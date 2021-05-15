За что ограбивший страну и народ Чубайс ненавидит советскую власть?

12:38 17.05.2021 Либералы вновь объявили поход против нашей истории, СССР и коммунистов



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Сегал

Анатолий Баранов



Советская власть была "омерзительной ложью", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.



"Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. "Пионерская зорька" … это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова … и все прекрасно понимают, что это вранье", - рассказал он.



Чем главному идеологу и проводнику грабительской приватизации и мошеннических залоговых аукционов не угодила детская радиопередача, объяснить сложно. Видимо, это что-то глубоко личное. Возможно, даже психиатрическое.



А еще Чубайс добавил, что подобная "ложь" наблюдалась во всех аспектах жизни государства "будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация".



"Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение", - подчеркнул тот, чьим именем в 90-е годы было принято называть наглых вороватых котов рыжей масти.



Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах красного Китая, Чубайс сказал, что на это есть "давно-давно-давно данный ответ".



"Дело не в том, нравится тебе коммунистическая партия или не нравится. Здесь совсем другой вопрос и профессионально очень простой. Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством", - заявил он. По его словам, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен.



Наверное, слушая эти заявления, у любого человека должен возникнуть когнитивный диссонанс: автор приватизации рассуждает о лжи?



Так, сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Чубайса, написал в Твиттере, что картина получается неполной, о чем Чубайс "скромно умолчал".



"Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний", - написал Пушков.



Схожие оценки дают и наши эксперты.



- Комментируя такие заявления, надо искать не цель, а причину, - считает политконсультант, кандидат философских наук Александр Сегал. - Идея социальной справедливости, заложенная в советской системе, очень сильна - и до сих пор привлекательна, несмотря на корявую реализацию на излете СССР в 80-х и на 30-летнюю антисоветскую контрпропаганду, начиная с 90-х. Поэтому, как только начинается кризис (в ходе которого, как известно, богатые богатеют, а бедные беднеют), люди начинают вспоминать о справедливости, а "илиты" - бороться с "призраком" коммунизма.



"СП": - Отец приватизации рассуждает о лжи? Ему ли об этом рассуждать? Кажется, он только себя компрометирует такими заявлениями.



- Ну, во-первых, он себя уже скомпрометировал в глазах основной массы людей. У него сейчас задача - повторить свою ложь для молодежи. Авось, те, кто не видел социализма, поверят.



"СП": - По-вашему, Чубайс действительно ненавидел Советскую власть? За что?



- Это циничная публика, у нее не может быть любви и ненависти. Только выгода.



"СП": - Может, он в чем-то прав? Может, действительно что-то было не так уж честно?



- Да, не все было честно. Я помню, как в свое время комсомольский начальник в вузе, где я начинал учиться, долго меня выспрашивал, не был ли я подшофе на институтском вечере. А потом на выездной комсомольской учебе эти ж активисты нажрались, что называется, в стельку… Другими словами, был разрыв между словом и делом. А в "правильном" западном обществе разве этого нет? Двойной стандарт морали - основа капитализма. Так что ложь в советском обществе должна приветствоваться гр-ном Чубайсом как росток того, к чему он стремился.



"СП": - Откуда вообще при советской власти взялись такие, как Чубайс? Не с Марса же они к нам прилетели.



- А вы почитайте стихотворение Евтушенко "Дитя-злодей"*. Там как раз о таких. "Правительство младших научных сотрудников" эпохи первоначального накопления состояло из представителей "золотой молодежи", людей, которые и при Советской власти жили неплохо. Но, как говорится, "даст Бог много - захочется больше". Ребята подползали к карьере, проталкивали красивые идеи, сами в них не веря… Но карьера - она требует работы и зависит от общественной оценки - пусть не всегда адекватной. И у них зрела идея закрепить свое и так, в общем-то, неплохое положение. А это можно сделать, только приватизировав это положение, сделав его законно наследуемым. Вот вам и мотив.



"СП": - Насколько адекватно сравнение с Китаем? Почему Китай смог, а мы нет? Там было меньше лжи?



- Адекватно с той точки зрения, что в позднем СССР и России действительно не было политической воли. Там шел обмен власти на деньги. А в Китае власть на деньги не менялась. Она проводила реформы.



А неадекватность чубайсовского сравнения состоит в том, что цели реформ в Китае и у наших "младореформаторов" были диаметрально противоположными. В Китае они были общественно ориентированными, там директивно заявлялось об укреплении общества. А в России цели реформаторов были, увы, ориентированы в частную сторону. Говорилось о создании и укреплении частной собственности - пусть даже за счет разрушения промышленности. В Китае создавали, а у нас - разрушали. Притом, что до сих пор живут на эксплуатации того, что разрушено.



По мнению главного редактора портала ФОРУМ. мск Анатолия Баранова, Чубайс говорит не о лжи, а о фальши. - Но, конечно, если сравнить то, что он говорил раньше и что делал потом, аналогия не в его пользу. Начнем с того, что по тогдашнему закону приватизация должна быть именной, а провели ваучерную, обезличенную. То есть по закону приватизация "по Чубайсу" была целиком незаконной. И так далее.



"СП": - Как понимать это заявление? Не первый раз наши либералы в последнее время пытаются укусить советскую власть. В чем цель?



- Ну надо же себя с кем-то сопоставлять. Вот, мол, мы вас вывели из кошмара в просто ужас. Но о советской власти многие еще помнят, они рано начали. Сравнивали бы себя сразу с Гитлером. Сравнение получилось бы поприятней.



"СП": - Может, советская власть и впрямь в чем-то ошиблась, раз при ней появились такие, как Чубайс?



- Советская власть не готовилась быть вечной, ее задачей было привести нас к бесклассовому обществу без эксплуатации, где вообще нет нужды в государстве. И у советской власти были три задачи: индустриализация, коллективизация и культурная революция, воспитание нового человека. И если первые две задачи были выполнены, то третья провалилась - именно маркером этой неудачи и стали чубайсы вместо хороших советских людей.



"СП": - Чубайс также сравнивает ситуацию с Китаем. Почему у них компартия смогла удержаться у власти, а у нас нет?



- Мы были первыми, а Китай и остальные строили новое общество с учетом наших ошибок. В развале социализма мы тоже были первыми. Китай учел наши ошибки и сохранился.



В Китае тоже есть свои чубайсы, но государство держит их под контролем. А у нас чубайсы и государство приватизировали.



"СП": - Как долго, по-вашему, чубайсы еще будут определять политику в нашей стране? Что нужно, чтобы они исчезли?



- Долго могут определять политику. А чтобы исчезли - нужна новая революция. Не обязательно матрос с наганом - речь о коренным переломе в жизни общества.



*Стихотворение Евгения Евтушенко "Дитя-злодей" впервые было опубликовано в сатирической подборке в журнале "Крокодил" в 1974 году:



Дитя-злодей встает в шесть тридцать,

Литой атлет,

Спеша попрыгать и побриться

И съесть омлет.



Висят в квартире фотофрески

Среди икон:

Исус Христос в бродвейской пьеске,

Алан Делон.



На полке рядом с шведской стенкой

Ремарк, Саган,

Брошюрка с йоговской системкой

И хор цыган.



Дитя-злодей влезает в "тролллик",

Всех раскидав,

Одновременно сам и кролик,

И сам удав.



И на лице его бесстрастном

Легко прочесть:

"Троллейбус - временный мой транспорт, -

Прошу учесть".



Вот подъезжает он к ИНЯЗу

Или к МГИМО,

Лицом скромнеет он, и сразу -

Чутье само.



Он слышит чей-то голос слабый:

"Вольтер… Дидро…"

А в мыслях - как бы тихой сапой

Пролезть в Бюро.



В глазах виденья, но не бога:

Стриптиз и бар,

Нью-Йорк, Париж

И даже Того

и Занзибар.



Его зовет сильней, чем лозунг

И чем плакат,

Вперед и выше - бесполосный

Сертификат.



В свой электронный узкий лобик

Дитя-злодей

Укладывает, будто в гробик,

Живых людей.



И он идет к своей свободе,

Сей сукин сын,

Сквозь все и всех,

Сквозь "everybody",

сквозь "everything".



Он переступит современно

В свой звездный час

Лихой походкой супермена

И через нас.



На нем техасы из Техаса,

Кольцо из Брно.

Есть у него в Ильинке хаза,

А в ней вино;



И там, в постели милой шлюшки,

Дитя-злодей

Пока играет в погремушки

Ее грудей… Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621244280

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