Цены на газ в Европе бьют в потолок. "Газпром" меняет стратегию

00:29 17.05.2021

"Газпром" меняет стратегию: европейские долгосрочные контракты больше не в приоритете

Николай Грицай



"Газпром" меняет стратегию: европейские долгосрочные контракты больше не в приоритете

Стоимость природного газа в Европе буквально уходит "в космос". Она растет стремительными темпами, особенно на спотовых биржах, где торгуют по определенным временным "схемам". Сейчас цена уже преодолела все рекордные показатели за несколько лет и поднялась на ранее недосягаемую в 2021 году высоту.



К примеру, стоимость сырья с условием поставки на ближайший понедельник на известном нидерландском хабе TTF подскочила до 342 долларов за тысячу кубометров. Это наибольшее значение с сентября 2018 года. То есть с докризисного времени.



Усредненная цена контрактов с условием "на день вперед" на указанном выше хабе теперь составляет 246 долларов в пересчете с начала года. Характерно, что даже повышение температуры воздуха в Европе до почти летних показателей никак не повлияло на ситуацию со стоимостью "голубого" топлива. Это важное событие в сфере европейского газового "сезона" только немного помогло в деле заполнения подземных хранилищ (уменьшился отбор промышленностью и излишки направлены в резервуары), но никак не коснулось стоимости. Хотя всегда смена климатических условий благоприятно влияла на цену газа. Но не в этом году.



Как поясняют аналитики, резкое подорожание газа связано с его постепенно растущим дефицитом. Сюда в "копилку" добавляют не только уже ставшую головной болью проблему наполнения европейских ПХГ, но и отсутствие дополнительных объемов для поставок. Газовый баланс ЕС на ближайшее время пока останется без изменений. Норвежское "направление" импорта уходит на плановую профилактику, а дополнительные мощности ГТС Украины, выставленные на продажу, предлагают мизерные 15 млн кубометров в сутки.



К ситуации вполне оказался готов российский "Газпром", более того, он стал ее творцом, последовательно проводя свою политику. И дело даже не в использовании повышения стоимости, сколько смене стратегии. Теперь у холдинга в приоритете спотовые поставки по разным временным базисам, которые волатильны к быстроменяющейся конъюнктуре рынка, а долгосрочные контракты становятся "узким местом" для компании с их вечной привязкой к цене на нефть и другим факторам.



В бюджете "Газпрома" на 2021 год заложена экспортная цена сырья в 170 долларов. Это сделано предусмотрительно, чтобы с учетом себестоимости добычи, всегда быть в диапазоне доходности экспорта при наличии инертных долгосрочных контрактов. Компенсировать их низкую прибыльность призвана торговля на биржах спотами. С этой частью бизнеса холдинг прекрасно справляется, поставляя газ по высоким ценам, которые сформировали не нормы соглашения, а индексы рынка.



К этому моменту до 80% поставок "Газпрома" в ЕС происходит посредством торговли на спотовых биржах, которые становятся новым приоритетом российского энергетического гиганта.

Автор: Николай Грицай