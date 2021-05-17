В чем причина ковид-катастрофы в Индии, - Ада Горбачева

22:11 17.05.2021

Страна, которая считает себя "аптекой мира", не может произвести достаточно доз вакцины

Ада Горбачева

Обозреватель "Независимой газеты"

17 мая 2021



Индия планировала к июлю 2021 года вакцинировать 300 млн человек.

Эпидемия коронавируса приобрела в Индии эпические масштабы. С начала пандемии инфицированы 21,5 млн человек, умерли более 234 тыс. За первую неделю мая официально зарегистрировано 1,57 млн зараженных. По мнению многих индийских экспертов, официальные данные сильно занижены. А тут еще сообщение, что на пандемическую волну в Индии наложилась вспышка заражения пациентов с COVID-19 опасной "черной плесенью" – мукормикозом, редкой грибковой инфекцией, которую вызывают микроскопические грибы (мукормицеты), распространенные повсеместно. Они обитают в почве, их часто выделяют на поверхности гниющих растений и овощей. Эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов.



Правительство Индии резко критикуют за неспособность контролировать распространение инфекции и высокую смертность в результате новой мутации вируса. Страна, которая является мировым лидером производства вакцин от различных болезней и нередко называет себя "аптекой мира", не может произвести достаточно доз вакцины от COVID-19. К настоящему времени в Индии с населением более 1,3 млрд человек использовано 157 млн доз вакцины (для сравнения: в ЕС с населением 450 млн человек – 150 млн доз вакцины).



В среднем ежедневно делается 2,5 млн прививок, сообщает Амартия Лахири, профессор экономики в Университете Британской Колумбии. По ее словам, минимальной целью индийских властей должны стать 5 млн прививок в сутки. И даже если этой цели удастся достичь, потребуется год, чтобы вакцинировать все население.



Врач из Бхагалпура в штате Бихар говорит: "Мы должны снизить нагрузку на систему здравоохранения, убедившись, что легкие случаи не переходят в критическую стадию. Мы также должны привлечь правительство к ответственности за тендер на поставку кислородных установок для больниц, утвержденный в прошлом году".



Так, на прошлой неделе в одной из больниц штата Карнатака на юге страны 24 пациента умерли от недостатка кислорода. В столице Нью-Дели, которая относится к наиболее пострадавшим от пандемии регионам, по этой же причине в одной больнице умерли 12 человек, включая врача. Главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал 7 мая сообщил, что больницы города впервые получили 730 т медицинского кислорода, в которых они вообще-то нуждаются ежедневно.



Судебная система Индии намеревается заставить национальное правительство и власти штатов отчитаться за провальные действия в борьбе с пандемией. 7 мая Верховный суд Индии вмешался, дав указание правительству премьер-министра Нарендры Моди полностью проверить систему здравоохранения и разработать общенациональную политику вакцинации.



Он также поручил правительству разработать план действий по увеличению поставок кислорода в Нью-Дели. Ранее суды Бомбея и Нью-Дели вмешались, чтобы решить проблему завышения цен в частных клиниках, а также гарантировать их снабжение медицинским кислородом и противовирусными препаратами. В свою очередь, суд Аллахабада в штате Уттар-Прадеш на этой неделе постановил, что смерть пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода в больницах была преступным деянием, совершенным лицами, ответственными за обеспечение непрерывных закупок и поставок медицинского кислорода.



Вандана Прасад, педиатр и консультант по общественному здравоохранению, заявила, что система здравоохранения Индии в настоящее время не может удовлетворить даже элементарные потребности. Чтобы сдержать пандемию коронавируса или вспышки других болезней в будущем, необходимо инвестировать значительные средства в здравоохранение.



Индия должна вкладывать около 5% своего ВВП в медицину, если она хочет предотвратить новый крах системы здравоохранения, подчеркнул в интервью Deutsche Welle К.Р. Энтони, консультант по общественному здравоохранению из Кочи в штате Керала. По его мнению, Индии следует начать децентрализацию управления системой общественного здравоохранения вплоть до районного уровня, чтобы подготовиться к следующей волне.



Некоторые эксперты считают, что Индия может сдержать распространение вируса с помощью последовательной и целенаправленной коммуникации правительства с населением. Критики говорят, что одной речи премьер-министра Нарендры Моди, в которой он призвал людей оставаться дома, недостаточно.



По словам основателя посвященного журналистике сайта IndiaSpend.com Говиндры Этираджа, одной из самых больших неудач Индии было плохое информирование населения, особенно в отношении необходимости ношения масок и дистанцирования. "Правительство должно было активно препятствовать проведению таких мероприятий, как свадьбы и массовые собрания, в том числе политические митинги и религиозные фестивали. Ему следовало активно отговаривать людей от посещения мероприятий, на которых они массово заражались коронавирусом", – подчеркивает Этирадж.



Среди наиболее пострадавших регионов оказался штат Западная Бенгалия на востоке страны, в котором недавно завершились восьмиэтапные выборы. Перед ними в штате прошли массовые митинги с участием премьер-министра Нарендры Моди и других политиков – события, которыми теперь частично объясняют стремительный рост распространения инфекции в регионе.



Индийские суды резко раскритиковали действия избирательной комиссии Индии за то, что она игнорировала вторую волну пандемии в стране и продолжала разрешать крупные предвыборные митинги. Предвыборная кампания была названа самой безответственной за последние несколько месяцев, поскольку избирком не помешал партиям проводить массовые политические мероприятия.



Лучшей и наиболее эффективной альтернативой борьбе с коронавирусом, как известно, является как можно более быстрая вакцинация населения. Тогда большинству не потребовалось бы стационарное лечение, и больницы не были бы перегружены. Изначально Индия хотела, чтобы к июлю 2021 года было вакцинировано 300 млн человек.



"Сейчас только около 26 млн человек из 1,4 млрд прошли полную вакцинацию. Около 124 млн получили однократную дозу. Индия заказала еще миллионы доз, но все еще далека от запланированных показателей. Необходимо 615 млн доз для вакцинации всех жителей старше 45 лет – их около 440 млн человек. Чтобы провакцинировать 622 млн человек в возрасте от 18 до 44 лет, потребуется еще 1,2 млрд доз. Нехватка вакцины совпала со всплеском инфекций, и это еще больше усложнило ситуацию. Люди выстраиваются в очереди у тех центров, где еще есть вакцины, и умоляют сделать им прививку.



По данным Всемирной организации здравоохранения, на Индию приходится почти половина всех новых случаев коронавируса в мире и четверть всех смертей.