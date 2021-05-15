Цифровизация в Кz – крякнулась или гавкнулась? - А.Бектенова

09:52 17.05.2021 Цифровизация в РК – крякнулась или гавкнулась?

На цифровизацию потрачены огромные бюджетные средства, но количество провалов в этой сфере так велико, что Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности не успевает за них оправдываться



Алма Бектенова, turanpress.kz, 15 мая



Ударим ковидом по разгильдяйству

Напомним, что с момента возникновения в ведомстве сменилось три первых руководителя. Бейбут Атамкулов возглавлял министерство, в названии которого еще не упоминалась "цифра", с 2016 по 2018 год, Аскар Жумагалиев – до июля 2020 года, а в сентябре того же года министром стал Багдат Мусин. Эти чиновники не раз попадали под огонь критики.

Однако недовольство бесконечными "косяками" достигло пика во время пандемии. Как полагают эксперты и пресса, Аскар Жумагалиев ушел с поста из-за катастрофического провала в сфере электронного образования и прочих сервисах.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что хваленая система цифровизации не выдержала проверки режимом ЧП. "С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность", - сказал президент.

"Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению. Разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, "крякнулась". В E-gov также наблюдались перебои", - добавил он.

В дальнейшем шутникам было предоставлено широчайшее поле для применения остроумия, поскольку казахстанская "цифра" регулярно "крякается" и "гавкается". Но тем, кто столкнулся с провалами напрямую, в частности, ученикам и их родителям, откровенно не до шуток. Кроме того, не видно попыток спросить отчета за потраченные впустую бюджетные миллиарды.



Минцифра и Минобр – братья навек

Как уже говорилось выше, серьезнейшим образом от недоразвитого "цифрового развития" пострадали дети. Например, проблема отсутствия во многих сельских школах интернета поднималась много лет, с началом пандемии разгорелся настоящий скандал с участием депутатов парламента, однако прошел год, а интернета в глубинке до сих пор нет.

На днях спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин задал вопрос министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину о проведении всемирной сети в отдаленные районы. По официальным данным, жители 1,2 тысячи сел живут без интернета, а в 510 селах его качество остается очень слабым.

У министерства обеспечение этих сел, оставшихся на обочине прогресса, нормальной сетью лишь в планах – как всегда глобальных и разрекламированных. Нурлан Нигматулин отметил, что сельчане живут с проблемами выхода в интернет уже долгие годы.

"Я специально подготовился, вот смотрите: ваши предшественники пять раз обещали, что в селах появится широкополосный интернет. Прошло уже 10 лет, как люди ждут", - сказал он.

Министр Мусин заверил, что министерство ведет переговоры с мировыми компаниями One Web и Starlink по вопросу обеспечения интернетом сел через спутники. В их планах запуск около 600 спутников, уже сейчас на орбите имеются 146 спутников, которые расширят доступ к интернету по всему миру.

Ответ совершенно не убеждает, поскольку, как и сказал спикер Мажилиса, эта песня слышна много лет. Вообще же несогласованность действий, куча провальных проектов на фоне помпезно заявленных "инноваций" странным образом роднит Министерство цифрового развития и Министерство образования, об ошибках которого тоже можно написать трактаты.

Взять хотя бы тот факт, что к пандемии наша школа в смысле цифровизации подготовилась не лучше школы какого-нибудь Зимбабве. Коронавирус, конечно, подкрался незаметно, но у Минцифры и Минобра были годы на пресловутое развитие, а проблемы неработающих сервисов и приложений, плохой связи, отсутствия в семьях компьютеров, неграмотности пользователей поднимались неоднократно.

В итоге полноценное онлайн-обучение в Казахстане просуществовало пару дней, после чего министр образования Асхат Аймагамбетов в начале апреля 2020 года заявил, что отечественный интернет не приспособлен к онлайн-стримингам. Но у экс-министра цифрового развития Аскара Жумагалиева нашлись оправдания. Во всем, по его словам,

виноват не слабый казахстанский интернет, а треклятый Zoom, через который пытались вести онлайн-уроки.

О том, что в РК долгое время заявлялось создание собственных учебных специализированных платформ, министр умолчал. Между тем, на одну только систему электронного обучения е-learning было потрачено 35 миллиардов тенге, и она, по выражению президента Токаева, крякнулась.

"Как показало начало 2020-2021 учебного года, фактически обучение школьников сорвано, несмотря на заявления министерств образования и науки и цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности о полной готовности семи казахстанских интернет платформ дистанционного обучения и замене ими международных площадок", - заявляла в прошлом году депутат Джамиля Нурманбетова.

У бывшего министра Жумагалиева нашлись оправдания и относительно системы Kundelik.kz. Напомним, что она также подвергалась критике со стороны учителей и родителей, некоторые аналитики высказывали мнение о том, что школу ломают ради чьей-то коммерческой выгоды. Но возможные "неудобства" в работе с Kundelik.kz Аскар Жумагалиев связал не с техническими сбоями, а с недостаточными навыками самих казахстанцев. Что поделаешь, опять министру попался некачественный народ. Однако же, по данным статистики, в начале апреля 2020 года в Kundelik.kz пытались войти 30 миллионов раз, после чего система, разумеется, крякнулась и гавкнулась.



Глубокий пардон

Здесь мы даже не упоминаем о десятках загнувшихся проектов и программ в сфере образования, на которые были потрачены миллиарды до сих пор точно не подсчитанных бюджетных средств. Не решив проблем с электронным обучением, отечественные "инноваторы" кинулись осваивать новые ниши, в частности, электронную коммерцию.

Кстати, в ноябре 2020 года едва назначенный министр цифрового развития Багдат Мусин инкогнито посетил еще одно "гнездо порока" - казахстанские ЦОНы. По итогам визитов ему пришлось извиняться. Извинялся министр за "помогаек", которые в ларьках около ЦОНа оформляют ЭЦП и услуги еGov за деньги. Заодно глава ведомства распорядился ввести практику фотографировать санузлы центров каждый час и отправлять фото руководителям и в ситуационный центр.

Поборовшись с антисанитарией и разными мелкими нарушениями, министр Мусин извинился в соцсети перед казахстанцами – то есть поддержал славную традицию отечественных чиновников совершать эффектные жесты в момент назначения. Но дальше процесс пошел по накатанной дорожке.



Взошла звезда Ashyq

В последние месяцы у жителей и бизнесменов не сходит с языка еще одно детище Минцифры – система Ashyq. Эту систему, дающую доступ в развлекательные, торговые и другие общественные объекты, финансирует именно министерство цифрового развития, о чем на днях недвусмысленно заявил вице-министр ведомства Асет Турысов.

Систему Ashyq, сообщил он, администрирует АО "Национальные технологии", национальный оператор, отвечающий за работу eGov.kz и других государственных баз данных. Затраты на финансирование системы также несет эта компания, а точнее курирующее ее министерство.

Между тем, проблемы в работе приложения стали одной из самых обсуждаемых тем, особенно учитывая то, что внедрение Ashyq приобретает добровольно-принудительные черты.

В конце апреля депутат Мажилиса Снежанна Имашева подвергла критике функционал приложения и выразила сомнения в его безопасности. С соответствующим запросом Имашева обратилась к министру Багдату Мусину.

Сама идея приложения достаточно здравая, отметила депутат. "Однако итоги двухмесячного пилота Ashyq пользователи оценивают не так радужно, как отрапортовало министерство, а само приложение не ругал разве что ленивый. Пользователи оставили около трех тысяч критических отзывов, запросов и жалоб на его работу", - сообщила депутат.

По ее словам, вызывает беспокойство то, что очередное приложение собирает персональные данные (номер телефона и ИИН) и неизвестно, в каких еще целях они могут быть использованы в дальнейшем. Например, что будет с данными пользователей, после того как отпадет необходимость использовать приложение.

"Есть сомнения в безопасности самого приложения. По сведениям цифрового министерства, оно еще не прошло соответствующую проверку на информационную безопасность. Пользователи, уже скачавшие приложение, сталкиваются с трудностями при регистрации и входе в приложение", – добавила Имашева.

В самом приложении, отметила депутат, практически нет никакой полезной информации, есть только две ссылки: "регистрация входа" и "регистрация выхода". Кроме того, отсутствует перечень объектов, в которые возможен доступ по приложению, и нет возможности проверить свой статус до посещения заведения.

"Нет ссылки для связи со службой технической поддержки. Но самое главное, приложение не отражает реальный статус лица. К примеру, пользователи, имеющие отрицательные результаты ПЦР-тестирования, отмечаются синим цветом в приложении, в то время как должны быть помечены зеленым. Это свидетельствует о некорректности баз данных, к которым обращается приложение, либо о несвоевременном их обновлении", – считает Снежанна Имашева.

Такие ошибки, по ее мнению, сводят на нет смысл пользования приложением. Также не исключается вход в заведение больного посетителя, чей статус просто не определен правильно, так как люди, никогда не сдававшие ПЦР-тест и даже болеющие бессимптомно, все равно будут помечены синим.

Депутат задалась резонным вопросом: прежде чем предлагать всей стране пользоваться этим приложением, не нужно ли устранить недочеты и наладить обратную связь? В мае министерство попыталось развеять сомнения депутатов и граждан, но, судя по реакции, особого успеха не добилось.

Примечательно, что 11 мая, когда Ashyq стартовало в аэропорту Нур-Султана, в воздушной гавани столицы началась серьезная давка. Не правда ли, напоминает зависшую систему онлайн-обучения?

Во время утренних рейсов было столпотворение, заявили в аэропорту, и "чтобы такого не повторилось, настоятельно рекомендуем пассажирам заранее скачать приложение на свой мобильный телефон". То есть перед внедрением – и не где-нибудь в фитнес-центре, а на стратегическом объекте – никто не позаботился проверить, уяснили ли граждане правила пользования и готова ли система к массовым запросам.

Ясное дело, тем, кто сидит на бюджетных потоках, выделенных на "цифровизацию ковида", широкое внедрение приложения крайне выгодно. Понесет ли оператор ответственность за возможные срывы и ошибки – вопрос открытый. Прежде за мытарства пользователей отвечали только сами пользователи, а инноваторы заявляли о вине неграмотного населения.

Во всяком случае, когда Ashyq активно критиковали в сети, выставляя негативные рейтинги, разработчики кивали на злобных антипрививочников. В критике приложения разработчикам виделся заказной характер. Остается добавить, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заверил казахстанцев в надежности приложения Ashyq.

"Я могу вам лично гарантировать, что никакой утечки информации не будет. Все хранится на серверах АО "Национальные информационные технологии", защищенных в рамках киберщита. Мы никогда в жизни их не будем предоставлять другим государственным структурам или в другие ведомства", - сказал Мусин. Хочется верить, что в случае необходимости министр о своих обещаниях не забудет.



Заметая цифровой след

В нынешнем апреле полыхнул еще один скандал, связанный с нашими инноваторами.

В Казахстане разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности". Законопроект предполагает введение пресловутого "права на забвение", призванного убрать негативные следы чиновничьей деятельности из сети.

"Право на забвение", как объясняют специалисты, приведет к усилению в стране цензуры.

"В случае обращения физического лица или его законного представителя собственник или владелец интернет-ресурса обязан удалить из данных поиска по представленному идентификатору интернет-ресурса устаревшую или неактуальную информацию личного характера", - указывается в законопроекте.

По словам разработчика, то есть Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, требование касается устаревшей, неактуальной информации в отношении граждан.

По мнению же экспертов Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз", получается совсем иная картина. "Информация о совершенных в прошлом преступлениях и даже мелких мошенничествах может представляться "неактуальной" или "устаревшей" только чиновникам и другим лицам, желающим скрыть неприглядные факты своей биографии", - заявила в соцсети президент фонда Тамара Калеева.

"Право на забвение" противоречит конституционному праву искать и получать информацию и создает очевидный дисбаланс между частными и общественными интересами. Введение этой нормы приведет к фактической цензуре, блокирует журналистские расследования и в целом серьезно затормозит борьбу с коррупцией. Считаем введение "права на забвение" в Казахстане преждевременным и опасным и требуем исключить эту норму из законопроекта", – считают в "Адил соз".

С таким количеством скандалов и проваленных бюджетных проектов "право на забвение" - отличный подарок для лоббирующих законопроект чиновников. В частности, в июле прошлого года Агентство по противодействию коррупции заявило о двух уголовных делах, расследуемых в связи с программой "Цифровой Казахстан". Фигуранты уголовных дел – высокопоставленные чиновники из Минцифры и МОН.

Или, например, в прошлом году издание kz.expert опубликовало расследование, посвященное вопросу: кому выгодна установка видеокамер дорожного и уличного наблюдения "Сергек"? Камеры в казахстанских городах установлены тысячами, они хорошо знакомы всем автолюбителям.

Авторы расследования утверждают, что система "Сергек" принадлежит компании Open Technologies Group, работающей под опекой неких привилегированных лиц.

"У ТОО "Open Technologies Group", зарегистрированного 4 ноября 2010 года и перерегистрированного в последний раз 26 декабря 2019 года, пятеро учредителей: Ауельбек Токжанов, Асет Ахметов, Алия Ахметова, Серикбол Кудайбергенов, Багдат Мусин. Но ТОО "Open Technologies Group" оперирует не одно, а в консорциуме с ТОО "Коркем Телеком", - пишет издание.

Без сомнения, упомянутый в материале Багдат Мусин – тезка нынешнего министра цифрового развития. Так же несомненно и то, что "право на забвение" позволит убрать из сети подобные неприятные совпадения. Кроме того, пропадут и следы "крякнутых" и "гавкнутых" проектов и программ, оплаченных бюджетными деньгами. Источник - turanpress.kz

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