В новой Голливудской "Золушке" фея будет... чернокожим гермафродитом

21:24 16.05.2021

Темнокожая фея в новой "Золушке" будет бесполой



Темнокожий актер Билли Портер рассказал, что фея-крестная, которую он сыграет в новом фильме "Золушка", будет гендерно-нейтральной, сообщает zakon.kz.



Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ, - прокомментировал Портер. - У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово.



Как отмечает Gameguru, актер добавил, что совершенно не переживает из-за возможной негативной реакции со стороны зрителей, которую может спровоцировать такой необычный выбор режиссера.



По его словам, фильм станет классической сказкой, но для нового поколения, а дети и молодежь уже готовы к такому.



Режиссер картины - Кэй Кэннон. Действие мюзикла разворачивается в Нью-Йорке, роль Золушки играет Камила Кабельо, а ее возлюбленного - Николас Голицын.



Картина выйдет в сентябре 2021 года.