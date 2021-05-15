Американская супер-модель Белла Хадид поддержала палестинцев

06:15 17.05.2021

Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в митинге в поддержку Палестины в вооруженном конфликте с Израилем, сообщает zakon.kz.



Митинг проходил в Нью-Йорке возле посольства Израиля.



Фото и видео Белла Хадид обнародовала на личной странице в Instagram.



Белла прошлась вместе с другими митингующими, размахивая палестинским флагом. Она также надела традиционный для арабских народов головной убор - куфию. Модель выкрикивала разные лозунги, например "Свободу Палестине".



Кроме того, она разместила видео, на котором она оплакивает палестинцев, вовлеченных в эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, а затем удалила его.



Хадид, которая открыто выступала в поддержку палестинцев, была подвергнута критике. Позже она сказала, что она испытывает "глубокую боль" за них - в видео ее показали крупным планом со слезами, текущими по лицу.



Я испытываю глубокую боль за Палестину и за моих палестинских братьев и сестер сегодня и каждый день. Просмотр этих видео физически разбивает мое сердце на 100 разных частей,- говорила она в удаленном видео.

Кроме того, Белла Хадид опубликовала свадебное фото своих бабушки и дедушки, сделанное в Назарете в 1941 году, а также фото отца в детстве с братьями, сестрами и мамой. Модель написала, что их вывезли из домов в Палестине в 1948 году, поэтому они стали беженцами в Сирии, затем Ливане, Тунисе.



Модель уже долгое время поддерживает Палестину в конфликте с Израилем. В одной из ее недавних публикаций Белла Хадид показала фото с другого митинга, который был 4 года назад. Хейтеры активно критиковали ее за это. Звезда подчеркнула, что людям, прежде чем говорить, стоит прочитать историю об "израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде над палестинским народом, который длится годы!".



В начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.