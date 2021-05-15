 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан подпишет с Афган-правительством Гани Антиталибский пакт
07:35 17.05.2021

Казахстан намерен подписать соглашение с Афганистаном о военном сотрудничестве

Министерство обороны РК подготовило проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Афганистан о военном сотрудничестве", передает zakon.kz.

Как отмечается, основанием для принятия проекта являются нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и другие обоснования необходимости его принятия (решения международных организаций, участницей которых является Казахстан.

Сотрудничество между Сторонами планируется осуществлять в следующих направлениях:

оборонная политика, обсуждение аспектов которой осуществляется в ходе двусторонних встреч, проводимых 1 раз в год на стратегическом уровне;
военная наука, образование и медицина на взаимных учебных курсах;
материально-техническое обеспечение и техническое содействие вооруженных сил Сторон;
боевая подготовка;
военная разведка.
Указывается, что для реализации отдельных направлений сотрудничества стороны могут заключать отдельные соглашения.

Соглашение предусматривает следующие формы сотрудничества:

проведение двусторонних встреч на стратегическом уровне ежегодно и на оперативном уровне каждые шесть месяцев;
проведение совместных научно-военных исследований, участие в оперативно-военных конференциях и семинарах;
обучение и повышение квалификации военнослужащих в учебных заведениях;
оказание взаимной помощи в оснащении вооруженных сил Сторон и модернизация вооружения;
проведение совместных военных учений и участие в военных учениях в качестве наблюдателей;
обмен инструкторами, методами обучения и опытом.
Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на аналогичный период, если не позднее чем за шесть месяцев до истечения первоначального или любого последующего периода ни одна из сторон не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении не продлевать действие документа.
Полностью посмотреть проект соглашения можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 31 мая.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621226100
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