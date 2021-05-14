Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси попросила у Путина гражданства России

16:57 16.05.2021

Песков прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ



По предоставлению иностранцам российского гражданства есть определенные бюрократические процедуры. Об этом 16 мая заявил "РИА Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую просьбу экс-советника бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси.



"На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассмотрят ли власти РФ обращение американки.



Ранее в воскресенье стало известно, что бывший сотрудник Госдепартамента США, автор нескольких книг Сюзанна Масси в ходе визита в Москву заявила о желании получить российское гражданство. По словам дипломата, если президент России найдет такую возможность, то это станет честью для нее.



Масси с 1984 по 1988 год была советником Рейгана по Советскому Союзу. Ее прозвали "женщиной, остановившей холодную войну", отмечает "Газета.ру". С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований.