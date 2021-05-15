Киевский наркотик: чем больше бедности, тем больше миллионеров, - В.Сенчихин

00:31 18.05.2021

Киевский наркотик: чем больше бедности, тем больше миллионеров

Рабочий класс и власть. "Война с Россией" вместо войны с бедностью



ВЛАДИМИР СЕНЧИХИН



Зе-команда продолжает зачищать политическое поле Украины, штампуя уголовные дела против лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Зеленский даже написал статью для журнала "Фокус" под претенциозным заголовком "Минус Медведчук".



Однако "минус" для Виктора Медведчука может легко преобразоваться в "плюс". ОПЗЖ заявила, что "Зе-власть подсела на наркотик противозаконного популизма и политических преследований. Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности, но это только разрушает украинскую государственность".



Согласно последнему опросу центра "Социальный мониторинг", если бы выборы в Раду прошли сейчас, "слуги народа" набрали бы 23,5% (141 мандат), а ОПЗЖ – 20,1% (123 мандата).



"Оппозиционная платформа – За жизнь" дышит власти в затылок, и, атакуя оппозицию, Зеленский только увеличивает ей популярность. Однако на Украине поднимается и другая сила, способная свалить режим. Это рабочий класс.



8 мая председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что 12 мая шахтеры со всех регионов государственных шахт приедут в Киев "на неопределенное время" и потребуют погашения задолженности по зарплате в 2 млрд. грн., а также повышения оплаты труда и усовершенствование трудового законодательства. Он пообещал, что протесты развернутся не только в Киеве, но и в других областях.



Стоило горняцкой угрозе прозвучать, как на следующий день, 13 мая, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что задолженность перед шахтерами за текущий год полностью уже погашена, им перечислили 1,1 млрд. грн. В Киеве боятся шахтеров. Там моментально нашли деньги, чтобы предотвратить всеукраинскую забастовку. Ведь шахтеры – сила, которая может дать пример выступлению и других групп населения.



Суровые мужчины, ежедневно спускающиеся в забои с риском для жизни (после 1991 года на Украине погибли более 500 горняков), могут какое-то время терпеть издевательства со стороны властей, но рано или поздно их терпению наступает конец.



В 1989 году в забастовке приняло участие 43 тыс. горняков советского тогда Донбасса (88 шахт). Одним из их требований было предоставить шахтам полную экономическую и юридическую самостоятельность. ЦК Компартии Украины признал, что к забастовкам привели запущенность социальной сферы, неудовлетворенность людей оплатой труда, плохое обеспечение жильем, нерешенность других бытовых вопросов.



Забастовки украинских шахтеров продолжились в 91-м и в 93-м годах, многолюдные митинги со стуком касками об асфальт стали постоянными.



Затем начались походы шахтеров на Киев. В 1998 году в Луганске разогнали дубинками и слезоточивым газом митинг горняков нескольких шахт, которым задолжали зарплату за 2,5 года. Горняк Александр Михалевич в знак протеста совершил акт самосожжения. Задолженность в срочном порядке погасили.



А в целом после 91-го года труд шахтеров приравняли к занятиям базарных торговцев, об элементарных требованиях безопасности под землей забыли. Государство пользовалось углем, продавало его за рубеж, но не считало нужным расплачиваться с шахтерами.



Киев, 2015 год, шахтеры стучат касками, требуя повышения зарплаты



Это продолжается и сейчас. Осенью прошлого года горняки шахты "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината не поднялись на поверхность и провели в забое 43 дня, требуя повысить зарплату, уволить управляющих и вернуть льготный стаж. В декабре 2020 года бастовали горняки Волыни, Львовской области, украинской части Донбасса, требуя погашения задолженности по зарплате.



Пока украинские шахтеры действуют разрозненно, выдвигая чисто экономические требования, но по мере ухудшения ситуации в стране им вряд ли что-то помешает объединиться.



На Украине после 2014 года в головы людей вбивали мнение, что Донбасс – "дотационный регион". Фокус в том, что все частные и государственные компании, которым достались советские шахты Донбасса, имеют головные конторы в Киеве, вся прибыль уходит туда, а социальными нуждами шахтеров вынуждены заниматься областные власти.



Однако такая "музыка" играла недолго. Вдруг выяснилось, что Донбасс – основа энергетической безопасности Украины. АЭС, доставшиеся Украине от ненавистных коммунистов, обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, но ее суточный перепад могут перекрыть только ГЭС и работающие на угле или газе тепловые электростанции, построенные тоже во времена СССР (после СССР не строили ничего). Однако если в 2013 году добыча угля в стране составляла 83,5 млн. т, то в 2019-м она упала до 31,21 млн. т.



Власти пустились во все тяжкие, закупали уголь даже в Южной Африке. В итоге в январе-апреле 2021 года Украина закупила уголь в России на $394,75 млн. (доля РФ в украинском импорте угля – 60,18%), в США – на $141,36 млн. (21,55%), в Казахстане – на $79,11 млн. (12,06%).



Украинские власти давно утратили связь с реальностью. В конце прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с помощью ЕС к 2050 году Украина существенно сократит количество угольных шахт, а в 2070-м полностью откажется от ископаемого топлива. Даешь зеленую энергетику!



По сути, спасает Украину от краха энергетики Россия, объявленная "государством-агрессором". А обещанная Зеленским борьба с бедностью привела только к тому, что в 2020 году на Украине были официально зарегистрированы 1 миллиардер и 8451 миллионер. Количество задекларировавших доходы миллионеров за год (2018-2019) увеличилось на 60%.



Киеву не нужны строптивые шахтеры Донбасса. Больше того: они для него опасны. Зе-власть, будь хоть на что-то ее воля, отдала бы ЛДНР, но американских опекунов это не устраивает. У них принцип: чем хуже дела на Украине, тем сильнее там будут ненавидеть Россию.



При этом Запад воевать "за Украину" не станет. Это ясно дала понять 14 мая The Washington Post в статье "США и НАТО обещали защитить Украину, но если она выступит агрессором, сделка отменяется". А незадолго до этого Вашингтон устами всесильной Виктории Нуланд предупредил Киев, чтоб он не заикался о вступлении в НАТО. "Война с Россией", вызревшая в воспаленных украинских умах, перспектив не имеет.