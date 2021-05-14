"Религиозные" будни Глобалии, - А.Елисеев

07:29 18.05.2021 Создается синкретическая "религия для всех", в которую будут включены самые разные культы

Александр Елисеев

14 мая 21



В США творятся все более и более странные вещи: "Так, в вузах Калифорнии теперь вводится новая государственная учебная программа, которая, как ни дико это звучит, будет включать в себя молитвы ацтекскому идолу войны, культ которого включал в себя ритуальные убийства и каннибализм… Учебная программа рекомендует учителям заставлять своих учеников исполнять религиозные песнопения и молитвы, включая обращенные к ацтекским богам. Студенты сначала обязаны аплодировать и воспевать бога Тескатлипока, которому ацтеки традиционно поклонялись с человеческими жертвоприношениями и каннибализмом, прося у него силы быть "воинами" для "социальной справедливости".



Новый День

Затем ученики должны молится богам Кецалькоатлю, Уицилопочтли и Зипе Тотеку в поисках "исцеляющих эпистемологий" и "революционного духа". Идол Уицилопочтли, в частности, является ацтекским божеством войны и стал причиной смерти сотен тысяч людей, которых ритуально убили во время правления ацтеков в Мексике.



Наконец, песнопение должно достигнуть кульминации с просьбой об "освобождении, трансформация, и деколонизация", после чего студенты должны кричать заклинание". (Игорь Друзь. "США: молитва ацтекскому идолу войны")



Безусловно, создается некая синкретическая религия "для всех", в которую будут включены самые разные культы. Мне уже приходилось обращать внимание на феномен нынешнего вице-президента США: "К. Харрис – одновременно посещает и "черную" баптистскую церковь, и индуистский храм. Байден позиционирует себя как католика, что не очень характерно для кандидата в президенты США. Возникает вопрос – уже не используется ли данная "религиозная конфигурация" для выстраивания всемирной квазирелигии? Чтобы уж по-настоящему – с охватом самых разных конфессий? Ничего не утверждаю, но не удивлюсь - в планы глобализма это вполне себе вписывается.



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К слову, в Индии восторг. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди ("Поздравления Джозефу Байдену с вашей яркой победой! В качестве вице-президента ваш вклад в укрепление отношений между Индией и США был решающим и бесценным. Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы поднять отношения между Индией и США на более высокий уровень")" ("Транснационал ликует")



А здесь совсем уже причудливо – возрождаются исчезнувшие (вроде бы) культы. (Кстати, сами ацтеки, точнее - науа, сохранились, их довольно много проживает в Мексике – см. Ecclesiasteus "Майя и ацтеки XXI века: среди революционеров, министров и лауреатов нобелевской премии")



Таким образом, можно ожидать "возрождения" и многих других древнейших культов. При этом, всегда нужно помнить о предостережении Рене Генона. "Угасшие" традиции, исчерпавшие свой сакральный ресурс, превращаются в "психические остатки". Добавлю - вместо влияний из райско-ангелического региона Духа начинаются влияния из психоэмоционального региона Души (Нави), где, в качестве некоего "сегмента", находится инферно. Вот туда маги Глобалии и будут тащить нынешние традиции.



Не исключено, что готовятся и массовые человеческие жертвоприношения. Их, впрочем, осуществляли и раньше – во время войн и революций, но не откровенно, а вынужденно замалчивая. Теперь стесняться не будут.



Любопытно, что адепты инверсии начинают даже переписывать древнюю мифологию: "В Нью-Йорке установили неправильный с точки зрения древнегреческой мифологии памятник - Горгона Медуза, держащая отрубленную голову героя Персея. Таким образом автор хотел переосмыслить идеи феминизма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Скульптор Лучиано Гарбати намеренно перевернул историю - в оригинале Персей отрубил Горгоне Медузе голову, а не она ему". ("В Нью-Йорке установили феминистский "неправильный" памятник")



До этого шла массовая атака на памятники, что, кстати, является мощным показателем анти-системности. Под "раздачу" попал даже и Вольтер. ("Транснационал против Модерна")



Сейчас старину, конечно, зачислили в "фашисты". Но тут все гораздо круче. Тут пост-человеческое "Будущее" готово не просто уничтожить "Прошлое", но как бы сотворить его заново. И в этом убитом и пересотворенном "Прошлом" будут царить Чудовища.



Вообще, их приход готовится в наш мир. Все по Генону – сначала максимальное "освобождение" мира от духовных, райско-ангелических влияний. Этакий колпак рационально-атеистического "Разума", призванный закрыть людей от влияния свыше. А потом пришествие нижних, инфрачеловеческих сил. И люди-киборги трансгуманизма здесь будут, по сравнению с ними, еще "невинными" существами.



Безусловно, в случае с памятником Медузе, необходимо копнуть глубже. Дело в том, что установление памятника обосновывают тем, что якобы необходимо восстановить справедливость. Саму Горгону объявляют этакой жертвой, причем, в оптике феминизма.



Действительно, Медуза является пострадавшей. Ее изнасиловал морской бог Посейдон, принявший образ птицы. Дело было в храме богини Афины, куда Медуза и убежала, ища спасения от божества. Боги сочли ее виновной за осквернение храма и приказали Афине наказать жертву Посейдона. И последняя превратилась из прекрасной девушки в чудовище с волосами-змеями и убийственным взглядом.



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В общем, как говорится, нехорошо получилось. Необоснованные репрессии. Но, как это часто бывает с "безвинными жертвами", есть ряд интересных вопросов.



Прежде всего, обращает внимание генеалогия Горгоны. По главной версии, она была дочерью Форкия и Кето, бывших друг другу братом и сестрой. Первый был богом буйного ветра, вторая – богиня морских чудовищ. Вместе они породили множество монстров – например, стоглавого дракона Ладона. Весьма впечатляет и образ полуженщины-полузмеи Ехидны. Или, взять, к примеру, уродливых сестер-граев, у которых было по одному глазу и зубу на троих. Важно заметить, что находились они на крайнем Западе. Сие указывает на инверсивную контр-традицию Атлантиды, которая передается и в наши дни, причем, весьма открыто, о чем и свидетельствует памятник Горгоне. К ним наведался Персей, который и взял в целях борьбы с Горгоной этот единственный глаз. А до этого визита он посетил Гиперборею, где принял участие в жертвоприношении солнечному Аполлону. А это указывает уже на полярную, примордиальную, нордическую Традицию Золотого Века.



Еще одно "прекрасное" порождение инцестной парочки – сирены, которые, будучи полудевами и полуптицами завораживали своим пением путешественников и съедали их. Вот такая вот "генетика" была у безвинной Горгоны. Поэтому, как-то неубедительно выглядит ее изначальная чистота. (Не следует забывать, что сюжет об изнасиловании Горгоны довольно-таки поздний, он содержится в "Метаморфозах" Овидия.)



У нее, кстати, были еще две сестры, которые стали чудищами – в знак "солидарности". Это тоже воспринимается как что-то абсурдное. Судя, по всему, было у Горгоны нечто инфернальное, что и навлекло гнев богов. А вот что – в мифах не говорится. Судя по всему, тут оказали воздействие какие-то мистические течения, которым было выгодно "обелить" именно Горгону.



Как бы то ни было, но Персей никак не поучаствовал в монструозной трансформации Горгоны. (Он и сам был жертвой "репрессий", его, вместе с матерью посадил в ящик и выпустил в море собственный дед.) И саму Горгону он убивал, когда она была чудовищем, которое несло смерть. Так что памятник Горгоне, которая якобы убивает Персея – явная инверсия. И можно предположит, что здесь имеет место быть передача оккультного знания - с древности, по неким контр-инициатическим, феминократическим цепочкам. (Образ змее-женщины разбирается в ст. "Геракл, скифство, "рептилоидность" и "феминократия")



Было бы уместно сопоставить установку данного памятника с возрождением культа ацтеков, которое, как уже показано выше, практикуется в американских вузах. И тут следует иметь в виду, что сами доколумбовские культы Америки испытали сильное влияния контр-традиции Атлантиды.



Здесь присутствует и еще один важный "пласт", он связан с Посейдоном. Это морское божество делит власть над миром вместе с Зевсом, которому, по жребию, досталось небо, и Аидом, который повелевает подземельем. Весьма показательно, что в данную триаду не входит земля (суша). Очевидна ярко выраженная талассократия, которая в дальнейшем и станет основой западной цивилизации.



Вода – символ изначального хаоса, этакого недобытия, первобытной материи. В "Книге Бытия" о ней написано: "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою". Это некая до-вещная стихия, из которой будет сотворен оформленный мир "вещей". Сам первобытный хаос был сотворен для того, чтобы человек имел свободу выбора - подниматься ли к высшему, абсолютному Бытию, или падать в "бездну" находящуюся внутри него.



При этом, как сообщается в "Книге Бытия", Творец разделил эти "воды" на "нижние" и "верхние". Первые – это тот самый первобытный хаос, о котором было сказано выше. Вторые стали регионом Души – некоего постоянного, витального, психоэмоционального движения. Мировая Душа имеет два аспекта – светлый и темный, благой и вредоносный. ("Баба Яга, Мировая Душа")



Именно там и поселились павшие ангелы, покинувшие Райскую полноту региона Духа (больше им и негде было оказаться). И "темный" (чудовищный) аспект усиливается воздействием изначального хаоса. Да, обе "воды" разделены некоей твердью, но общая природа сохраняется – и это дает свое воздействие. Впрочем, влияние на Мировую Душу оказывают и райско-ангелические силы. В частности, их "проводники" (Цари, Герои и Аскеты) в нашей, плотно-материальной, вселенной.



Посейдон символизирует водную (первобытно-материальную) стихию, и его воздействие на Горгону вполне соответствует указанным выше метафизическим реалиям. Персей сражается с темным аспектом мировой Души, который символизирует Горгона. При этом, смерть чудовища сопровождается рождением из ее тела воина Хрисаора и крылатого коня Пегаса. Хрисаор в дальнейшем порождает трехглавого монстра Гериона, что указывает на темную сторону Мировой Души. На светлую же сторону указывает образ Пегаса, который является неким "аналогом" нашего Конька-Горбунка (см. "Конек-Горбунок: мистерия Полета")



Любопытно заметить, что свой, морской конь есть у Посейдона. Это подводный гибрид гиппокампус – конь с рыбьим хвостом. Налицо явно инверсионный образ. (О двойственности Коня см. "Посейдон и атлантизм-2")



Указанное выше рождение Пегаса и Хрисаора символизирует битву за освобождение Мировой Души, минимизацию ее темного, чудовищного аспекта.



Итак, сюжет с Медузой Горгоной (имеющий продолжение и в наши дни) представляет собой самый настоящий ансамбль разнообразных инверсий. Источник - завтра

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