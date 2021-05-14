 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер на работе Народный артист Таджикистана Назирмад Мусоев
19:56 16.05.2021

Известный таджикский актер умер во время дубляжа фильма в киностудии "Хатлон синамо".

Назирмад Мусоев, известный таджикский актер театра и кино, ушел из жизни на 70-м году жизни во время работы в студии "Хатлон синамо". Его похоронили 16 мая на кладбище в столичной махалле Каратегин.

Назирмад Мусоев снялся в десятках художественных фильмов и в театральных постановках советского периода и в годы независимости страны.

Мухиддин Назарзода, коллега Назирмада Мусоева, сказал в беседе с Радио Озоди, что актер умер вечером 15 мая во время озвучки фильма в киностудии "Хатлон синамо" в Бохтаре.

"Когда он закончил работу, пожаловался на сильные боли в желудке, и попросил принести лекарство. Когда пришли с лекарством, он уже умер", - рассказал собеседник.

Курбон Собир, таджикский актер и один из приятелей Мусоева, сказал в беседе с Радио Озоди, что Мусоев никогда не жаловался на болезни, и скончался от сердечного приступа.

"Он не был таким артистом, чтобы можно было сказать – вот это у него хорошая роль, а эта – плохая. У него все роли были хороши. И критерием истины на все его роли был повторный просмотр зрителями его фильмов. Могло быть так, что сам фильм не удался, возможно, бы л не очень хороший сценарий, однако то, как он играл свою роль, всегда оценивалось хорошо", - сказал Собир.

Сафар Хакдодов, председатель Союза кинематографистов Таджикистана, говорит, что Назирмад Мусоев стал известным в 1985 году после того, как снялся в фильме "Я ей нравлюсь".

"Он ворвался в наш кинематограф как звезда. Его красивая внешность и голос покорили режиссеров. Он был очень активен и в годы независимости. Молодежь всегда приглашала его сняться в новых фильмах. Он был бескорыстный. Даже не спрашивал, сколько ему дадут за ту или иную роль. Никто не слышал от него плохого слова. На его лице всегда была улыбка. Он каждый день приходил на работу, активно работая и в кино и театре", - сказал Сафар Хакдодов.

Назирмад Мусаев, народный артист Таджикистана, всю жизнь проработал в Государственном Молодежном театре имени Махмудджона Вохидова. И хотя он вышел на пенсию, но все равно продолжал работать и исполнять роли на сцене этого театра. Спектакли "Пять жен Ходжи Насриддина" и "Тарма" были среди тех театральных постановок, в которых он играл роль в последние два года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
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