеграфировал в Вашингтон: "Полагаю, еще рано рассматривать Тодзио в качестве военного деятеля, ведущего (Японию) к столкновению с США".



Продление 25 ноября 1941 г. "Антикоминтерновского пакта" Германии, Японии, Италии и их сателлитов создавало впечатление, что этот блок ставит на первое место сокрушение Советского Союза. В донесении американской разведки от 29 ноября 1941 г. говорилось, что "первоочередным объектом нападения Японии в ближайшие три месяца является Советский Союз"; выражалась уверенность, что японское правительство проявит стремление прийти к соглашению с Соединенными Штатами.



К подобному выводу американские разведчики пришли, в частности, в результате анализа расшифрованных дипломатических депеш, поступавших из Токио в посольство Японии в США. Так, в шифротелеграмме министра иностранных дел Сигэнори Того от 16 ноября на имя посла Номура подчеркивалось, что японцы при первом благоприятном случае могут осуществить свой план вторжения в пределы советского Дальнего Востока. Направление телеграммы подобного содержания однозначно объяснить трудно. Возможны два объяснения.



Первое – предположение, что она являлась частью операции дезинформации, но тогда получается, что японцы знали о том, что их депеши читаются американцами. Более правдоподобно объяснение, исходящее из слов "при первом благоприятном случае". Можно не сомневаться, что под "случаем" имелось в виду падение Москвы. Как свидетельствуют японские документы, в этом случае допускалось одновременное выступление Японии на юге и на севере.



То, что руководство США и Великобритании верило, а отчасти было заинтересовано в японском выступлении против СССР, проявлялось в действиях при оказании обещанной экономической помощи Советскому Союзу. Видя, как Гитлер рвется к Москве, а японцы изготовились на дальневосточных границах СССР, американцы не спешили вкладывать большие средства в гиблое, как казалось, дело помощи "обреченной" советской столице. До конца 1941 г., в самый трудный период борьбы Красной армии с вермахтом, США поставили в Советский Союз лишь 204 самолета вместо 600, предусмотренных по протоколу, танков – 182 вместо 750. СССР, несший основное бремя войны, получил менее 0,1 процента всей американской помощи воюющим государствам на основе закона о ленд-лизе. Как признавал Гарриман, на 24 декабря 1941 года США выполнили лишь одну четвертую часть взятых ими обязательств по первому протоколу о сотрудничестве. Причем тогда США еще не были вовлечены во Вторую мировую войну, а их военная экономика была на подъеме.



(Продолжение следует)



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АНАТОЛИЙ КОШКИН



Токио готовил удар по Перл-Харбору под уверения о стремлении к миру



"Если переговоры не будут завершены к концу ноября, войну следует начать незамедлительно, иначе будет поздно"



Американо-японские переговоры о нормализации двусторонних отношений начались в Вашингтоне 16 апреля 1941 г., вскоре после прибытия в США нового японского посла адмирала Китисабуро Номуры. Служивший ранее в США в должности военно-морского атташе при посольстве Японии Номура был лично знаком с президентом Рузвельтом и считался "сторонником политики примирения и уступок".



Весной 1941 г. позиции сторон сводились к следующему.



Правительство США в меморандуме государственного секретаря США Корделла Хэлла от 16 апреля в качестве основы японо-американского соглашения предложило для обсуждения четыре пункта: уважение территориальной целостности и суверенитета каждой нации; поддержка принципа невмешательства во внутренние дела других стран; поддержка принципа равенства, включая равенство возможностей торговли; ненарушение статус-кво в районе Тихого океана, за исключением случаев, когда статус-кво может быть изменен мирными средствами. При этом в обмен на вывод японских войск из Китая и образование в Китае единого правительства правительство США не исключало возможность признания марионеточного государства Маньчжоу-Го, созданного японцами на территории захваченного ими в 1931-1932 гг. Северо-Восточного Китая.



Японцы со своей стороны предложили США признать Маньчжоу-Го, отказать в поддержке правительству Чан Кайши, предоставить Японии неограниченные права на получение в юго-западной части Тихого океана необходимого ей военно-стратегического сырья, не допускать укрепления американцами Филиппин.



Как видно из заявленных сторонами условий, правительство США, ища компромисс с Японией, продолжали на Дальнем Востоке политику умиротворения. Американское правительство давало понять японцам, что при определенных условиях США могли бы поддержать Японию в случае ее войны с СССР. Для этого японскому правительству предлагалось пересмотреть свои отношения с Германией и выйти из Тройственного пакта. В Вашингтоне и Лондоне Тройственный пакт Германии, Японии и Италии рассматривали как направленный не только против СССР, но и против США и Великобритании.



Президент США Франклин Рузвельт



Готовность США к компромиссам с Японией объяснялась все большей вовлеченностью американцев в войну в Европе. Там события развивались так, что рано или поздно американцы должны были вмешаться в борьбу с Германией. Рузвельт в обращении к американскому народу 27 мая 1941 г. заявил, что нацисты "после завоевания Латинской Америки планируют далее задушить Соединенные Штаты и доминион Канаду". Президент США сознавал, что напряженные отношения с Японией и опасность вооруженного столкновения с этим государством чреваты тем, что флот США не сможет использовать все свои силы против Германии в Атлантике, его значительная часть будет прикована к тихоокеанскому ТВД. Это понимали и в Токио. Стремясь склонить США к дальнейшим уступкам и испытывая серьезное давление со стороны Германии, японское правительство решило твердо отстаивать свои позиции на переговорах в Вашингтоне. Токио заявил, что рассматривает "Тройственный пакт в качестве оборонительного соглашения" и не собирается от него отказываться ни при каких условиях. Как писал Хэлл в своих мемуарах, согласно положениям японского проекта "над всем районом Тихого океана по существу устанавливалось своего рода совместное японо-американское государство, причем господство Японии простиралось над той его частью, где проживало 9/10 населения и было сосредоточено 9/10 богатств района. Права и интересы других стран почти совсем не принимались во внимание". Хэлл считал, что "этот проект почти не давал надежды".



Его настроения разделял и Рузвельт, который, не возлагая особых надежд на благоприятный исход переговоров с японцами, стремился оттянуть начало японо-американской войны.



Установление японского военного контроля над Индокитаем и введение Соединенными Штатами экономических санкций в отношении Японии свидетельствовали о том, что перспектив договоренностей по поводу раздела сфер влияния в Восточной Азии и на Тихом океане, в первую очередь в Китае, практически не было. Япония претендовала на полное господство в этой части мира, а США не желали с этим мириться.



Дальний Восток и Тихий океан, 1941 г.



6 сентября на Императорском совещании высшее военно-политическое руководство Японии приняло решение вступить в войну с Соединенными Штатами, Великобританией и Нидерландами, закончив приготовления к войне к концу октября. Начать военные действия императорская ставка (дайхонъэй) предлагала в первой декаде ноября. С целью введения правительства США в заблуждение по поводу истинных намерений Японии было признано целесообразным не только не прекращать переговоры в Вашингтоне, но и создать впечатление о том, что японское правительство продолжает искать пути предотвращения войны.



В донесении руководителя советской разведгруппы в Японии Рихарда Зорге от 14 сентября 1941 г. сообщалось, что представитель флота и Тосио Сиратори (в 1941 году – посол Японии в Италии. – А.К.) сказали германскому послу в Японии Ойгену Отту и германскому военно-морскому атташе в Токио, что "переговоры с США есть последний эксперимент, чтобы доказать народу и крупным капиталистам, что прийти к пониманию с Америкой невозможно".



Рихард Зорге.



Хотя разработанные к началу ноября "новые предложения" (вариант А и вариант В) предусматривали некоторое смягчение японской позиции по спорным вопросам и даже предусматривали отвод японских войск из Китая "через два года после заключения мира", а из Северо-Восточного Китая, Внутренней Монголии и острова Хайнань – "через 25 лет", в действительности, как заявил на Императорском совещании 5 ноября министр иностранных дел Японии Сигэнори Того, "возможности достижения на переговорах соглашения, к нашему глубокому сожалению, невелики". При этом он указал, что "у Японии остаются весьма ограниченные возможности для дипломатического маневрирования".



Того, скорее всего, имел в виду то, что японские военные круги уже приняли решение воевать, а дипломатам отводилась лишь незавидная роль лжецов, в задачу которых входило попытаться убедить партнеров по переговорам в обратном. На том же Императорском совещании 5 ноября было принято следующее решение:



"1. Начать военные действия в первых числах декабря; армии и военно-морскому флоту полностью завершить подготовку к операциям.



2. Переговоры с США проводить в соответствии с прилагаемым документом (вариант А и вариант В).



3. Усилить сотрудничество с Германией и Италией.



4. Непосредственно перед началом военных действий установить тесные связи с Таиландом.



В случае, если переговоры с США к 0 часам 1 декабря принесут успех, военные действия отложить".



План А предусматривал: Япония соглашается с принципом отказа от дискриминации в международной торговле на Тихом океане и в Китае, если этот принцип будет признан и в остальном мире; что касается Тройственного пакта, то японское правительство согласно не расширять сферы "самообороны" и желает избежать распространения европейской войны на Тихий океан; после заключения мира между Японией и Китаем японские войска останутся на 25 лет в Северном Китае, на границе с МНР и на острове Хайнань.



Если американцы отвергнут план А, им надлежало предложить план В, носивший характер модус вивенди. Япония обязывалась воздержаться от дальнейшей экспансии в обмен на ослабление американских ограничений на торговлю с ней.



О том, что предложенные японцами варианты А и В были "дымовой завесой", свидетельствует тот факт, что 1 ноября, еще до Императорского совещания был отдан "приказ №1 по объединенной эскадре", в котором говорилось: "Великая Японская Империя объявляет войну США, Великобритании и Нидерландам. Указ об объявлении войны будет опубликован в день "Х". Довести до сведения данные приказа в "день Y" (секретным приказом №2 от 5 ноября "днем Y" было установлено 23 ноября, а 8 ноября секретным приказом №3 "днем Х" устанавливалось 8 декабря).



Бывший накануне и в годы войны старшим офицером Генерального штаба японской армии полковник Такусиро Хаттори писал после войны: "По поводу удара по Перл-Харбору в оперативном плане военно-морского флота указывалось: "Группе кораблей, основу которой составляет шесть авианосцев, под командованием командира 1-го авианосного соединения нанести внезапный удар по основным силам флота США в базах на Гавайских островах. Основная цель группы – за десять дней до начала операции выдвинуться в район островов Тисима (Курильских. – А.К.), а за один-два часа до рассвета в день "Х", находясь в районе 110 миль севернее Оаху, силами 400 самолетов нанести внезапный удар по авиации и кораблям в Перл-Харборе". "Таким образом, – свидетельствовал Хаттори, – можно считать, что 5 ноября на совещании в присутствии императора фактически было принято решение начать войну".



Японский крейсер.



Командование военно-морского флота Японии не скрывало раздражения по поводу японо-американских переговоров и требовало скорейшего начала войны. Начальник Главного морского штаба адмирал Осами Нагано заявил 1 ноября на заседании координационного совета правительства и императорской ставки, что, "если переговоры не будут завершены к концу ноября, войну следует начать незамедлительно, иначе будет поздно. Если Япония не вступит на сей раз в бой с Англией и Америкой, она навсегда лишится благоприятной возможности сделать это и будет вынуждена капитулировать. И, напротив, если она решит сражаться немедля, это гарантирует ей совершенно определенный успех на начальной стадии военных действий, а дальнейшие перспективы будут зависеть главным образом от национальной мощи и событий на международной арене. Но при этом, поскольку командование ВМФ уверено в своей стратегии "перехвата" сил противника или "заманивания их в засаду", оно считает возможным посредством занятия стратегических пунктов в южных зонах создать неуязвимые позиции".



Стремление командования флотом начать войну как можно скорее в значительной степени было связано с прогнозами о том, что с марта 1942 г. соотношение сил японского и американского флотов изменится в пользу США.



Так как курс на войну был одобрен еще 1 ноября, Того, не дожидаясь официального одобрения этого решения на запланированном на 5 ноября Императорском совещании, направил послу Номуре указание выдвинуть перед Рузвельтом "новые предложения" по варианту А, а в случае если они будут отвергнуты американцами, продолжить переговоры, используя вариант В. В телеграмме Номуре подчеркивалось, что "нынешние переговоры знаменуют собой наше последнее усилие, и вы должны понимать, что предложения А и В являются действительно окончательными. Если мы не сможем обеспечить скорейшее завершение переговоров, то, как это ни прискорбно, их крах станет неизбежным… Когда совещание у императора закончит работу, мы немедленно сообщим вам его результат, после чего вы встретитесь с президентом Рузвельтом и госсекретарем Хэллом и сделаете все от вас зависящее, чтобы заставить их в полной мере осознать нашу решимость…" При этом было дано важное указание о том, что "в данных обстоятельствах соглашение необходимо заключить к 25 ноября". Это был установленный срок для отдачи приказа о выходе в море авианосного соединения с тем, чтобы, преодолев расстояние до Перл-Харбора, нанести по нему удар ранним утром 7 декабря (по гавайскому времени).



Как стало известно после войны, американские спецслужбы быстро расшифровали депешу Того послу Номуре, и Рузвельт и Хэлл прочли ее до официального представления американскому президенту "новых предложений" Токио. Содержание депеши взволновало американских руководителей. Стало ясно, что японцы затевают что-то серьезное после 25 ноября.



Американское командование считало, что США еще не готовы к столкновению с Японией. 5 ноября начальник военно-морских операций ВМФ США адмирал Гарольд Старк и начальник штаба армии генерал Джордж Маршалл представили Рузвельту меморандум, в котором предлагали продолжать политическое маневрирование с целью оттянуть конфликт с Японией. "Соединенные Штаты, – указывалось в меморандуме, – должны избегать войны с Японией до того момента, пока не будут созданы достаточно сильные оборонительные позиции на Дальнем Востоке, или до того времени, когда Япония будет прямо угрожать или нападет на территории, безопасность которых чрезвычайно важна для США". Под такими территориями подразумевались владения США на Тихом океане, страны Британского содружества, Голландская Индия (Индонезия).



(Окончание следует)



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АНАТОЛИЙ КОШКИН



Как начиналась "война за великую Восточную Азию"



"Стрела уже выпущена"...



7 ноября 1941 года на заседании правительства госсекретарь США Корделл Хэлл предупредил об угрозе надвигающейся войны с Японией: "Мы не знаем, когда и где Япония совершит вооруженное нападение, поэтому должны быть в постоянной готовности". Было ясно, что ни о каком всеобъемлющем соглашении с японцами уже не может быть речи. Хэлл писал впоследствии: "Предлагавшиеся уступки с нашей стороны фактически означали нашу капитуляцию…"



Тем не менее идея попытаться заключить с Японией временное соглашение (модус вивенди) нашла сторонников в дальневосточном отделе Госдепартамента США. Надежду на то, что еще можно маневрировать, подкрепило направление 6 ноября министром иностранных дел Японии Сигэнори Того в Вашингтон в помощь послу Номуре известного японского дипломата, бывшего посла в Бельгии и Германии Сабуро Курусу. Хотя Того в воспоминаниях пытался отвергать обвинения в том, что Курусу был направлен в Вашингтон "для камуфляжа" с целью дезинформации американцев, в действительности это было именно так.



19 ноября дальневосточный отдел Госдепартамента США разработал проект временного соглашения с Японией сроком на ближайшие три месяца с перспективой его возможного продления. В обмен на вывод японских войск из южного Индокитая предусматривалось отменить замораживание соответствующих фондов в США и Японии, объявленное 26 июля 1941 года. США брались содействовать отмене аналогичных распоряжений Великобританией и властями Голландской Индии, а также обязывались "не рассматривать неблагожелательно установление мира между Японией и Китаем" на устраивающих Токио условиях.



Составленный в Госдепартаменте проект имел ограниченный характер. В нем, хотя и не прямо, но признавалась оккупация Японией северного Индокитая. А главным недостатком было то, что не затрагивался вопрос о положении в Китае. Тем не менее военный министр США Генри Стимсон и военно-морской министр Франклин Нокс, рассматривая такое временное соглашение как средство отсрочить войну, согласились с проектом.



Сложнее обстояло дело с одобрением проекта союзниками США. 22 ноября Хэлл передал проект послам Великобритании, Австралии, Голландии и Китая с расчетом на то, что эти государства одобрят новую инициативу США в отношении Японии. Однако этого не произошло. Категорически против подобного "урегулирования" выступило правительство Чан Кайши. Посол Китая в США Ху Ши прямо спросил Хэлла: "Разве такая договоренность хоть как-то свяжет руки Японии для продолжения спустя три месяца своей агрессии против Китая?" Хэллу ничего не оставалось, как признать, что "не свяжет". И, как бы оправдываясь, он добавил: "Думаю, шансов на то, что Япония примет наше предложение, не более одной трети".



Однако это не могло успокоить китайское правительство. Чан Кайши забрасывал Вашингтон телеграммами, выражавшими тревогу по поводу возможных договоренностей с Японией на основе "временного соглашения". В поддержку китайской позиции выступил и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, требовавший от США более решительных действий в отношении Японии.



Поэтому было признано целесообразным усилить содержание проекта "временного соглашения", включив в него основные положения "личного плана" министра финансов США Генри Моргентау, представленного Хэллу и Рузвельту 17 ноября. План Моргентау отличался от разработанного Госдепартаментом проекта гораздо большей конкретностью в изложении политических, военных и экономических проблем.



Однако в переработанном на основе предложений Моргентау проекте временного соглашения отсутствовали важнейшие пункты о выводе японских войск с территории Китая и отказе Японии от Тройственного пакта. Эти пункты появились в последний момент и, видимо, были призваны лишить Японию иллюзий по поводу возможности подтолкнуть США к умиротворению агрессора.



Нота Хэлла



Нельзя с полным основанием утверждать, что сделанные американской стороной предложения Японии от 26 ноября 1941 года, ставшие впоследствии известными как "нота Хэлла", являлись неприкрытым ультиматумом. Об этом свидетельствуют предшествовавшие основному тексту слова соглашения: "Строго конфиденциально. В предварительном порядке и без взятия обязательств". Хотя в той обстановке выдвинутые США условия выглядели окончательными, нельзя исключать, что это было сделано не столько с целью спровоцировать Японию на первый удар, как заявляют некоторые авторы, сколько с тем, чтобы демонстрацией решимости, не останавливаясь перед военным столкновением, попытаться удержать Японию от начала войны.



В сокращенном виде в ноте Хэлла предлагалось:



1. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии приложат усилия к заключению многостороннего пакта о ненападении между Британской империей, Китаем, Японией, Нидерландами, Советским Союзом, Таиландом и Соединенными Штатами…



3. Правительство Японии выведет из Китая и Индокитая все свои сухопутные, морские, авиационные и полицейские силы;



4. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии не будут оказывать военной, политической и экономической помощи ни одному из правительств или режимов в Китае, кроме национального правительства Китайской Республики, временная столица которого находится в Чунцине…



6. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии вступят в переговоры для заключения между Соединенными Штатами и Японией торгового соглашения, основывающегося на взаимовыгодных и наиболее благоприятных для обеих стран условиях…



7. Правительство Соединенных Штатов и правительство Японии отменят замораживание соответственно японских капиталов в Соединенных Штатах и американских капиталов в Японии.



Как видим, наряду с предложениями политического и военного характера, большое внимание в этом документе было уделено экономическим проблемам, решение которых, хотя и ограничивало японское доминирование в Восточной Азии, тем не менее обеспечивало Японии достойное существование в случае прекращения ею политики агрессии и угрозы силой.



1 декабря 1941 г. на Императорском совещании, где было принято бесповоротное решение о начале военных действий против США и Великобритании, министр иностранных дел Того заявил: "Мы должны признать, что, если мы примем их нынешние предложения, международные позиции нашей Империи падут до уровня ниже, чем они были перед началом Маньчжурского инцидента (захвата Японией Маньчжурии в 1931 году. – А.К.)… Мы будем принуждены полностью уйти с континента, а наши позиции в Маньчжурии будут неизбежно ослаблены… Великобритания и Соединенные Штаты получат контроль над этими регионами… Наше великое начинание по установлению нового порядка в Восточной Азии будет пресечено в корне".



Есть достаточно оснований считать, что нота Хэлла уже ничего не решала и не может рассматриваться как причина войны. Утверждения японских авторов о том, что "если бы не было ноты Хэлла, неизвестно, по какому пути пошла бы Япония", – лишь попытка обелить японское милитаристское руководство и возложить ответственность за начало войны на США. Япония пошла бы по пути войны независимо от того, была нота Хэлла или нет. Как выразился один японский историк, к моменту получения ноты Хэлла "стрела была уже выпущена".



Японское авианосное соединение под командованием адмирала Тюити Нагумо покинуло пункт сосредоточения в заливе Хитокаппу острова Итуруп (Курильские острова) и направилось тайными путями для нанесения внезапного удара по Перл-Харбору в 18 часов 26 ноября 1941 года, когда японское правительство еще не знало о ноте Хэлла.



Поступившую затем в Токио ноту японское верховное командование восприняло с ликованием, назвав ее "ниспосланным с небес благом", "милостью небес" ("тэнъю"): она давала возможность если не оправдать японское коварство, то по крайней мере представить дело таким образом, что причиной войны был "американский ультиматум". В стремлении напрямую связать ход переговоров и особенно ноту Хэлла с нападением на Перл-Харбор японские историки и мемуаристы утверждают, что, в случае если бы на переговорах в Вашингтоне был достигнут устраивавший Японию результат, авианосное соединение вернулось бы на свои базы.



В действительности после Императорского совещания 5 ноября командование армии и флота рассматривало вашингтонские переговоры исключительно как эффективную "дымовую завесу" для прикрытия выдвижения японских авианосцев на исходные позиции для удара. По требованию военных 28 ноября в посольство Японии в Вашингтоне была направлена шифровка, в которой содержалось строгое указание послам Номуре и Курусу "не давать понять правительству США, что переговоры прекращаются".



Адмирал Нагумо



Что же касается утверждений о том, что авианосное соединение адмирала Нагумо в зависимости от хода переговоров могло быть отозвано в Японию уже по пути к Перл-Харбору, то это чистое лукавство: такая возможность допускалась по совершенно иным причинам. "Возвратиться на прежнюю стоянку" соединение должно было не "в случае достижения компромиссного соглашения", а лишь в случае, если оно будет обнаружено американцами за двое суток до назначенных "Д" (дня) и "Ч" (часа) атаки. Таким был первый из вариантов, которому был обязан следовать командующий соединением при переходе в район Гавайских островов. Варианты предусматривали: если соединение будет обнаружено за двое суток до намеченной атаки, командующий обязан вернуться на базу; если за сутки – он принимает решение самостоятельно; если накануне или в день атаки – продолжает проводить операцию.



С военной точки зрения операция была проведена безупречно. В 7.50 утра 7 декабря 1941 года (гавайское время, в Японии уже была ночь 8 декабря) ударное авиационное соединение совершило нападение на Перл-Харбор. В результате двух атак японская авиация уничтожила или надолго вывела из строя 8 американских линкоров, 6 крейсеров, эсминец и 272 самолета. В тот же день авианосные соединения Японии, базировавшиеся на острове Тайвань, совершили массированные налеты на аэродромы Филиппин, высадили десант на севере Малайи, атаковали британские аэродромы в Малайе и Сингапуре и высадились в южном Таиланде. У берегов Малайи японская авиация потопила английские линкор "Принс оф Уэлс" и линейный крейсер "Рипалс".



В 7.50 утра 7 декабря 1941 года (гавайское время, в Японии уже была ночь 8 декабря) ударное авиационное соединение совершило нападение на Перл-Харбор.



8 декабря 1941 г. Конгресс США принял резолюцию об объявлении войны Японии. В тот же день был опубликован императорский рескрипт об объявлении войны Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Вслед за Японией 11 декабря войну США объявили Германия и Италия. Затем в войну против Японии вступили Голландия, Франция, Китай. Началась война на Тихом океане или, как ее именовали в Японии, "война за великую Восточную Азию" ("Дайтоа сэнсо"). Источник - Фонд стратегической культуры

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