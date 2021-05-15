За красивыми словами Казправительства стоят лукавство и манипуляции - Д.Ашимбаев

10:27 17.05.2021

Отчет перед парламентом по исполнению республиканского бюджета за 2020 год принесет немало сюрпризов



Александра Алехова, 14 мая 21



Отчет перед парламентом по исполнению республиканского бюджета за 2020 год принесет немало сюрпризов.

На сайте премьер-министра появилась информация, что с 2010 года в Казахстане открыто 130 новых машиностроительных заводов, которые выпускают 167 моделей 22 мировых брендов.

Не менее любопытна информация и о том, что уровень локализации автопрома составляет 33%, а по отдельным моделям и вовсе более 50%. Это означает, что сборка автомобилей идет как минимум из трети деталей казахстанского производства.

Общественный деятель Санжар Бокаев этой статистике удивился. И привел в пример таких "отстающих" от Казахстана автогигантов, как Япония (14 брендов автомобилей) и Германия (15 брендов). Оказывается, нам есть чему поучить этих "аутсайдеров" авторынка.

Политолог Данияр Ашимбаев говорит, что Казахстан действительно кое в чем преуспел - выдавать желаемое за действительное.



Статистика мегарекордов

- Данияр, следует ли верить цифрам по автопрому, опубликованных правительством? Не выглядят ли они гигантоманией?

- Цифры основываются на статистике, которая построена по своей методике. У нас к машиностроению, если мне память не изменяет, относятся и станции техобслуживания транспорта. Хотя в нормальном понимании под машиностроением понимаются крупные предприятия, а не все подряд. Поэтому то, что у нас называется машиностроительным заводом, на самом деле имеет широкий диапазон понимания. То же самое, когда речь идет о количестве производимых машин.

Наша статистика всегда строится на показателях супермегарекордов.

А сейчас подходит срок исполнения правительством президентского поручения по вакцинации, которая трещит по швам. Кроме того, скоро в парламенте рассмотрят отчет правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета 2020 года. Поэтому сейчас завал с проектами, и нужно срочно показывать большие успехи.

- Но ведь если заводы есть, то они есть, их же не спрячешь…

- На самом деле у нас в рамках программы индустриализации действительно было построено немало объектов. Какие-то из них работают, какие-то остановились. Статистика наша в данном случае очень лукавая.

Данные по экономическому росту, которые недавно озвучило правительство, говорят о наличии этого самого роста. А за счет чего?

В пример приводят строительный сектор. Но объем введенных квадратных метров, их качество и количество проданного жилья - вещи разные. Миллионы пустующих квадратных метров особую погоду не делают

Есть таможенная статистика, которая к реальному производству несырьевых отраслей Казахстана особого отношения не имеет. Согласно этой статистике, мы вывозим и мобильные телефоны, и самолеты, которые не производим. Речь идет о перепродаже товаров между фирмами. Имеют ли эти цифры отношение к реальному росту экономики? Каждый озвученный показатель надо разбирать более тщательно.



Слова без доказательств

- Президент неоднократно ругал нашу политику в области труда. В Казахстане не создается устойчивых рабочих мест. И ответа на президентскую критику не прозвучало. А устойчивые рабочие места - это системообразующие предприятия по производству на внутренний рынок и на экспорт.

И когда говорят о 150 созданных предприятий, которые стабильно работают и дали работу десяткам тысяч людей, было бы неплохо эти цифры закрепить конкретными примерами

Когда запускали первую пятилетку Программы форсированного индустриально-инновационного развития (ПФИИР) на 2010-2015 годы, был единый центр с единой методикой, статучетом и контролем. К концу пятилетки эта ПФИИР разъехалась на ПФИИР-2, ПФИИР-3 и программу инфраструктурного развития "Нурлы жол". Все запуталось окончательно.

Теперь непонятно, какая программа приоритетнее и чьи показатели учитываются. То есть тот первичный задел в итоге размазался в непонятных цифрах. Поэтому и оценить эффективность этих программ стало сложно.

Есть программа "Экономика простых вещей". Как она связана с той же ПФИИР? Чтобы понять реальный результат, надо копаться с каждой конкретной цифрой. И каждый правительственный доклад разбирать по кусочкам. Точно также, как и сообщения о данных статистики.

Несырьевой экспорт - важнейший показатель индустриализации - измеряется в Казахстане в долларах и в процентах. А это та вещь, которую всем хотелось бы оценить в штуках

Почему бы не раскрыть информацию, сколько экспортировали станков, вентиляторов, аккумуляторов, трансформаторов? Доллары и проценты - очень лукавый показатель. Поэтому когда говорят, что Казахстан производит 167 видов машин, надо бы сказать - каких именно и в каком количестве. На такие вопросы правительство отвечать очень не любит.



Чемпионы по всем фронтам

- А ведь проектов по производству казахстанских автомобилей было много?

- Ну это отверточные производства, которые долгое время все старательно ругали. Есть какая-то промышленная политика в стране, что-то действительно работает, но в цифрах мы тонем.

Когда-то давно любили говорить, что Казахстан - рекордсмен Центральной Азии по привлеченным иностранным инвестициям. Но привлеченные инвестиции - это и кредитные линии, и продажа активов. Понятие очень широкое. А мы знаем, что по многим кредитным линиям деньги из точки А не прибыли в точку Б. Сколько было скандалов, что бюджет рассчитывается за массу кредитных линий.

В итоге получается, что за фразой "Казахстан - рекордсмен по привлечению иностранных инвестиций" стоит не менее лукавое выражение "Казахстан - один из чемпионов по растущему внешнему долгу"

То есть за каждым красивым заявлением стоит лукавая статистика и манипуляции фактами.

Возможно, действительно и есть этот автопром, которым хвалится правительство. Но без конкретики верится слабо.

Даже детские игрушки с надписью "Жол полициясы" и те имеют надпись Made in China