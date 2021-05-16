Иран пообещал прийти на помощь палестинским группировкам, - "НГ"

00:55 17.05.2021

Противники Израиля ведут наступление на нескольких направлениях

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



16 мая 21



Иранское руководство пообещало оказать палестинской группировке ХАМАС "всестороннюю помощь" в нынешнем противостоянии с Израилем. После того как вооруженный конфликт между еврейским государством и сектором Газа перешел в острую фазу, Тегеран активно пытался демонстрировать свое участие, в результате чего появились опасения, что из-за палестинского вопроса могут застопориться переговоры о восстановлении "ядерной сделки". Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф даже отказался лететь в Вену из-за поддержки Австрией позиции Израиля.



Готовность оказать палестинцам помощь выразил командующий специальными силами "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани.



Предложение прозвучало в телефонном разговоре с одним из лидеров ХАМАСа Исмаилом Хания. Иранский военачальник заявил о возможности "всесторонней" поддержки, что, вероятно, предполагает военные поставки палестинскому анклаву. Хания, как передают иранские госагентства, поблагодарил Исламскую Республику за поддержку и обратил внимание на то, что противостояние с израильтянами является "борьбой не только ХАМАС, но и всего исламского мира".



С интенсификацией конфликта в Газе разговоры об иранском влиянии на палестинцев возросли. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в ходе брифинга в выходные отметил: "Роль Ирана важна. Они напрямую не организуют радикалов, они не контролируют непосредственно ХАМАС. Однако Иран – это поставщик вооружения для ХАМАСа, оружия и денежных средств". Для сравнения Конрикус упомянул Турцию. "У Турции есть влияние на этот регион. Мы наблюдаем активность ХАМАСа на территории Турции. Это нас беспокоит, поскольку за счет данной активности движение получает деньги", – указал представитель ЦАХАЛ. Но он выразил уверенность, что турки могут "сыграть позитивную роль".



Заявление ЦАХАЛ по поводу Ирана пошло вразрез с высказываниями МИД Израиля. Так, официальный представитель внешнеполитического Израиля Лиор Хайат сообщил, что не располагает информацией о непосредственной причастности иранских сил к нынешнему обострению конфликта между Израилем и Палестиной. "У нас нет никаких разведданных относительно прямой вовлеченности Ирана в эскалацию текущей ситуации, – пояснил дипломат. – Международное сообщество должно со всей ответственностью подходить к выбору комментариев по актуальной ситуации. Мы ждем от мирового сообщества, что оно в четких формулировках осудит движение ХАМАС за его террористические атаки и признает право Израиля на защиту".



Распространено мнение, что палестинские формирования получают помощь со стороны Исламской Республики. По итогам поездки, которую в 2019 году совершила в Иран делегация ХАМАСа во главе с высокопоставленным представителем движения Салехом аль-Арури, сообщалось, что Тегеран предложил увеличить финансирование сектора Газа в обмен на регулярный обмен данными о падающих на территорию палестинского анклава израильских ракетах. По сведениям израильских СМИ, в 2019 году между Газой и Ираном были достигнуты договоренности о том, чтобы палестинские формирования получали до 30 млн долл. в месяц. Кроме того, обломки ракет иранского производства регулярно находят силы Армии обороны Израиля.



Интерес Ирана к тому, что происходит между еврейским государством и сектором Газа, доказал недавний отказ Зарифа посещать Вену из-за поддержки австрийским руководством позиций Израиля. Так, незадолго до этого канцлер Себастьян Курц принял решение поднять флаг Израиля над правительственными учреждениями в знак солидарности. В частности, израильский флаг подняли на крыше федерального ведомства канцлера из-за того, что "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ним флаг еврейского государства поднял над своим зданием и австрийский МИД.



Вена является одной из ключевых площадок для переговоров о "восстановлении" иранской "ядерной сделки". Австрии удалось собрать у себя всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), включая вышедших из договора США. На фоне палестино-израильской эскалации появились опасения, что переговоры остановятся. Но госсекретарь Энтони Блинкен выразил уверенность, что диалог в Вене продолжится: "Мне нечего вам сказать относительно того, вовлечен Иран или нет в то, что происходит. Я только скажу, что, когда речь заходит о любой злонамеренной деятельности, в которую может или не может быть вовлечен Иран, это лишь подчеркивает важность того, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Так что переговоры в Вене идут".