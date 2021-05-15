 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана
09:16 17.05.2021

17 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Елена ХОХЛОВА

Компания Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызской Республики для защиты своих прав в соответствии с многолетними инвестиционными соглашениями.

Как отмечается в заявлении компании, Centerra Gold пытается запретить правительству страны предпринимать дальнейшие шаги по исполнению недавно принятого закона или добиться исполнения недавно вынесенного решения о штрафах и налоговых претензиях к Kumtor Gold Company (КГК), каждое из которых нарушает инвестиционные договоры правительства в отношении месторождения "Кумтор".

Centerra намерена привлечь правительство Кыргызстана к ответственности в рамках арбитражного процесса за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против КГК и рудника "Кумтор", в случае если разногласия не урегулируют.

"С начала этого года руководство Кыргызской Республики с поразительной скоростью предпринимало действия для подрыва базы, на основе которой эксплуатируется рудник "Кумтор", и отказалось от диалога с нами по каким-либо вопросам, являющимся для него предметом спора. Действия правительства не оставили Centerra иного выбора, кроме как реализовать свои законные права в порядке арбитража или иным образом для защиты интересов КГК, Centerra и наших акционеров, - отметил Скотт Перри, президент и главный исполнительный директор Centerra Gold. - В случае, если правительство пожелает вступить в конструктивный диалог, мы по-прежнему согласны и готовы к нему".

К неправомерным и незаконным действиям со стороны Кыргызской Республики относятся:

принятие парламентом Кыргызской Республики за один день (6 мая) нового закона, который позволяет правительству назначать "внешнего управляющего" для получения контроля над рудником "Кумтор", если оно считает, что деятельность КГК представляет риск для безопасности человека и окружающей среды;
поддержанное правительством и в спешке вынесенное решение суда Кыргызской Республики от 7 мая о взимании штрафа в размере $3 миллиардов с КГК на основании частных гражданских экологических исков;
запугивание сотрудников КГК членами государственной комиссии и другими членами государственных и правоохранительных органов, включая визиты сотрудников милиции домой к нескольким менеджерам КГК и обыск офиса КГК в Бишкеке 15 мая;
многочисленные иски о взыскании налогов, поданные правительством в суды республики по вопросам, которые полностью и окончательно решены в предыдущих проектных соглашениях и постановлениях кыргызских судов, а также безоговорочно устранены в рамках соглашений правительства с КГК и Centerra.
Эти и другие недавние действия правительства республики подрывают основополагающие принципы защиты инвестиций, гарантированные Centerra и ее дочерним компаниям в Кыргызской Республике в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года, регулирующими деятельность рудника "Кумтор".

В соответствии с пересмотренным проектным соглашением от 2009 года и стратегическим соглашением об охране окружающей среды и привлечении инвестиций от 2017 года претензии Centerra будут рассматриваться единоличным арбитром в рамках арбитражного разбирательства в Стокгольме (Швеция), которое будет проводиться по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли.

У сторон есть 28 дней, в течение которых необходимо согласовать выбор арбитра, в противном случае Centerra попросит Постоянную палату третейского суда в Гааге назначить арбитра. В соответствии с соглашениями применимым правом является закон штата Нью-Йорк.

Рудник "Кумтор" является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком частного сектора в Кыргызской Республике, а также крупнейшим иностранным инвестиционным капиталом в стране. В 2020 году на рудник "Кумтор" пришлось 12,5 процента валового внутреннего продукта Кыргызстана, около 99 процентов из 2 тысяч 750 сотрудников КГК являются гражданами Кыргызстана.

В начале года Centerra объявила о новом операционном плане рудника "Кумтор", который продлит срок его эксплуатации на пять лет - до 2031 года при предполагаемых капитальных вложениях в $2 миллиарда.

"Centerra и ее предшественники эксплуатировали рудник "Кумтор" к взаимной выгоде компании и Кыргызской Республики с 1990-х годов, - подчеркнул Скотт Перри. - За это время мы вложили миллиарды долларов в проект, выполняемый в соответствии с высочайшими экологическими и социальными стандартами и представляющий огромную экономическую ценность, включая тысячи хороших, высокооплачиваемых рабочих мест для граждан Кыргызстана, возможности закупок для местных поставщиков и тесные отношения с местными сообществами через социальные и другие проекты".

Как отмечается, нельзя гарантировать, что какие-либо из текущих или будущих судебных исков и других споров, возникших в отношении КГК или руднику "Кумтор", могут быть разрешены без существенного воздействия на компанию или потенциальной потери всех инвестиций Centerra в рудник "Кумтор".

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621232160
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