 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси попросила у Путина гражданства России
16:57 16.05.2021

Песков прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ

По предоставлению иностранцам российского гражданства есть определенные бюрократические процедуры. Об этом 16 мая заявил "РИА Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую просьбу экс-советника бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси.

"На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассмотрят ли власти РФ обращение американки.

Ранее в воскресенье стало известно, что бывший сотрудник Госдепартамента США, автор нескольких книг Сюзанна Масси в ходе визита в Москву заявила о желании получить российское гражданство. По словам дипломата, если президент России найдет такую возможность, то это станет честью для нее.

Масси с 1984 по 1988 год была советником Рейгана по Советскому Союзу. Ее прозвали "женщиной, остановившей холодную войну", отмечает "Газета.ру". С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований.

Источник - известия
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