После трехдневного режима прекращения огня в Афганистане возобновились бои

19:55 16.05.2021

16 мая в провинции Гильменд возобновились бои между талибами и афганскими правительственными силами.



Талибан объявлял ранее о трехдневном прекращении огня по случаю праздника Ураза-байрам, и этот срок закончился сегодня.



Атоуллох Афгон, председатель Шуры провинции Гильменд, сказал в интервью информагентству AFP, что "бои начались сегодня рано утром и продолжаются до сих пор".



По его словам, талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в Лашкар-Гохе, столице провинции, и других районах.



В то же время представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что операция была начата правительственными войсками, но обвиняют в нарушении режима прекращения огня Талибан.



Во время трехдневного режима прекращения огня было совершено нападение на мечеть в Кабуле, во время которого было убито 12 верующих. Ответственность за нападение взяла на себя признанная в Таджикистане террористической и экстремисткой группировка ИГИЛ.



Афганские официальные власти ведут переговоры с Талибан в Катаре с сентября 2020 года, которые до сих пор реального результата не дали.



Единственное, что было достигнуто в ходе переговоров – это то, что США обязаны покинуть Афганистан, а Талибан будет вести мирные переговоры с официальным Кабулом и не должен предоставлять убежище иностранным наемникам в Афганистане.



Есть решение, что все иностранные войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября, спустя почти двадцать лет их присутствия на афганской территории.​