 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.05.2021
00:55  Иран пообещал прийти на помощь палестинским группировкам, - "НГ"
00:54  Китай готов обезопасить Олимпиаду в Японии своими вакцинами, - В.Скосырев
00:29  Цены на газ в Европе бьют в потолок. "Газпром" меняет стратегию
00:22  Для Назарбаева в Туркестане красили газоны и не выпускали из гостиниц гостей: подробности одного визита
00:19  О технологической гонке, или Гик-геополитика. Ч. 1, - Л.Савин
00:17  Зачем сносят старый Душанбе? - Г.Шерматов
00:16  Закат Европы тогда и сейчас. По следам нового Фауста, - В.Катасонов

Воскресенье, 16.05.2021
21:24  В новой Голливудской "Золушке" фея будет... чернокожим гермафродитом
19:56  Умер на работе Народный артист Таджикистана Назирмад Мусоев
19:55  После трехдневного режима прекращения огня в Афганистане возобновились бои
18:46  Кто остановит утырка? Сын КырДепутата Омуркулова опять задавил человека
17:59  США досрочно меняют посла в Киргизии
16:57  Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси попросила у Путина гражданства России
13:51  Как начиналась "война за великую Восточную Азию" (история), - А.Кошкин
13:45  Армяне (Пашинян) хотят еще немножко повоевать с Азербайджаном. Теперь из-за Сюника
13:40  Племянник Бердымухамедова купил особняк на бюджетные деньги
13:39  Миру нужны Ануширваны Справедливые, - Н.Нуртазина
07:50  Французы задумываются о ПМЖ в России, - В.Михеев
00:30  Казахстан создал свой разведывательный БПЛА "Шагала"
00:29  В Бишкеке прошел митинг в поддержку Палестины
00:17  Общество "белых ворон": как зарождалась российская археология
Суббота, 15.05.2021
23:06  Елба-союзнички. В Восточном Казахстане продолжают бороться с имеющими двойное гражданство
20:16  Афганистан: куда податься американским военным, - А.Ставер
19:27  В кыргызо-бюджето-образующем "Кумторе" идет обыск. Жапаровцы спешат разграбить награбленное?
19:03  По журналюгам шрапнелью! 4 израильские ракеты метко развалили 11-этажный международный ТВ-центр в Газе
18:59  Ненародные миллиарды: олигархи владеют третью ВВП России
18:56  Казанская трагедия. А что удивительного, если у нас по ТВ с утра до вечера пиарят убийц, уголовников и педофилов?
18:39  Перебои в сердце Европы, или Трагическая ответственность, - И.Шумейко
11:48  Американским солдатам в Афганистане было безопаснее, чем их союзникам, - "НГ"
11:17  Хватит прятаться... Новый кыр-губернатор Баткена пытается заставить работать свой аппарат
10:38  Илон Маск потерял $20 млрд после признания на ТВ в психической болезни. Реально - идиот
10:32  Киргизия обрушила акции Centerra Gold. Отжим награбленного
09:35  Шакардара. Близ Кабула взорвали мечеть с верующим - погиб имам и 11 прихожан
08:38  Куда подует американский "южный ветер" из Афганистана, - А.Запольскис
08:15  Израильские танки вкатились в сектор Газа
07:58  Первый китайский марсолет сел на Марсе
00:48  Жители таджикско-кыргызского приграничья: "Просто дайте нам спокойно жить на своей земле"
00:46  Терроризм и технологии ХХI века, - В.Овчинский
00:44  В Узбекистане изготовлена самая большая страница Корана в мире
00:43  США "выбирают" президентом России Кудрина
00:36  Эрдоган Великолепный блефует войной, - Е.Сатановский
00:34  Минтруда проигрывает нищете? Казахстан пожирает бедность, - Алма Бектенова
Пятница, 14.05.2021
22:07  Пресс-служба КырПреза отчаянно опровергает "наглую ложь" о президенте-взяточнике
22:05  Отжапарить канадцев. КырПрезидент подписал закон, позволяющий ввести внешнее управление на Кумторе
22:03  Рахмон спустя 2 недели выразил соболезнования семьям погибших на границе с Кыргызстаном
21:08  Анкара пытается продать себя подороже и США, и России
20:31  В США запустили призывную кампанию в армию... с лесбийской свадьбой и гей-парадом, - Daily Mail
19:33  Жээнбеков откупился от Жапарова лично отсыпав в карман $10 млн, - в Киргизии опять грандиозный скандал
19:31  Министрессу Казкультуры Раимбекову гонят с должности. За причастность к "букмекерскому скандалу"
19:06  Трем кыргызским "полководцам" незаконно присвоили генеральские звания?
19:01  Трагедия повторяется. События на Святой земле развиваются по худшему сценариев, - А.Правов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цены на газ в Европе бьют в потолок. "Газпром" меняет стратегию
00:29 17.05.2021

"Газпром" меняет стратегию: европейские долгосрочные контракты больше не в приоритете
Николай Грицай

"Газпром" меняет стратегию: европейские долгосрочные контракты больше не в приоритете
Стоимость природного газа в Европе буквально уходит "в космос". Она растет стремительными темпами, особенно на спотовых биржах, где торгуют по определенным временным "схемам". Сейчас цена уже преодолела все рекордные показатели за несколько лет и поднялась на ранее недосягаемую в 2021 году высоту.

К примеру, стоимость сырья с условием поставки на ближайший понедельник на известном нидерландском хабе TTF подскочила до 342 долларов за тысячу кубометров. Это наибольшее значение с сентября 2018 года. То есть с докризисного времени.

Усредненная цена контрактов с условием "на день вперед" на указанном выше хабе теперь составляет 246 долларов в пересчете с начала года. Характерно, что даже повышение температуры воздуха в Европе до почти летних показателей никак не повлияло на ситуацию со стоимостью "голубого" топлива. Это важное событие в сфере европейского газового "сезона" только немного помогло в деле заполнения подземных хранилищ (уменьшился отбор промышленностью и излишки направлены в резервуары), но никак не коснулось стоимости. Хотя всегда смена климатических условий благоприятно влияла на цену газа. Но не в этом году.

Как поясняют аналитики, резкое подорожание газа связано с его постепенно растущим дефицитом. Сюда в "копилку" добавляют не только уже ставшую головной болью проблему наполнения европейских ПХГ, но и отсутствие дополнительных объемов для поставок. Газовый баланс ЕС на ближайшее время пока останется без изменений. Норвежское "направление" импорта уходит на плановую профилактику, а дополнительные мощности ГТС Украины, выставленные на продажу, предлагают мизерные 15 млн кубометров в сутки.

К ситуации вполне оказался готов российский "Газпром", более того, он стал ее творцом, последовательно проводя свою политику. И дело даже не в использовании повышения стоимости, сколько смене стратегии. Теперь у холдинга в приоритете спотовые поставки по разным временным базисам, которые волатильны к быстроменяющейся конъюнктуре рынка, а долгосрочные контракты становятся "узким местом" для компании с их вечной привязкой к цене на нефть и другим факторам.

В бюджете "Газпрома" на 2021 год заложена экспортная цена сырья в 170 долларов. Это сделано предусмотрительно, чтобы с учетом себестоимости добычи, всегда быть в диапазоне доходности экспорта при наличии инертных долгосрочных контрактов. Компенсировать их низкую прибыльность призвана торговля на биржах спотами. С этой частью бизнеса холдинг прекрасно справляется, поставляя газ по высоким ценам, которые сформировали не нормы соглашения, а индексы рынка.

К этому моменту до 80% поставок "Газпрома" в ЕС происходит посредством торговли на спотовых биржах, которые становятся новым приоритетом российского энергетического гиганта.
Автор: Николай Грицай

Источник - finobzor.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621200540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Законы по поэтапной интеграции таможенных пошлин Армении и Кыргызстана к ставкам ЕАЭС
- А. Мамин встретился с главой французской атомной компании "Orano" К. Имовеном
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Насколько Центральная Азия подвержена рискам землетрясений
- Более 5,6 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года
- Рассмотрено гражданское дело по иску Департамента экологии по Актюбинской области к ТОО "Парижская коммуна XXI"
- Рассмотрено уголовное дело
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  