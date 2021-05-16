 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай готов обезопасить Олимпиаду в Японии своими вакцинами, - В.Скосырев
00:54 17.05.2021

Пекин надеется, что Токио отблагодарит его за помощь в трудный час
Владимир Скосырев
16.05.2021

Участники демонстрации против Олимпиады в Японии вышли с плакатом "Олимпийские игры убивают бедных". Фото Reuters
В тот момент, когда в Стране восходящего солнца усиливается движение за отмену или отсрочку Олимпиады, японцам неожиданно подставило плечо государство, от которого они вовсе не ожидали поддержки. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, что желает Олимпиаде в Токио успеха, и предложил снабдить комитет китайскими вакцинами от коронавируса. Комментаторы в Восточной Азии задаются вопросом: Что это – жест солидарности с хозяином Игр или Китай рассчитывает, что сосед в ответ не станет портить его репутацию перед зимней Олимпиадой, которая должна состояться в КНР в 2022 году?
Как передает газета Japan Times, чиновники муниципального правительства Токио колеблются и сомневаются в том, будет ли Олимпиада и Паралимпиада проведена этим летом в соответствии с расписанием. Ведь масштабы пандемии не спадают. Число новых заражений возрастает, и в столице в третий раз было объявлено чрезвычайное положение. Это побуждает спонсоров и обычных людей задуматься, стоит ли проводить Игры.

Губернатор Токио Коикэ Юрико подтвердила, что сделает все возможное, чтобы Игры состоялись. Но один старший чиновник муниципального правительства сказал, что "особенно не удивится, если она объявит об отмене спортивных мероприятий". Муниципальное правительство собиралось положить конец третьей ЧС быстро путем решительных шагов. Ведь столица уже прожила 2,5 месяца при второй ЧС. Но вирус снова активизировался, и потому чрезвычайный режим пришлось продлить до 31 мая.

На этом невеселом фоне руководство Коммунистической партии Китая демонстрирует, что ему колебания и сомнения чужды. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, касаясь зимней Олимпиады, которая намечена на февраль следующего года, заявил, что она пройдет так, как и запланировано. Он сообщил Баху, что строительство всех спортивных сооружений закончено и что Китай готов работать с МОК в области вакцин, чтобы защитить спортсменов от вируса. Реакция Баха не заставила себя ждать. Он сказал, что выступает против политизации Олимпиады и полностью поддерживает ее проведение в Китае.

То есть на первый взгляд все ветры дуют в паруса Китая. Но картина на самом деле сложнее. На Западе звучат призывы бойкотировать пекинскую Олимпиаду из-за репрессий против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Политики в США, Канаде и Британии называют их даже геноцидом. Пекин отвергает эти обвинения, утверждая, что его политика направлена на борьбу с терроризмом и религиозным экстремизмом, а также на уменьшение бедности.

Тем не менее, как передало AFP, группа сенаторов США выдвинула резолюцию с требованием лишить Китай Олимпиады. К бойкоту Игр призвали и 180 правозащитных организаций в мире. Но из комментария Джен Псаки, представителя Белого дома, можно заключить, что Вашингтон пока со своей позицией не определился.

В этом контексте предложение Пекина предоставить дозы вакцин невакцинированным спортсменам как для Игр в Японии, так и в Китае получает, что бы ни говорил Бах, ясное политическое значение. "Мы благодарны за предложение, это настоящая демонстрация духа олимпийской солидарности", – сказал он. МОК, пояснил он, заплатит за эти дозы как для олимпийцев, так и паралимпийцев. Причем за каждую дозу, предоставленную участнику Игр, МОК закупит еще две для людей из тех стран, которые представляют спортсмены.

Хуан Яньчжун, эксперт по здравоохранению в американском мозговом тресте Совет по международным отношениям, назвал предложение Китая блестящим ходом в дипломатии вакцин. Ведь тем самым Китай по дешевой цене завоевывает себе поддержку со стороны развивающихся стран и их атлетов. Страны с низкими доходами не могут приобретать вакцины. Инициатива Пекина стимулирует их поддержать Олимпиаду в Китае.

Журналисты в Пекине провели неофициальный опрос среди иностранных дипломатов, работающих в Пекине. Большинство полагают, что бойкота не будет. Запад скорее всего обозначит позицию, не направив в Пекин лидеров своих государств.

Источник - ng.ru
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