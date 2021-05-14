Центральноазиатские президенты за известный прайс продадут что угодно, - В.Хлюпин

21:42 17.05.2021 АВТОР

АЙГУЛЬ ОМАРОВА

14 мая 2021

Виталий Хлюпин о ситуации в регионе после вывода американских войск из Афганистана.



В сентябре должен завершиться вывод войск США из Афганистана. Чем это обернется для Казахстана и республик Центральной Азии? Многие аналитики предсказывают хаос на границах и возможные вылазки исламских экстремистов в регион. Свой взгляд на ситуацию у кандидата политических наук, главного редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина.



– Виталий Николаевич, США выводят войска из Афганистана. Вроде бы благое дело, однако, аналитики с тревогой смотрят в будущее. Все больше алармистских настроений относительно того, как вывод американских войск отразится на Центральной Азии и Казахстане. Такие опасения имеют право на жизнь?



– То, что США застряли в Афганистане, понятно давно. "Уйти нельзя остаться" – ситуация патовая, как в той сказке: охотник медведя поймал, а почему к нам не идет – медведь не пускает. Вывести войска порывался и Трамп, и теперь отважился Байден.



Я не думаю, что это решение было сюрпризом или экспромтом – оно назревало. Держать такую группировку в законопаченном на базах виде – очень дорого, воевать страшно, победить – невозможно. Вот бравые Джи Ай и сидели по своим фортам и последние года три только и делали, что смотрели телевизор и мучили резиновых кукол...



Очень обидно уходить так – столько сил и средств потрачено, закопано в кандагарский песок и складировано на экс-советском Баграме, но далее тупо обозначать присутствие – затратно, воевать – боязно (не в смысле того, что амеры – трусы, боятся даже не командиры, а их политические начальники – потери имиджа и карьер ввиду необъяснимости возможных потерь). Американское общественное мнение нынче и без того раздергано и наэлектризовано последними событиями и разборками – афроамериканцев с белыми, демократов с трампистами...



Капитализм, как система, в глубоком кризисе, главные капиталисты раздают миллионы нищим (Безос) и признаются в собственной псих-увечности (Илон Маск). Российский его олигархический вариант, похоже, тоже доживает последние годы, плавно эволюционируя в сторону "ручной демократии" просвещенного абсолютизма. Один Китай пока стоит как стоял, на своих тысячелетних желто-красных конфуцианско-социалистических колоннах...



Новые базы США в Центральной Азии?



– Все больше говорят о том, что страны Центральной Азии могут стать местом дисклокации новых военных баз США в регионе. Насколько такие прогнозы могут оправдаться?



– Да, решается это элементарно, замечательные ЦА-президенты за известный прайс, как милейший президент Акаев в свое время, сдадут и продадут под нео-Ганси что угодно и насколько угодно. Другой вопрос – насколько американцам нужны перевалочные базы для эвакуации имущества и техники. Чего они хотят и добиваются, по большому счету, – максимальной хаотизации оставляемого пространства, превращения Центральной Азии в своего рода Мордор... или, все-таки, просто перегруппировывают силы под более актуальные (для них) угрозы? "Временные базы" США – вещь долгоиграющая. Акаев клялся, что пустил их в страну на один год, выдворяли и выкуривали их потом при помощи российской дипломатии – 13 лет...



– Чем грозит региону и Казахстану, в частности, вывод войск США из страны, где неустойчивое правительство и военные действия перманентно возникают?



– В Кыргызстане вообще нет армии, даже в концептуальном плане, сам их новый верховный главнокомандующий Жапаров три дня как обнародовал новую схему армейского строительства – несколько отрядов спецназа и народное ополчение. Кстати, в годы активного борьбы с басмачеством местные большевики-самоучки уже создавали отряды подобного ополчения – красно-палочников. Винтовки бывшим дехканам не выдавали, стрелять они все равно не умели, зато продавали их (винтовки и патроны) очень быстро – настругали им палок, покрасили в красный цвет. И маршировало это шароварное воинство меж дувалов с алыми колотушками, распевая "От тайги до Британских морей...". Как они воевали – да никак, бегали от басмачей, прятались по арыкам.



Гражданская война в Туркестане длилась бы еще не одно десятилетие, если б не прискакала 8-я Гомельская кавдивизия буденновской 1-й Конной и не порубала бы в капусту самых боевитых локайских курбаши и матчинских беков. Земляк Жапарова, Михаил Васильевич Фрунзе все-таки соображал в военном деле много больше современных воителей.



Таджикская и туркменская армии – тоже те еще боевые единицы, одна надежда на узбеков, вдобавок у них крепкие союзники внутри самого Афганистана – "дустумские" узбеки. Безусловно, на помощь прилетят российские самолеты, но насколько эффективна будет авиа-поддержка в густонаселенных долинах? В памирские горы талибы не полезут, таджикский Хатлон и узбекский Термез, возможно, туркменские Кушка и Мерв – вот где следует ждать потенциальных прорывов. Но, опять же, некоторое время афганская армия продержится и без американцев. Возможно, даже целый год, максимум – два...



– Оправданным ли окажется решение властей республик предоставить территорию для военных баз США, аргументируя это целями безопасности?



– Объяснить-то можно все и вполне логично. Бла-бла-безопасность требует... И это – правда, это так, но чужие военные базы в условиях включения стран в соперничающие военные союзы – ШОС, ОДКБ и какую-нибудь Ново-Проамериканскую коалицию "Доброй воли" укреплением стабильности не сулит. Во времена приснопамятного Акаева, Россия, Китай и США хотя бы декларативно, но были союзниками в борьбе с "мировым талибанским терроризмом", а сейчас – союзник двух врагов, это оксюморон какой-то, жгучий холод... Мер доверия сейчас – никаких, VIP-державы обмениваются плевками и зуботычинами, в такую разборку по дворовому кулачному принципу лучше маленьким странам не соваться, можно огрести случайно, сбоку и за компанию.



Но деньги, выгода, советники-щебетуны и лоббисты (отнюдь не бескорыстные) подобной "дружбы" есть и не дремлют во всех без исключения столицах ЦА. Могут продаться/купиться за обещания, за посулы, за реальные кап-капы на заповедные счета. В той же Киргизии – полправительства и две трети депутатов – бывшие уголовники и реабилитированные коррупционеры. Мир совершенно разбалансирован... Качается на грани большой войны, холодная война уже вовсю идет, идет война спецслужб и кибер-война.



"Отважные партизаны" Петров и Боширов рвут магнитными минами вражеские оружейные склады, летят самолеты и танки горят (в Сирии), американский десант учебным горохом на эстонские головы, укры упрямо лезут в новый Иловайский котел... Иерусалим в огне 1001-й интифады. Шииты лупят ракетами и дронами по суннитским нефтебазам и портам. Как тут увернуться и спасти свои... "яйца судьбы". Укутать в вату деклараций не поможет. Время слов прошло, наступает суровое время действий.



– Аналитики подчеркивают, что США были одним из первых государств, признавших суверенитет республик ЦА и Казахстана, и готовых помогать как финансово, так и в военной области. Скажется ли этот факт положительно на готовности открыть страны для американских баз?



– Повторюсь, США, Пекин, Москва могут обещать, клясться на Библии и зуб давать в поддержку, но гарантировать они ничего не могут... И воевать всерьез и по-крупному им весьма затруднительно, потому как не очень понятно – кто враг и кто виноват, как в последней таджикско-кыргызской разборке. Наступление талибов ведь будет не в виде переправы через Сиваш, конно-танковыми клиньями и стройными колоннами. Рвать границу будут точечными уколами небольшие хорошо обученные формирования, в этническом плане предпочтительно рекрутированные из именно среднеазиатских этносов, чтобы легче раствориться в среде соплеменников и развернуть полупартизанскую войну, спровоцировать хаос, резню и во главе протестной толпы аборигенов штурмовать под зеленым знаменем ненавистные акиматы-хукуматы.



Американцы это тоже прекрасно понимают, и подставлять свои новые базы под удары им не резон. Фактор баз, их открытие, скорее, может быть использован именно как детонатор еще большего разогрева конфликта, создания максимальных проблем не столько талибам, сколько России и Китаю, которые могут перессориться и со своими не вполне верными союзниками, и между собой, и вот эта цель Вашингтону ой как интересна и актуальна. США разыграют "базовый вопрос" как ставку ва-банк в покере – заставят всех открыть карты и выставить максимумы по силам и возможностям. Так что можно сколько угодно ехидничать над ползающим по трапу Байденом, но идея с выводом "Афганских" войск отнюдь не безобидна и глупа.



Касательно военной помощи, то здесь несколько обстоятельств. Кыргызской армии сколько не помогай, воевать она все равно не начнет и не будет. Не ее это...



Сейчас в мировом раскладе вообще никто и ничего никому не гарантирует. Не надо смешивать военную помощь и коррумпирование правящих верхушек – это немножко разные вещи. Помощь – была и будет, да и взятки (продажность) компрадорских элит – явление непреходящее. Вопрос в другом – насколько усложнится и станет взрывоопасной в плане безопасности ситуация в регионе, если США выведут-введут "афганский" контингент в Центральную Азию? Смогут ли они обеспечить защиту от талибов, если те попробуют на их плечах ворваться "за речку", пощекотать таджикские и туркменские погранзаставы?



Купировать угрозы



– Как Россия отнесется к появлению американских баз непосредственно вблизи своих границ?



– Плохо отнесется. Болезненно и, возможно, злокозненно ответит. Отличие современной ситуации от предыдущих в том и состоит, что Россия начала отвечать – не особенно адекватно, порой коряво, но доходчиво и эффективно (судя по Сирии и "русской весне" 14-го года). Через Сирию прошла обкатку добрая треть российской армии, ее самая высокотехнологичная часть. Оттянуть внимание и силы Москвы из Сирии в Центральную Азию – вероятно, и есть главная стратегическая задача вывода американских войск.



– Если даже эти базы в случае их появления не будут использованы для военных целей, то они послужат для переправки грузов через так называемую Северную распределительную сеть. Как известно, РФ в 2015 году отказалась от транзита грузов через свою территорию. Что же будет сейчас?



– Военные базы не могут не быть невоенным фактором. Это точки силы и объекты потенциального удара – при любом, даже самом миролюбивом добрососедстве. Россия к "логистической сети" никак не подключится, да ее и не попросят об этом. В самом байденовском стремительном выходе из Афганистана и заложен контрапункт – вскрыть ситуацию в самом коротком и ближайшем временном отрезке, ведь можно же было преспокойно растянуть вывод войск на год-два-три, нет, всех и уже в сентябре! Это не вывод и не бегство, это скорее – подрыв минного заряда, начиненного халифатскими зелеными шариками.



– Наибольшую угрозу, по мнению политологов, для стран Центральной Азии и Казахстана представляет то, что исламисты попробуют двигаться дальше на север, то есть, в наши страны. Насколько вероятен такой сценарий и как он может развиваться?



– Вероятность высокая. На мой взгляд, главными потенциальными направлениями ударов являются слабейшие звенья – западный Таджикистан, через него – юг Киргизии и прилегающие долины Узбекистана, как отвлекающий удар – Туркмения. У Казахстана, в любом случае, окажется некоторый запас по времени, но действовать надо будет быстро и точно. Способна ли на подобный аврал действующая политэлита – большой вопрос.



– Казахстан непосредственно не граничит с Афганистаном, но он является соседом Узбекистана, через который экстремистские группировки могут пройти н на нашу территорию. Возможен ли такой вариант, и что предпримет Россия, которая является членом ОДКБ, как и Казахстан?



– Безусловно, в случае худшего развития событий Россия не сможет не вмешаться и постарается купировать угрозы своим границам на дальних подступах – южные границы Казахстана, да и центральная его часть – вполне могут стать своего рода "тет-де-поном" – плацдармом-предпольем. Я полагаю, аналогично поступит и Китай, которому тоже совсем не улыбается прорыв исламистов к "социально близкому" Синьцзяну.



– Как бы ни развивались события, следует ожидать большого потока беженцев в регион. Что делать странам ЦА и, в частности, Казахстану.



– Здесь я не совсем согласен с вами. Беженцев в Центральную Азию будет немного. Афганцы никуда особо не побегут, даже афганские узбеки и таджики. Скорее, беженцы двинут из региона. Даже последняя "водозаборная война" баткенских таджиков с кыргызами сразу привела к миграции 40 тысяч человек (кыргызские данные по беженцам). А это по итогу всего двух суток вялотекущих боев, а если неделя боев и по более широкому фронту – регион перенаселен, народ напуган, половина южного Кыргызстана и северного Таджикистана уже смотали кутули и сидят на чемоданах.



Побегут туда, где тише – на север, в Казахстан и через него в Россию. Это чревато если не гуманитарной катастрофой, то близкому к ней развитию ситуации. Местные акиматы юга Казахстана, на которые придется первая ударная людская волна, ничем не отличаются в плане организации работы от баткенских коллег – попрячутся, сбегут, закопаются в солому…



Грядущая осень обещает быть насыщенной самыми разными событиями. Поживем – увидим, переживем – напишем. Источник - spik.kz

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