Кто остановит утырка? Сын КырДепутата Омуркулова опять задавил человека

18:46 16.05.2021

В Бишкеке сын депутата ЖК Исы Омуркулова сбил велосипедистку

Азамат Омуркулов на своей машине сбил велосипедистку, сообщили 16 мая АКИpress источники.



ДТП произошло вчера, 15 мая, на пересечении улиц Токтоналива-Масалиева. Пострадавшую доставили в больницу.



Как рассказали АКИpress в пресс-службе ГУОБДД, 38-летний О.А. находился за рулем машины "Порш Панамера". Примерно в половине одиннадцатого вечера автомобиль двигался по Токтоналиева и при повороте на Масалиева сбил велосипедистку М.Ж., 1992 года рождения.



Машину водворили на штрафстоянку, а данный факт был зарегистрирован в ЕРПП.



38-летний Азамат Омуркулов - сын депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова.



В августе 2011 года Омуркулов-младший на объездной дороге вблизи Токмока совершил ДТП на автомашине "Лендкрузер", в результате которого погибли три человека, находившиеся в "Ауди": водитель, житель Каракола Талгар Турдукеев (1991 г.р.) и пассажиры - жительница Бишкека Алтынай Турусбекова (1988 г.р.) и житель Кара-Бууринского района Таласской области Мурат уулу Жайнак (1990 г.р.).



Тогда он превысил скорость и выехал на встречную полосу. Дело дошло до суда, но во время следствия родственники погибших отказались от обвинений и написали встречное заявление.



Так, Токмокский суд прекратил производство по уголовному делу по обвинению Азамата Омуркулова в совершении преступления, предусмотренного ст.281 ч.3, в связи с отказом от поддержания частно-публичного обвинения законных представителей потерпевших.



На тот момент Иса Омуркулов был мэром города Бишкек.