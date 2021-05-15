Кыргызские партизаны жгут дома и рубят деревья в таджикском Чоркухе

07:11 17.05.2021

В Чоркухе кыргызстанцы подожгли жилой дом и срубили 250 деревьев

Прошлой ночью группа кыргызстанцев подожгла дом жителя джамоата Чоркух

ДУШАНБЕ, 15 мая - Sputnik. В субботу вечером группа граждан Кыргызстана подожгла дом жителя Таджикистана в джамоате Чоркух, сообщил источник Sputnik Таджикистан.

Эту информацию Spunik Таджикистан подтвердили в мэрии Исфары.

Как отметил источник, в джамоате Чоркух инцидент произошел накануне вечером, около 20 часов.

"В джамоате Чоркух загорелся дом гражданина Таджикистана Бахрома Гафурова, он состоит из четырех комнат и полностью уничтожен пламенем", - сказал источник.



Загорелся дом местного жителя, расположенный в Хайрабадском районе Таджикистана, в 100 метрах от границы, сообщил пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов на своей странице в Facebook.



По его словам, подобные действия соседей - очередной заговор против границы.

По словам источника, пока местные жители с помощью пограничников тушили дом, кыргызстанцы вырубили и сломали 230 плодовых деревьев, посаженных жителями джамоата Чоркух в местности Сиехкух.

В подтверждение этого факта мэрия Исфары сообщила Sputnik Таджикистан, что кыргызские пограничники не препятствовали действиям жителей, а способствовали им.



Власти Исфары назвали этот шаг нарушением недавно подписанного межправительственного соглашения.

Источник сообщил, что в настоящее время таджикские власти расследуют инцидент.

Конфликт на таджикско-кыргызской границе

Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась 28 апреля. На водораспределительном узле "Головной", расположенном в верховьях реки Исфары, возник конфликт между жителями двух соседних стран.

Власти и Таджикистана и Кыргызстана считают, что водораспределительный объект расположен на их территории, однако принадлежность узла пока не определена.



Уже на следующий день, 29 апреля, конфликт между местными жителями перерос в вооруженное противостояние военных двух стран.

Главы МИД и премьер-министры двух стран провели экстренные переговоры, в результате которых были достигнуты договоренности о прекращении огня и отводе военной техники, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.

2 мая стороны подписали совместный протокол по делимитации и демаркации границы.

Согласно документу, страны должны были завершить демаркацию двух участков границы к 9 маю. Однако к этой дате согласие не было достигнуто, и срок перенесли на 17 мая.

К 3 мая обе стороны вывели всю военную технику из зоны конфликта.

В результате инцидента от обстрелов погибли 19 граждан Таджикистана, еще 87 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе мэр Исфары Баховаддин.

Кыргызская сторона заявляет о 36 погибших и около 200 пострадавших.