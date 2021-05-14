Для Назарбаева в Туркестане красили газоны и не выпускали из гостиниц гостей: подробности одного визита

00:22 17.05.2021

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые за долгое время выбрался из своего столичного офиса и съездил в командировку в Туркестан.



Пресс-служба Назарбаева сообщила, что он "ознакомился с работой по благоустройству Парка Первого Президента" и посетил "ряд социально-культурных объектов столицы тюркского мира".



На деле же поездка политика парализовала почти весь Туркестан. Местные жители жаловались, что их настоятельно просили не выглядывать из окон, а гости города рассказали, что их заперли в гостиницах и никуда не выпускали. В Туркестане были проблемы с интернетом, а на улицах во время визита Назарбаева дежурили сотни полицейских: они досматривали буквально каждого прохожего.







Также несколько человек сообщили в соцсетях, как местные власти вели особую подготовку к визиту Назарбаева: на улицах наспех красили зеленой краской газоны и елки. Местные чиновники, правда, после появления в соцсетях видео заявили, что на газоны наносили не краску, а минеральное удобрение.



На фотографиях, которые сделали местные СМИ во время визита делегации, видно, что на улицах немноголюдно. По рассказам туристов, после известия о приезде политика их просто загнали в номера и не выпускали из комнат.



"Таксисту пришлось нас высадить вдалеке от гостиницы. До нее мы шли пешком. По дороге нас часто проверяли: требовали показать содержимое сумок и чемоданов, – рассказывает туристка Рабига Медет, которой не повезло оказаться в Туркестане во время визита Назарбаева. – В разрекламированный туристический комплекс "Керуен-сарай" невозможно было попасть. После обеда нас вовсе закрыли в гостинице, интернет плохо ловил".



"Чиновники говорят на каждом шагу, что надо развивать туризм в стране. Но как можно объяснить тогда, что так относятся к туристам?" – возмущается женщина.



Турфирмы, которые работают в Туркестане, говорят, что особенно неудобно им было перед иностранными туристами: их не пустили к достопримечательностям и попросили держаться подальше от мест, которые посещали высокие гости.



"Как мы сможем иностранцам объяснить такие ограничения? Думаю, надо воздержаться с продажей туров в "Керуен-сарай" еще полгода, пока все министры не посетят комплекс. Иначе потерять туриста будет очень легко", – замечает Земфира Татарова, директор туристического агентства, которое работает в Туркестанской области.



В местной мэрии подобное отношение к туристам объяснять не стали, заявив, что никакой команды запирать людей в номерах не было. Владельцы гостиниц перед постояльцами также не извинились. Впрочем, во время визитов высокопоставленных чиновников в казахстанскую провинцию подобное происходит регулярно.