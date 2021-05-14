Зачем сносят старый Душанбе? - Г.Шерматов

00:17 17.05.2021

Дома-памятники архитектуры ХХ века Душанбе. Пожалуйста, сохраните их…



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Фото: автора



Сегодняшний Душанбе становится все более похожим на усредненный город в Юго-Восточной Азии, а ведь он когда-то был совсем другим, необыкновенным.



Гафур Шерматов – знаток истории таджикской столицы собрал для вас фотографии домов - памятников из архитектурного наследия, без которых невозможно представить облик исторического Душанбе.







Старый Душанбе всегда называли добрым и душевным, и он был и остается таким даже несмотря на то, что многие его островки прошлого уже исчезли. Почему? Да потому, что в самом воздухе нашего города разлита магия истории, аура, которая охватывает его еще оставшиеся старые здания, скверы, сады, аллеи, парки и площади…



Старый Душанбе пережил многое – войны и эпидемии, годы возрождения и упадка, но ни политические катаклизмы и ни многое другое никогда не смогли сломать "душу нашего Душанбе", его легендарную притягательность, о которой так хорошо написали Бруно Ясенский и Евгений Шварц, Онегин Гаджикасимов, Инна Кашежева и Ярослав Смеляков…



Старый Душанбе видел Садриддина Айни и Юлиуса Фучика, Мирсаида Миршакара и Малику Сабирову, Расула Гамзатова и Мирзо Турсунзаде, Чингиза Айтматова и Евгения Павловского, Александра Семенова и Бободжана Гафурова.



И как было бы здорово, если бы мы сохранили очарование старых улиц и зданий, превратив их в заповедную зону там, где когда-то жили и гуляли великие писатели и ученые, многие известные люди прошлого, память о которых не может умереть.



Как были бы счастливы и благодарны нам наши потомки за возможность увидеть первые здания и улицы Душанбе, окунуться в эпоху советского реализма, погулять в ней, представить себя в ней…



Старый Душанбе сегодня переживает изменения в своей исторической части, и не самые лучшие. Вместо того чтобы ремонтировать дома 30-40-50-х годов и строить новые на занятых малоценной и частной застройкой, в историческом центре возводятся 12- 18- 20-этажные жилые здания по типовым проектам со сносом целых кварталов, без которых Душанбе сразу утрачивает большую часть своей привлекательности.



Высокие жилые дома нивелируют выразительный рельеф старого города, многоплановость его зрительного восприятия через призму окружающих гор, и наконец, уплотняя существующую застройку и, следовательно, увеличивая количество проживающих людей, превращают его исторический центр в спальный район и вызывают усиленный поток транспорта, которому становится тесно на узких улицах старого города.



К сожалению, сегодняшний Душанбе становится все более похожим на усредненный город в Юго-Восточной Азии.



Долг современных душанбинских правителей, градостроителей и инвесторов, архитекторов и застройщиков перед таджикской историей и культурой - не разрушать сложившуюся среду старого Душанбе, а поддерживать ее и творчески развивать. В том числе и для туристов, чтобы они увидели самобытность его зодчества, его неповторимость и уникальность.