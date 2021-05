Бишкек национализирует золотой рудник "Кумтор". Киргизия оказалась под угрозой международных санкций, - В.Панфилова

22:09 17.05.2021

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17 мая 2021

Парламент Киргизии 17 мая принял решение о начале процесса государственного поглощения канадской компании "Кумтор Голд", разрабатывающей одноименное золоторудное месторождение. Власть готовит ей "пакет претензий" почти на 5 млрд долл. В ответ канадские инвесторы обещают обратиться в международный суд и взыскать с Бишкека нанесенный им ущерб. Национализация "Кумтора" нанесет удар по инвестиционному климату Киргизии.

Накануне президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон "Об акционерных обществах" и Уголовный кодекс, позволяющие вводить на предприятиях внешнее управление. Сообщалось, что изменения касаются лишь тех горнодобывающих компаний, которые работают на основании концессионного соглашения. В Киргизии лишь одно такое предприятие – "Кумтор Голд Компани". "Кумтор" – самое крупное золоторудное месторождение страны. Разрабатывает его канадская компания Centerra Gold Inc. Киргизия владеет 26% акций. Предприятие обеспечивает 10% ВВП Кыргызстана и 20% – промышленности.



Напомним, что Садыр Жапаров с 2012 года выступал за национализацию "Кумтора". В октябре 2021 года он сам, Камчибек Ташиев (ныне глава Государственного комитета нацбезопасности) и Талант Мамытов (ныне спикер парламента) провели в Бишкеке митинг с соответствующим требованием, пытались перелезть через забор Белого дома (правительства), но были арестованы и около года провели за решеткой. Были и другие акции с требованием национализации "Кумтора", в том числе и в стенах киргизского парламента.



Придя к власти в октябре 2020 года, Садыр Жапаров заявил, что в числе приоритетов его политики будет пересмотр соглашений о разработке золоторудных месторождений "Кумтор" и "Джеруй" для пополнения бюджета страны. У этой инициативы в республике много сторонников, которые считают, что Киргизия должна самостоятельно распоряжаться своими ресурсами.



Парламент Киргизии оперативно рассмотрел пакет поправок к закону, позволяющему вводить внешнее управление на предприятии. После чего канадской компании предъявили иски о взыскании компенсации на более чем 3 млрд долл. за экологический ущерб и еще около 2 млрд долл. налоговых взысканий. В ее офисах были проведены обыски и изъяты документы.



Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызской Республики для защиты своих прав в соответствии с многолетними инвестиционными соглашениями. В компании отметили, что намерены добиться возмещения убытков и ущерба, нанесенных властями Киргизии.



К слову, из-за событий вокруг "Кумтора" акции Centerra Gold на бирже в Торонто подешевели на 30%.



"Кыргызстан не боится арбитражного суда с Centerra Gold. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель госкомиссии депутат Акылбек Жапаров: "Кыргызстан вместе с другими акционерами должен защищать свои права. Мы не боимся арбитражного суда. Компания тоже поняла, что ситуация изменилась, поэтому предлагает провести переговоры. Предлагаем парламенту участвовать в арбитражном суде как представителям народа".



Канадских инвесторов поддержали международные финансовые институты и внешнеполитические ведомства Канады и Великобритании. В частности, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что "любое такое решение поставит под сомнение приверженность Кыргызской Республики выполнению своих обязательств перед международными партнерами и иностранными инвесторами". "Это ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для работы инвесторов", – говорится в заявлении. В совместном заявлении Канада и Великобритания предупредили правительство, что предпринятая мера "еще больше подорвет и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа".



Иностранные эксперты, комментирующие ситуацию в Financial Times, считают, что действия в отношении Centerra Gold Inc – недальновидный способ правительства улучшить финансовое положение страны, что может привести к международным санкциям.



Национализация "Кумтора" нанесет серьезный удар по инвестиционному климату Киргизии. Поэтому возникает вопрос: кому выгодна национализация "Кумтора" и кто станет его следующим хозяином, так как Киргизия самостоятельно не справится с добычей золота – нет ни оборудования, ни технологий.



"Если "Кумтор" купят инвесторы из Китая, а кроме них, вроде и некому, – это будет еще один плюс китайскому влиянию в Киргизии. Но я не уверен, что инвесторы из КНР рискнут покупать такой проблемный актив – потенциальное приобретение будет обременено бесконечными исками и смутными перспективами. А у Пекина в Киргизии и без "Кумтора" хватает проблем на своих горнодобывающих предприятиях", – сказал "НГ" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.



Китай, по его мнению, заинтересован в расширении сырьевой базы. Однако в отношении "Кумтора" надо четко понимать соотношение плюсов и минусов. Нужно смотреть на цифры и считать, что гипотетический китайский инвестор приобретет и чем будет перекрывать вероятные риски. "В любом случае решение о национализации предприятия – от большой нужды. Насколько его нужно принимать и чем оно обернется для бюджета страны, увидим в ближайшее время", – отметил эксперт. По его мнению, даже если Бишкеку каким-то чудом удастся продать предприятие, это не принесет особой пользы – деньги потратят мгновенно, а поступлений от "Кумтора" уже не будет. "Начнут портиться отношения с новым инвестором. А если этот инвестор будет из КНР, то с ним не получится вести себя, как с канадцами. Садыр Жапаров должен понимать: принимая подобное решение, он может получить единовременный куш вместе с долговременной зависимостью. Национализация "Кумтора" – путь к превращению в вассала более мощной финансовой силы, которая может купить производство на золотом руднике. Если же президент намерен это сделать, значит, дело не в геополитике, а в попытке получить хоть какие-то ресурсы, чтобы страна окончательно не скатилась в финансовую пропасть. Ситуация с наполнением республиканского бюджета близка к катастрофической. Рассчитывать на помощь Запада Бишкеку больше не придется", – считает Грозин.



Не исключено, что тема национализации "Кумтора" будет затронута на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Садыра Жапарова. Дело в том, что аналогичная участь может постичь и месторождение "Джеруй" в Таласской области, которое разрабатывается киргизско-российским ООО "Альянс Алтын". От национализации российский проект защищен только тем, что в его торжественном запуске принял участие по видеоконференции Владимир Путин. Глава РФ пригласил киргизского президента посетить с рабочим визитом Москву в конце мая.