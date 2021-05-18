Чем "пандемия" обогатила наше миропонимание, - Е.Пустовойтова

07:25 18.05.2021 ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 18.05.2021



Что станет с мировой экономикой в случае какой-нибудь новой заразы?



Среди прочих откровений, которыми "пандемия" обогатила наше миропонимание, наиболее неожиданным стало то, что даже богатые экономики принялись бороться с вирусом в долг. На преодоление последствий "пандемии" правительство и ФРС США выделили 8 триллионов долларов. Полтриллиона – только оплата вынужденных отпусков, пребывание в клинике в случае заражения, тесты на вирус, пособия по безработице. 350 миллиардов на налоговые каникулы малому бизнесу. 25 миллиардов на поддержку авиакомпаний и т. д. При этом за два года госдолг США увеличился с 21,974 до 28,295 триллиона долларов.



Объединенная Европа бухнула на "пандемию" 390 миллиардов евро грантов и 360 миллиардов евро кредитов. Где Брюссель взял деньги? На рынке капиталов. Взаймы. С условием возвращения долга после 2028 года. Даже не спрашивая, что станет с мировой экономикой в случае еще одной какой-нибудь заразы? Почему фармацевтические компании, получившие от "пандемии" миллиардные прибыли, в этом году опять не внесут в казну ни пенса? Почему обеспечить общественное спокойствие правительство может только в долг?



Все это заставило налоговое ведомство США Internal Revenue Service (IRS) заняться вопросом об эффективности налогообложения.



Internal Revenue Service



Система налогообложения в США считается одной из лучших в мире. По природе она – англосаксонская, опирается на изъятие прямых налогов и функционирует еще в Великобритании, Австралии и Канаде. Главное отличие – налоги взимаются с доходов физических (а не юридических) лиц и они наполняют бюджет США на 80 процентов. Минимум подоходного налога в США равен 10 процентам (годовой доход больше 19.050 долл.). Максимум – 37 процентов (если доход больше 600 тысяч в год). Логично было бы предположить, что богатые и содержат американский бюджет на 37 процентов своих доходов, но цифры говорят о другом.



Богатейшие домовладения в США (их в стране всего 1 процент) укрывают от налогообложения больше 21 процента своих доходов, подсчитали аналитики IRS. Ни полагающиеся штрафы, ни тем более тюрьма никому из них не грозит: они используют тактику, позволяющую делать совершенно невероятные вещи. Хрестоматийным стал пример компании Amazon, которая два года назад не заплатила ни цента федерального подоходного налога, хотя ее прибыль выросла до 11,2 миллиарда долларов, увеличившись почти вдвое. Почему? Потому что ее минус 1 процент подоходного налога составили вычеты: за инвестиции в научные исследования и разработки; за инвестиции в недвижимость, сооружения и оборудования; за дополнительное вознаграждение сотрудников к основной заработной плате. Amazon, Apple, Microsoft, фармацевтические корпорации платят руководителям собственными акциями, которые налоговое ведомство США воспринимает как расходы на бизнес, хотя они таковыми не являются. Другой пример – Билл Гейтс, который крутит в своем благотворительном фонде около 50 миллиардов долларов и каждый год жертвует 5 процентов, чтобы не платить налог в 21 процент.



Багамы



Расследование IRS показало также, что 6 процентов богатейших домовладений вообще не сообщают налоговому ведомству о своих доходах, "изощренно уклоняясь через офшоры, сквозной бизнес и другие способы". Это позволяет самым богатым американцам скрывать 36 процентов платежей федерального налога на прибыль (в среднем 175 миллиардов долларов в год). И вывод: "существенное уклонение (от уплаты подоходного налога) на самом верху требует административных ресурсов для обнаружения и сдерживания".



Любопытно, что IRS с одинаковой регулярностью проверяет на порядочность как бедных американцев, так и самых богатых, не фиксируя в большинстве случаев уклонения от уплаты налогов через офшорные счета и предприятия сквозного типа (объединяющие производство и продажу).



О том, что ситуация, высвеченная коронавирусом, стала вопиющей, говорит поспешность, с которой в Конгресс США был представлен законопроект, наделяющий IRS правом "более тесно проверять и преследовать уклонение от уплаты налогов самыми богатыми американцами". И если закон будет принят, то IRS получит на развитие за 10 лет 100 миллиардов долларов дополнительно на совершенствование технологий проверок и разработку более строгих требований к отчетности о доходах. Ожидаемый эффект за десятилетку – 1,2 триллиона долларов в казну.



Доллары



Как отмечает The Economist, "многие годы правительства ворчали, кипели и бушевали, когда транснациональные компании выводили прибыль из-под контроля сборщиков налогов в налоговые убежища". При этом в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) считают, что это прямой грабеж государств, приносящий государствам ущерб от 100 до 240 миллиардов долларов в год – до 10 процентов мировых доходов от налога на прибыль корпораций. Падение сбора налогов из-за "пандемии" подтолкнуло правительства "выцарапать эти деньги назад". Горячо говорит об увеличении налога на прибыль корпораций, включая доходы за рубежом, не только президент США. На предстоящей июньской встрече G7 в Лондоне эту проблему будут обсуждать министры финансов. Понятно, что надежды оплатить "пандемию" за счет богатых излишне оптимистичны, поскольку сложившиеся за столетие принципы налогообложения корпораций изменить нелегко. А главная проблема в том, что, конкурируя за инвестиции и доходы с них, правительства сами заманивают капиталы низкими ставками корпоративного налога.



Сравните: в 1985 году среднемировая ставка налога на прибыль корпораций равнялась 49 процентам, в 2018-м была уже 24 процента. Сегодня в Ирландии она составляет 12,5 процента, в Сингапуре – 5 процентов, а на Бермудах – 0 процентов.



И не только это позволяет корпорациям прятать доходы от налоговиков. Четверть прибыли ТНК сейчас находится в инвестиционных центрах. Притом что их работников там менее 5 процентов. При этом материнские компании легко могут рассредоточить прибыль между филиалами в налоговых убежищах, предоставлять им интеллектуальную собственность, которую затем передавать по лицензии (а не продавать, чтоб не платить налог) другим филиалам в местах с высокими налогами. Не стоит удивляться, что за последние 10 лет доля зарубежных прибылей американских ТНК, зарегистрированных в налоговых убежищах, выросла с 30 до 60 процентов.



Байден в Овальном кабинете



Имея все это в виду, трудно предположить, что идея администрации Джо Байдена принять "глобальную" минимальную ставку налога на иностранную прибыль в размере 21 процента, применяя ее к прибыли иностранных компаний в каждой юрисдикции, вызовет общемировой восторг. Хотя дружное согласие взимать налог на прибыль по месту ее получения транснациональной компанией уже сегодня выражают четыре десятка государств от Франции до Индии. Правда, при этом имеются в виду только американские Amazon, Google да Facebook, а не французская Orange S.A или индийская Oren Hydrocarbons.



И поможет ли накинуть узду на богатых неплательщиков МВФ, который призвал все государства согласиться с предполагаемым введением "глобального" правила для корпораций платить налоги там, где они делают свой бизнес! Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621311900

Новости Казахстана

- Поздравления по случаю дня рождения Президента Казахстана

- Сенаторы рассмотрят законопроекты о выборах

- Кадровые перестановки

- В сентябре 2021 года в Казахстане стартует перепись населения

- А.Балаева встретилась с представителями НПО в Алматы

- Единственный вуз МЧС переименован в академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина

- Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Н.Нигматулин провел переговоры со Спикером Парламента Республики Корея Пак Бен Соком

