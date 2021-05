Почему Пентагону нет места в Центральной Азии, - А.Хроленко

09:03 17.05.2021 Александр Хроленко



Присутствие баз Пентагона на Ближнем Востоке и в Центральной Азии деструктивно, и это доказано десятилетиями бесславных боевых действий в Афганистане, Ираке, Сирии



Перенос военных аэродромов и других объектов США из Афганистана в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан или Кыргызстан политически и практически неосуществим, потому что не меняет логики войны в Исламской Республике Афганистан (ИРА), и угрожает разрушением существующей системы региональной безопасности.



По информации газеты The Wall Street Journal, США хотят разместить выводимые из Афганистана войска в странах Центральной Азии. Отмечается, что базы Пентагону необходимы для личного состава, беспилотников, пилотируемых бомбардировщиков и артиллерии.



В качестве вероятных мест дислокации рассматриваются соседние страны севернее Афганистана и государства Персидского залива. Официальных запросов от Вашингтона Бишкек, Душанбе, Ташкент и Нур-Султан вроде бы не получали. Однако неслучайные информационные утечки в американских СМИ становятся источником общественно-политического беспокойства в регионе.



В Министерстве обороны Узбекистана официально сообщили, что оборонная доктрина, Конституция, концепция внешней политики страны от 2012 года не предусматривают размещение иностранных военных баз и объектов на территории республики. Позиция Минобороны вполне определенная, и все же политические решения в Ташкенте принимаются на другом уровне. При необходимости иностранную военную базу (де-факто) можно назвать, к примеру, совместным тренировочным или логистическим центром (де-юро).



Визит в Россию 9 мая президента Таджикистана Эмомали Рахмона (единственного лидера стран СНГ на параде Победы в Москве) выглядит как возможность провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по афганской (постамериканской) тематике.



У Таджикистана самая большая (и уязвимая) граница с Афганистаном. Пентагону было бы удобно "разбить лагерь" у реки Пяндж, на расстоянии вытянутой руки до северных провинций Исламской республики. Однако Таджикистан – член ОДКБ, на территории республики дислоцируется 201-я российская военная база.



Кроме того, здесь расположен российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М", способный осматривать пространство практически над всей планетой. Все это стратегические элементы обеспечения безопасности стран ОДКБ и фактически – передовой рубеж России, в отношении которой США проводят откровенно враждебную политику "сдерживания".



Восток – дело тонкое

Накануне парада Победы на Красной площади российский президент Владимир Путин принял таджикского лидера Эмомали Рахмона в Кремле. Состоялась беседа, в ходе которой главы государств "выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане". Вполне вероятно, что стороны обсудили и планы Вашингтона по переброске американских войск из Афганистана в Таджикистан. О принятых решениях мы можем пока только догадываться.



С другой стороны, настойчивое майское напоминание The Wall Street Journal о вероятном размещении "афганского" контингента Армии США в "предпочтительных" Узбекистане и Таджикистане свидетельствует о твердом намерении Вашингтона "продавить" американскую военную базу хотя бы в одной из упомянутых стран. Несмотря на значительное военное присутствие в регионе России и соседство Китая (с которым у Вашингтона также напряженные отношения). Официальный источник американского издания отмечает, что последние факторы не отменяют, а лишь "усложняют планы по размещению баз в Центральной Азии".



В The New York Times в конце апреля сообщили, что Пентагон, американские разведывательные агентства и западные союзники обсуждают варианты переброски войск и ударной авиации из Афганистана в соседние Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Неясно, почему Казахстан уже не упоминается источниками The Wall Street Journal. Разумеется, достоянием общественности стали не все детали проекта, многое остается "за кадром". Так, неизвестна в точности повестка апрельских переговоров в Узбекистане и Таджикистане специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада.



Напомню, в Узбекистане в начале апреля с рабочим визитом находилась делегация Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) бригадным генералом Дюком Пираком. Интерес Пентагона к республике – давний и многосторонний. США стремятся контролировать военно-политические события в регионе. Республика служит своего рода площадкой для прямой и опосредствованной борьбы Соединенных Штатов с влиянием России и Китая. Полагаю, "внеблоковый" (в отличие от Таджикистана) Узбекистан может стать наиболее удобным для Вашингтона переговорщиком, несмотря на негативный опыт прошлого взаимодействия с армией США в Ханабаде.



Пентагон и его союзники покидают Исламскую республику Афганистан, в которой нарастает вооруженное противостояние правительственных сил и талибов (не считая других террористических группировок). История борьбы с боевиками-моджахедами явно не завершена. Американцы судорожно ищут возможность уйти из Афганистана так, чтобы сохранить поблизости военное присутствие, инструменты "проекции силы".



В Вашингтоне понимают, что бесславная афганская война Соединенным Штатам и их союзникам еще аукнется, и стремятся переложить тяжелые последствия заключенного в 2020-м "мира" на соседние страны Центральной Азии. Одновременно Пентагон преследует собственные долгосрочные цели.



Два варианта для региона - "плохо или очень плохо"

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли дал прогноз по развитию ситуации в Афганистане после вывода американских войск: "Тут я вижу только два варианта: будет плохо или очень плохо". Пожалуй, этот вывод проецируется на весь регион.



Обученная, вооруженная и экипированная американцами 350-тысячная армия Афганистана не способна достойно противостоять примерно 50-тысячному "войску" талибов и боевиков ИГ*. За минувшую неделю в Исламской республике возросла интенсивность боевых действий, в ходе которых погибли 211 представителей силовых структур и 15 мирных жителей. Уничтожено 315 боевиков (вроде бы; их всегда уничтожают больше, но меньше их в Афганистане почему-то не становится).



Наиболее резонансным стало наступление боевиков "Талибана"* в районе Баглани-Маркази северной провинции Баглан, в ходе которого были захвачены шесть военных баз и семь постов правительственных сил (при этом более 100 военнослужащих сдались талибам). Интенсивные бои проходили также в провинциях Вардак, Газни, Гильменд и Кундуз. Заметим, количественный и качественный состав (боевой опыт и вооружение) позволяют моджахедам проводить операции и за пределами Афганистана.



Появилась информация о второй за четыре дня атаке на пакистанских пограничников и военнослужащих с территории Афганистана. В результате нападения в провинции Белуджистан трое пакистанских пограничников погибли. Поисковая спецоперация результатов не принесла. В Пакистане считают, что активизация боевиков связана с выводом натовских войск из Афганистана. Весьма тревожные факты для сопредельных стран Центральной Азии.



Относительно региональных планов Вашингтона по военной поддержке правительства в Кабуле с территории Таджикистана или Узбекистана полной ясности пока нет. И все же закономерно возникает вопрос: если Пентагон и союзники по НАТО за 20 лет не смогли достичь успеха в войне с талибами непосредственно на территории Афганистана, что изменится после "переезда" американских войск в Центральную Азию? Возможно, Афганистан – просто предлог, чтобы остаться в регионе для "сдерживания" России и Китая. Такая дестабилизирующая политика вдвойне опасна для центрально-азиатских стран.



* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.



