Арабо-израильский конфликт: жизнь в бомбоубежищах, - А.Правов

00:35 18.05.2021 Противостояние обостряется, принося все новые жертвы

Андрей Правов

16.05.2021



Арабо-израильский конфликт: жизнь в бомбоубежищах

Страх. Именно это чувство сегодня главное для очень многих мирных жителей Израиля и Палестины. Социальные сети полны постами, рассказывающими о том, как люди вынуждены проводить ночи в бомбоубежищах, либо, если звуки сирены застали их далеко от укрытий, отсиживаться на лестничных клетках многоэтажных домов, чтобы спастись от осколков. Прямое же попадание ракеты чаще означает смерть.



Согласно информации, по состоянию дел на утро в воскресенье, 16 мая, всего за дни противостояния из сектора Газа по израильской территории выпущено около трех тысяч ракет. Некоторые из них разорвались, не долетев до цели, некоторые уничтожила система ПВО "Железный купол".



Но все равно среди израильтян жертвы ощутимы – погибли восемь мирных жителей и один военный. Более 200 человек получили ранения различной степени тяжести.



В то же время из сектора Газа поступает информация, что проживающие в северной его части палестинцы также сидят в бомбоубежищах. Либо бросают свои дома и устремляются на юг, подальше от северной стены, отделяющей сектор от Израиля. Они не только боятся бомбежек, но и опасаются начала "наземной антитеррористической операции" израильской армии. В прошлые годы во время таких операций израильтяне задействовали бронетехнику. Было много жертв.



А пока, согласно информации пресс-службы армии Израиля, авиация еврейского государства в ночь с 15 на 16 мая нанесла удары по более чем 90 целям в Газе. Как подчеркивается, большинство из них были нацелены на дома, где проживают высокопоставленные лидеры движения ХАМАС.



Однако, судя по статистике, израильские ракеты не смогли как-то "отделить" хамасовцев от мирных жителей. И потому, по данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак за последние пять дней стали более 140 человек, порядка тысячи получили различные ранения.



В израильских городах со смешанным еврейским и арабским населением также продолжаются столкновения. Недавние соседи группами нападают друг на друга – "стенка на стенку". Горят магазины, кафе и рестораны. Группы арабов вытаскивают из автомашин евреев и избивают их. Ровно то же самое делают группы евреев в отношении водителей и пассажиров- арабов. По ряду оценок, происходящее в израильских городах все больше напоминает погромы – с человеческими жертвами, грабежами и поджогами.



Все сильно напуганы. С обеих сторон. И никто не может точно определить, когда же этот ужас закончится. В Израиле сегодня все чаще можно услышать, что армия и полиция будут противостоять врагу до тех пор, пока в стране не наступит так называемая долгосрочная тишина. Однако что это такое и каковы определения подобной конечной цели никто точно сказать не может. Скорее всего, иронизируют люди, власти смогут с этим определиться позже, достигнув какого-то результата. Он-то, очевидно, и будет определен как эта самая "устойчивая тишина". Когда это произойдет, сколько такая "тишина" продлится и насколько будет "устойчивой"– остается только гадать.



Определиться с конечными сроками противостояния не торопятся и арабы. Их лидеры постоянно твердят о готовности преподать "достойный урок сионистскому врагу", и как долго этот самый урок будет "преподаваться" никто точно сказать не может. Если подразумевается, что в Израиле, наконец, "осознают свою неправоту", то он может затянуться до бесконечности. Евреи – народ упрямый.



Как показывает опыт, обе стороны многолетнего израильско-палестинского конфликта, а особенно их радикальные представители, скорее всего,для себя давно четко определили целью не возможные переговоры и договоренности через взаимные уступки. Нет, цель у радикалов с обеих сторон одна – полная и безоговорочная победа.



Они, как это часто бывало, могут рассуждать о необходимости переговорного процесса, даже усаживаться за стол переговоров, но, как опять же показывает опыт, "с большой фигой в кармане". Ведь уже неоднократно кто-то из переговорщиков этот самый стол переворачивал. И снова наступал период противостояния. Разной степени жесткости. При этом стороны снова винили во всем друг друга.



Главный обвиняемый для Израиля – исламское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Оно, дескать, не приемлет никаких доводов и не способно идти на уступки. Действительно, именно активисты ХАМАС направляют сегодня ракеты на территорию Израиля. Как указывается, сегодня это их месть за то, что происходит в Восточном Иерусалиме. Именно из-за этих самых ракет сутками сидят в бомбоубежищах еврейские дети, женщины, пожилые люди. То есть израильское мирное население.



И именно на этих самых активистов, как заявляют в Израиле, прежде всего, ведут "охоту" их боевые самолеты, которые, дескать, располагают точными данными –в каком доме в Газе и даже в какой квартире, а то и комнате находится враг. Тем не менее эта заявленная невероятная точность на деле не всегда такой оказывается, а потому от израильских бомб и ракет, выпущенных с самолетов, в Газе гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети. Вот и арабы в Газе также предпочитают реже выходить из укрытий.



А в минувшую субботу, 15 мая, объектом израильского бомбового удара в Газе стало здание, в котором располагались офисы американского информационного агентства Associated Press, катарской телекомпании Al-Jazeera и ряда других представительств зарубежных СМИ.



Это вызвало резкую негативную реакцию руководства АР, которое устами своего директора Гэри Прюитта подчеркнуло, что теперь "мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа". Выгодно ли это Израилю? Довольно многие наблюдатели полагают, что да, выгодно. Поэтому, дескать, он и разбомбил офисы журналистов. Правда, согласно информации, все журналисты были загодя предупреждены израильтянами о грядущей бомбардировке. И жертв среди них нет.



Разрушенное здание стало четвертой высоткой в Газе, пострадавшей в результате налетов израильской авиации. Как указала в связи с произошедшим на своей странице в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: "Мы напрямую довели до израильтян, что обеспечение безопасности журналистов и независимых СМИ – это первоочередная обязанность".



В свою очередь, по утверждению представителя израильской армии, в разрушенном здании, в котором располагались офисы СМИ, также находилось военное оборудование ХАМАС, а журналисты, дескать, использовались этим движением в качестве "живого щита". Что делать? Ведь должны же, дескать, израильтяне бороться с исламистами?



В то же время в Израиле есть политики, причем могущественные, которые уверены, что существование движения ХАМАС для еврейского государства в определенной степени даже полезно.



ХАМАС, дескать, противостоит другим палестинским силам, прежде всего ФАТХ Махмуда Аббаса, контролирующего Западный берег реки Иордан. Раньше покойный палестинский лидер Ясир Арафат держал обе эти организации, что называется, "в кулаке", и палестинцы противостояли израильтянам единым фронтом.



Сегодня же, когда ХАМАС и ФАТХ серьезно конфликтуют между собой, у израильтян есть серьезный предлог для того, чтобы отказываться от любых переговоров с палестинцами: дескать, а с кем вести такие переговоры, если палестинцы и между собой не могут договориться?



То есть получается, что ХАМАС еврейскому государству все же нужен. Иначе ряд внешних сил могут опять попытаться заставить Израиль начать о чем-то договариваться с палестинцами, а конкретно иметь дело с тем же Махмудом Аббасом. И все "закрутится снова" – проекты по разделу Иерусалима, вопрос о праве арабских беженцев на возвращение, границы 1967 года и так далее. А так, пока ФАТХ с ХАМАС соперничают, даже можно сказать, что враждуют, и говорить вроде бы и не с кем. То есть все остается на своих местах.



При условии, конечно, что Израиль продолжают поддерживать Соединенные Штаты. Если это будет не так, ситуация изменится. К американской поддержке за годы президентства Дональда Трампа израильтяне привыкли. Вероятно, прошлый президент США был что называется "самым верным другом Израиля" за все времена. Здесь, по многим оценкам, на него оказывали мощное давление зять – религиозный еврей и дочь, принявшая иудаизм. Трамп даже посольство США перевел из Тель-Авива в Иерусалим, вызвав тем самым мощный взрыв недовольства в исламском мире, где "единый и неделимый" Иерусалим как столицу еврейского государства не признают, а восточную часть города считают принадлежащей арабам.



Джо Байден относится к Израилю, как показывают последние дни, более сдержанно. Во всяком случае, он не поддержал полностью израильскую сторону в противостоянии, как это, несомненно, сделал бы Трамп. Предпочел отстраниться, чтобы, по некоторым оценкам, не портить отношения с исламским миром.



Но дело здесь, мне кажется, не только в этом. Скорее всего, речь все же можно вести о серьезных изменениях настроений в целом в США в отношении еврейского государства на Ближнем Востоке.



До недавнего времени Израиль многими американскими политиками воспринимался как "форпост западной цивилизации" в регионе. Однако сегодня уже не так. Америка стала иной. Так, некоторые ее граждане начали, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, указывать, что не только "жизнь черных имеет значение", но и "жизнь палестинцев имеет значение".



По ряду оценок, уже широко известная всем аббревиатура BLM (Black Lives Matter) может в скором времени стать в один ряд с другой – PLM (Palestine Lives Matter). А израильские евреи могут превратиться в сознании представителей нацменьшинств в США в тех же белых американцев, которые должны у всех просить прощение за все. Времена меняются.



Да и в Европе уже давно смотрят на происходящее на Ближнем Востоке вовсе не так, как 70 лет назад, когда создавалось государство Израиль и ему требовалась поддержка, в том числе и потому, что его гражданами становились те же европейцы.



Сегодня в Европе иные приоритеты. Там, во-первых, серьезно опасаются недовольства становящейся все более могущественной в их странах мусульманской общины. В Лондоне и Париже, Берлине и Брюсселе прекрасно понимают, что любое заявление из уст европейского лидера в поддержку Израиля может привести к недовольству мусульман. Тех самых, кто уже прочно обосновался в европейских городах. И это может иметь очень серьезные последствия.



А, во-вторых, в Европе, равно как и в США, все более активно дают о себе знать представители различного рода меньшинств. А ни для кого не секрет, что на "парадах гордости" ЛГБТ в европейских городах рядом с радужными знаменами все чаще можно заметить и флаги Палестины.



То есть представители различного рода меньшинств на Западе, как в США, так и в Европе, израильских евреев скорее сегодня относят уже не к "несправедливо пострадавшим в годы войны", а к категории "белого привилегированного большинства". А арабы-мусульмане воспринимаются ими уже не однозначно как террористы, а как угнетенная группа населения.



В европейских и американских городах – в Париже, Берлине, Вене, Лондоне, Лос-Анджелесе и др. – проходят демонстрации в защиту прав палестинцев. А вот демонстраций в поддержку Израиля на Западе замечено не было. Некоторые политики, правда. делают произраильские заявления. Но редко. В основном звучит осуждение.



Израильтяне разводят руками. Они не могут понять, почему с Запада не поступают жесткие заявления в их поддержку "в борьбе с террористами", как это было еще совсем недавно. А если и поступают, то уже не "мощным потоком", а "тоненьким ручейком".



Израильтяне многого сейчас не могут понять. В том числе и поведения собственных политиков. В целом в обществе все чаще звучат нотки серьезной озабоченности всем происходящим. Довольно многие израильтяне указывают сейчас в социальных сетях, что чувствуют себя брошенными. В том числе и собственными властями.



Так, например, вечером в программе новостей ТВ им говорят, что в стране вводится комендантский час, и они ложатся спать успокоенные, что никаких столкновений в их городах этой ночью не будет. А утром то же телевидение приносит им новости о ночных погромах и поджогах. Как все это понимать? Справляются ли власти со своими задачами по обеспечению безопасности?



Что будет дальше? Для израильтян это вопрос вопросов. Довольно многие опасаются, что к обстрелу территории Израиля с юга ракетами ХАМАС может присоединиться "Хезболла", уже с севера, с территории Ливана, а возможно и Сирии. По ряду оценок, у активистов "Хезболлы" на вооружении могут быть ракеты намного большей разрушительной силы. А, кроме того, по некоторым данным, они еще способны и к маневрированию, то есть, не в пример ракетам из Газы, которые летят только по определенной траектории, и их легко вычисляет израильское ПВО "Железный купол". А это уже может привести к более серьезным разрушениям. Гораздо более серьезным.



Куда могут полететь такие ракеты? Какие цели поразить? Химический завод в Хайфе? Или ядерный исследовательский центр в Димоне? Все это может обернуться уже огромной трагедией.



С одной стороны, у израильтян имеется прекрасная электронная промышленность. А значит, как уверены в стране, и силы ПВО просто обязаны быть "на высоте". То есть не допустить обстрелов важных объектов. А с другой, все в стране замечают, что израильские средства зашиты не всегда способны противостоять даже воздушным шарикам с горящими тряпками, летящими из Газы в сторону близлежащих израильских поселков, провоцируя пожар.



В общем, тревожно в Израиле. Очень тревожно. Что будет дальше? Для израильтян – это вопрос вопросов. Равно как и для арабов из Газы. Возможное развитие событий всех очень пугает.



Пока заход израильской бронетехники в сектор не состоялся. Хотя его уже ожидали. Но постоянные ракетные обстрелы и бомбардировки по-прежнему уносят десятки жизней.



С обеих сторон. Источник - Столетие.ру

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