Новая "мисс Вселенная" - мексиканка Андреа Меса (видео)

12:39 17.05.2021

На 69-м конкурсе "Мисс Вселенная", прошедшем этой ночью в Майами, победу одержала 26-летняя уроженка Мексики Андреа Меса - она обошла в этом состязании 73 конкурентки из разных стран и территориальных образований.



Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула "Мисс Мексика", заняла второе место на "Мисс мира". Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул "Мексикана Юниверсал".



Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера. По окончании вуза девушка начала работать по специальности, параллельно занимаясь модельной карьерой.



