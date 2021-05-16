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Как Нетаньяху, избегая тюрьмы, развязал гражданскую войну в Израиле, - Д.Минин
09:18 17.05.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 16.05.2021

Геополитика Храмовой горы

Неожиданно вспыхнувший в Израиле и на палестинских территориях военный конфликт между евреями и арабами, в некоторых отношениях превосходящий все предыдущие интифады, имеет четкую хронологическую последовательность. Она явно регулировалась пытающимся удержаться у власти, в том числе за счет "маленькой победоносной войны", лидером "Ликуда" Б. Нетаньяху.

2 мая, когда стало окончательно ясно, что израильскому премьеру не удастся составить правящую коалицию, полиция начала выселение десятков арабских семей в Восточном Иерусалиме из квартала Шейх-Джаххар, прилегающего к Храмовой горе с мечетью Аль-Акса, с целью его заселения еврейскими поселенцами. Это вызвало первую волну гнева арабов, но все еще в привычных рамках.

5 мая президент Р. Ривлин передал мандат на формирование правящей коалиции в кнессете лидерам оппозиции Лапиду и Беннетту. Первое, о чем они заявили, это о намерении после прихода к власти немедленно привлечь к уголовной ответственности по коррупционным преступлениям Б. Нетаньяху, который в стремлении избежать суда и тюрьмы погрузил страну в череду бесконечных выборов. Новый кабинет должен был опираться на "внеправительственную", но формализованную поддержку представителей партий израильских арабов, что также было как "нож острый" для правого лагеря вокруг Нетаньяху.

Тогда 7 мая, возможно, по прямому указанию верхов, израильская полиция разогнала арабских молящихся у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что послужило "спусковым крючком" для более серьезных волнений.

Существует устойчивое понятие "геополитики Храмовой горы", смысл которого состоит в том, что малейшее изменение присутствия в этой ключевой сакральной точке иудеев и мусульман приводит к тектоническим потрясениям во всем регионе. Таким образом, основной ход последующих событий был предсказуем.

И если президент Палестины М. Аббас вместе с правящим на Западном берегу реки Иордана (ЗБРИ) ФАТХ, по обыкновению, пошел по пути гражданских акций неповиновения, то радикальный ХАМАС, правящий в секторе Газа, также ожидаемо отозвался пуском нескольких ракет по территории Израиля. Затем последовал нарастающий обмен ударами, принявший невиданные масштабы.

Газа уже отстреляла по "вражеской территории" до 2 тыс. самодельных ракет и ракетных снарядов. При этом, по оценкам израильских военных, в запасе там еще остается не менее 12 тыс. подобных изделий. В ответ Израиль только в ночь на 14 мая направил на Газу около 160 бомбардировщиков. Размах разрушений колоссален. Гибнут мирные люди на обеих сторонах. Израильтян – меньше, но паника в городах страны повсеместная, ибо хваленый "Железный купол" не справляется с таким количеством боевых средств, летящих на многие города. Председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль просит перемирия на любых условиях. И рано или поздно оно, конечно, последует.

Предварительные итоги очередного витка арабо-израильского противостояния можно подвести уже сейчас. Провозгласив "отечество в опасности", Нетаньяху своей главной политической цели, пожалуй, добился. Беннетт отказался от формирования правящей коалиции. Лапид без него бессилен. Настроения населения таковы, что, пойдя на 5-е (!) внеочередные выборы, Нетаньяху, возможно, сможет, наконец, получить достаточное количество мандатов для формирования правительства.

Однако главная новость нынешнего обострения состоит в том, что никто не ожидал такого накала протеста со стороны арабов – граждан Израиля, проживающих в глубине израильской территории (20% населения) и с перспективами палестинской государственности никак не связанных. Между тем Восточный Иерусалим и Храмовая гора для них – святыни. В эти дни в городах и поселениях Израиля с чисто арабским населением, в основном на севере страны в Галилее, установилось форменное безвластие. А крупные города со смешанным населением от третьей по величине Хайфы, примыкающей к Галилее, и Акко до Яффы, Лода и Рамле на юге охвачены бунтами, поджогами и столкновениями молодежных "гангов" с обеих сторон.

Полиция в этих городах с защитой населения не справляется. Правительство рассуждает о привлечении армии к наведению порядка, но пока военнослужащим, наоборот, запрещено появляться внутри арабских кварталов в форме, чтобы не стать объектами нападения. Над страной маячит призрак гражданской войны. И это притом, что израильские арабы, хотя и лишены некоторых гражданских прав по сравнению с евреями, все же по уровню жизни далеко превосходят не только палестинцев, но и многие обеспеченные арабские страны. Видимо, "хлеба единого" недостаточно. А демографические перспективы страны таковы, что через несколько десятилетий израильские арабы вместе с отказывающимися служить в армии еврейскими ультраортодоксами будут составлять половину населения. Поэтому говорить о том, что действия, предпринимаемые сейчас правительством, обеспечивают долгосрочную стабильность Израиля, не приходится.

Дальнейшая эскалация силовых действий со стороны ЦАХАЛ чревата тем, что вооруженные акции протеста могут вспыхнуть и на растревоженном, но пока относительно сдержанном ЗБРИ (праздник Ид аль-Фитр и большая пятничная молитва 14 мая, в которые полиция не вмешивалась, прошли там спокойно). Однако президент Палестины и лидер ФАТХ М. Аббас находится в сложном положении. Ведь ХАМАС в Газе пожертвовал собой, откликнувшись на его призывы, и долго воздерживаться от приказа развернуть силовую борьбу у Аббаса не получится, это грозило бы ему полной потерей авторитета среди палестинского населения.

Идя на самоубийственные действия, ХАМАС, вероятно, на это и рассчитывал. Тем более что военные результаты израильской операции выглядят неоднозначно. Победные реляции гласят, что уничтожены штабы и центры по производству ракет противника, сотни километров заранее выявленных его бункеров и подземных коммуникаций. В то же время израильская пресса сообщает, что главный план операции Генштаба ЦАХАЛ "Страж стен" провален. Суть его была в том, чтобы, изобразив подготовку к крупномасштабному наземному вторжению в Газу, побудить командование военного крыла ХАМАС и его основные силы укрыться в подземных сооружениях, а затем ударами с воздуха и артиллерией их там уничтожить.

Боевики на это не купились и в укрытия не пошли, рассредоточившись вместе с личным оружием среди мирного населения. Военный потенциал, который ХАМАС создал за годы безраздельного правления в Газе, таков, что для полноценного занятия сектора ЦАХАЛ нужны значительно большие силы, чем он сосредоточил. Наличные силы пригодны лишь для скоротечных локальных рейдов. В итоге потерь среди мирного палестинского населения значительно больше, чем в боевых отрядах. Ядро "Бригад Иззеддин аль-Кассам" сохранено, и полная израильская реоккупация Газы без серьезных жертв с обеих сторон маловероятна.

Демонстрация ХАМАСа в Газе Подземные же коммуникации, как это не раз бывало в прошлом, могут быть восстановлены гораздо быстрее, чем можно представить, поскольку иной работы у жителей сектора особо и нет. Тем более не могут быть эффективными предпринимаемые сейчас попытки подомовых и едва ли не поквартирных обстрелов жилищ, где проживают хамасовские командиры: их давно там нет. А такие акции, как разрушение высотки, где размещались корпункты мировых информационных агентств – от Аль-Джазиры до Ассошиэйтед пресс, где точно знали, что никаких хамасовцев рядом с ними нет, Израиль к победе не приблизят.

Демонстрация ХАМАС в Газе

Подземные же коммуникации, как это не раз бывало в прошлом, могут быть восстановлены гораздо быстрее, чем можно представить, поскольку иной работы у жителей сектора особо и нет. Тем более не могут быть эффективными предпринимаемые сейчас попытки подомовых и едва ли не поквартирных обстрелов жилищ, где проживают хамасовские командиры: их давно там нет. А такие акции, как разрушение высотки, где размещались корпункты мировых информационных агентств – от "Аль-Джазиры" до "Ассошиэйтед пресс", где точно знали, что никаких хамасовцев рядом с ними нет, Израиль к победе не приблизят.

Описывая состояние, в котором оказался Израиль, известный русскоязычный политик Авигдор Либерман, отнюдь не отличающийся миролюбием в отношении ХАМАС, заключает: "Нетаньяху губит страну. В последнюю неделю мы стали свидетелями невиданного доселе полного фиаско и краха власти во всем… Господин глава правительства! Убирайтесь!"

В целом, одержав определенную тактическую победу, Нетаньяху, преследующий в основном эгоистические политические цели, стратегически еще туже завязал узел арабо-израильских противоречий. Развязывать его придется с большими трудами.

Источник - fondsk.ru
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