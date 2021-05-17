Успеет ли "Газпром" закончить "Северный поток – 2"? - С.Синцов

07:31 18.05.2021 Внутриполитические разногласия в Германии могут создать проблемы строителям трубопровода



Сергей Синцов

17 мая 21



Лидер немецких Зеленых Анналена Бербок является одним из самых опасных противников газопровода.

В конце марта глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что "Северный поток – 2" будет закончен до конца 2021 года. По состоянию на 31 марта 2021 года уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода. "Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности. Примерно 93 км предстоит проложить в датских водах и около 28 км – в немецких", – сообщили в Nord Stream 2 AG. Пока это последнее авторитетное заявление представителей "Газпрома" по данному вопросу.

Однако американская газета Politiko уверяет, что Минюст США утвердил два пакета санкций против "Северного потока – 2". Их должны представить в Конгресс в мае. Внутреннее содержание новых санкций не раскрыто. Однако вряд ли они касаются этапа строительства газопровода. "Ввести санкции против строительства уже невозможно, там и так все запрещено: и оказывать услуги достройки, и финансировать, и страховать. Все это токсично. Скорее всего в новых санкциях речь идет о запрете на ввод в эксплуатацию газопровода и, возможно даже, о запрете на покупку газа, который идет по "Северному потоку – 2", – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Однако вводить подобные санкции Вашингтон не спешит по одной простой причине. Такие ограничения коснутся уже не России или коммерческих компаний типа владельца швейцарского трубоукладчика, а как минимум немецкого регулятора, который должен будет выдать разрешение на ввод в строй российского газопровода. Или даже всех европейских покупателей газа, которым США запретят его покупать. Тогда Вашингтон встанет перед выбором – чтобы остановить российскую трубу, придется пойти на прямую конфронтацию с Германией, Австрией и другими европейскими странами. В пользу этого говорит ожидаемое назначение администрацией Байдена специального уполномоченного по "Северному потоку – 2".



Надежды на переговоры



Им станет высокопоставленный американский дипломат Амос Хохштейн, который был уполномоченным по международным энергетическим вопросам еще в правительстве Барака Обамы. В частности, отмечает немецкая экономическая газета Handelsblatt, он контролировал вопросы, связанные с энергетическими санкциями против России. Как отмечает газета, "одно лишь его назначение может резко повысить дипломатическое давление на Германию". Его задачей станет убедить Германию о ненужности нового газопровода. О нем известно, что он не случайный человек и в газовом бизнесе. До конца 2020 года он был членом наблюдательного совета украинского концерна "Нафтогаз" и вице-президентом техасской энергетической компании Tellurian, активно участвующей в бизнесе по экспорту СПГ. Немецкие деловые круги тем не менее приветствовали это назначение.



Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий бизнес, работающий со странами Восточной Европы и Россией, приветствовал намерение администрации Джо Байдена назначить спецпредставителя по "Северному потоку – 2", выразив надежду на то, что это позволит урегулировать разногласия между ЕС и США по трубопроводу.



"Мы приветствуем возможное назначение специального уполномоченного США по "Северному потоку – 2" администрацией Байдена. Законы США по санкциям против "Северного потока – 2" четко прописывают необходимость консультаций с европейскими союзниками перед введением санкционных мер. Мы, как немецкий бизнес, очень заинтересованы в открытом обмене мнениями с американскими партнерами и надеемся прояснить имеющееся недопонимание и найти общие решения. Как только будет определен кандидат (на должность), мы как Восточный комитет готовы организовать соответствующие консультационные встречи", – заявил председатель комитета Оливер Гермес, слова которого приводит его пресс-служба.



Он отметил, что, по его мнению, в американских дебатах курсирует неверное представление о трубопроводе, которое надо было бы устранить. По его словам, в Европе имеется более 30 терминалов по приему сжиженного газа, а потому "Северный поток – 2" не создает большой зависимости от России, а, наоборот, обеспечивает стабильные цены на европейском газовом рынке. Также "Северный поток – 2" не несет угрозы газоснабжению Украины и Польши, поскольку они потребляют газ из других источников, продолжил он. При этом он допустил, что эти страны могут потерять доходы от транзита российского газа, но такой же риск представляют и другие газовые проекты в Европе, направленные на диверсификацию поставок.



Украина же, считает Гермес, получает газ из Польши и может воспользоваться своими "огромными пространствами", чтобы с поддержкой Германии развивать водородную энергетику и экспортировать этот вид топлива в Европу.



Гермес подчеркнул, что "Северный поток – 2" реализуется в соответствии с законами ЕС, а "любое вмешательство извне в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также нарушает международное право". "В двусторонних вопросах должен обсуждаться тот факт, что США продолжают реализовывать энергетические проекты с Россией, в том числе импортируют рекордные объемы нефти, в то же время угрожая санкциями европейскому энергетическому проекту с Россией", – добавил Гермес.



Понятно, что немецкие предприниматели не наивные люди, и они понимают, что назначение спецуполномоченного означает, что новая президентская администрация в США, по всей вероятности, решила отойти от жесткого прессования своих европейских союзников, и это в конечном счете дает шанс заинтересованным в газовом проекте достроить трубопровод.



Политические инструменты противников проекта



Немецкая газета Welt отмечает в этой связи, что в отличие от Дональда Трампа, боровшегося с подводным газопроводом из России в том числе и для того, чтобы без особых помех продавать европейцам американский сжиженный газ, Байдена и целый ряд влиятельных американцев заботит не только энергетическая политика. Они прежде всего хотят получить еще один инструмент, с помощью которого можно будет держать Россию в рамках. "Северный поток – 2" для Вашингтона – один из факторов геополитики. Дело в том, что влиятельные члены Конгресса видят в "Северном потоке – 2" не только опасность для Европы, но и серьезную угрозу американским интересам безопасности. Достроив газопровод, Россия получит в руки "геополитический инструмент" – об этом предупреждают сенаторы республиканец Джеймс Риш и демократ Джин Шейхин. Сенаторы считают – и об этом они написали в письме в Берлин, – что газопровод "привяжет" Европу к российскому газу и "в следующие 40 лет" превратит ее в объект политического давления.



Поэтому газопровод его противники пытаются превратить в геополитический инструмент давления на… Россию. Пока они в дискуссиях вовне предпочитают называть это, как считает Welt, внешнеполитической ценой из-за жесткого курса США.



В ХДС раздается все больше голосов в пользу временной заморозки строительства. А в СДПГ считают, что строительство можно увязать с политическими требованиями к России.



"Нам нужно решение, которое позволило бы сохранить лицо всем сторонам. Мораторий мог бы стать таким решением", – сказал в интервью газете Welt Родерих Кизеветтер, депутат Бундестага от ХДС, специализирующийся на внешней политике. Ранее многие политики из ХДС высказывались в пользу такого моратория. Среди них – министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и координатор правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Однако большинство членов фракции, в том числе и такие политики, как Кизеветтер, были в этом вопросе настроены скептически. Сейчас же некоторые из них склонны изменить свое мнение.



Внешнеполитический спикер фракции СДПГ в Бундестаге Нильс Шмид объясняет: "Я не вижу возможности остановить проект сейчас, практически накануне завершения. Кроме того, сомнительно, что можно за такое короткое время организовать политическую поддержку. Но можно увязать эксплуатацию "Северного потока – 2" с определенными условиями. Это надо обсудить".



Мораторий может стать решением дилеммы, считает группа Кизеветтера, и, кроме того, политическим сигналом. "Мораторий дал бы понять российскому правительству, что мы не будем мириться с такими вещами, как арест Алексея Навального, поведение русских на востоке Украины или аннексия Крыма", – сказал депутат Бундестага от ХДС. Правда, он осознает, что такое решение будет связано с проблемами: "Ясно, что такой мораторий не пройдет нам даром, следствием будут выплаты неустоек, которые придется взять на себя федеральному бюджету".



Стоимость проекта оценивается в сумму более 10 млрд евро, к настоящему моменту подводная труба готова на 95%. Если же ее не достроят, то могут возникнуть требования по возмещению убытков, которые также будут измеряться миллиардами, – таково мнение экспертов. И это будут деньги налогоплательщиков. Сторонникам такого решения ясно, что в год важнейших выборов подобное будет воспринято без восторга. "Альтернативой мораторию мог бы стать следующий выход: газопровод достроят, но российский газ по нему не пустят, пока остаются нерешенными внешнеполитические вопросы. То есть вступит в действие механизм отключения", – предлагает Кизеветтер.



Эта позиция политика из ХДС недалеко ушла от представлений внешнеполитического эксперта из СДПГ Нильса Шмида: "Такое решение не заставит нас торопиться. Время начнет поджимать, только если нашей целью будет остановка строительства".



5-12-1480.jpg

Российский трубоукладчик "Академик

Черский" после переоборудования приступил

к работе в Балтийском море. Фото Reuters"Кроме того, государству не придется разбираться с непомерными требованиями по возмещению убытков, которые непременно будут ему грозить в случае введения моратория, – продолжает эксперт. – Если же возникнут требования относительно эксплуатации и они будут иметь внешнеполитическую мотивацию, то всегда можно будет сослаться на санкционное законодательство". Таким образом, у компаний не будет возможности требовать компенсаций. Эксперт по внешней политике Шмид предлагает сначала выяснить намерения правительства США и прийти к соглашению по основным вопросам. "Стоит ли нам вообще использовать энергетическую политику в качестве санкционного механизма против России? И какие цели мы преследуем, тормозя сейчас "Северный поток – 2"? Освобождение Навального? Уход русских из Донбасса или из Крыма?" – спрашивает он. По его мнению, необходима общая концепция. "Концентрация усилий лишь на "Северном потоке – 2" с целью надавить на Кремль вряд ли к чему-нибудь приведет. Кроме того, это некорректно со стороны американцев, – считает Шмид. – Ведь сами они до сих пор покупают русскую нефть в больших количествах".

Понятно, что пока это не первые лица немецкой политики.Так, глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что прекращение строительства "Северного потока – 2" как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной и может обострить ситуацию на границе России и Украины.



Напомним, что сказала канцлер Меркель по поводу увязки антироссийских санкций из-за отравления Алексея Навального со строительством "Северного потока – 2". Выдержка из британской газеты Spectator: "Когда Меркель спросили, готова ли она отказаться от "Северного потока – 2" в знак протеста, она ответила, что эти два вопроса необходимо разделять". Ей нравится, что мир слышит, как она осуждает обращение с оппозиционным лидером в России, однако она не готова пожертвовать ради него своим политическим капиталом, не говоря уже о столь необходимых газовых поставках".



В Министерстве экономики под руководством ХДС о подобных инициативах тоже слышать ничего не хотят, считает Welt. Там говорят, что федеральное правительство не является участником договора о "Северном потоке – 2" и не может определять, при каких условиях газ пойдет по трубе и будет использоваться дальше. Размышления о "фактической конфискации имущества" окажут фатальное воздействие на инвесторов и места расположения объектов газопровода. Альтернативой планам прекращения строительства должны стать переговоры с американцами и другими партнерами об "энергетическом партнерстве", о трансфере технологий для развития возобновляемых источников энергии в США или об инвестициях в газовую сеть Украины.



Однако предстоящие федеральные выборы в Германии, которые пройдут 26 сентября, могут внести радикальные изменения как раз в позицию первых лиц. Как отмечает экономический эксперт государственного информационного агентства Deutsche Welle (DW) Андрей Гурков, "срыв официально озвучиваемых Москвой сроков может иметь для судьбы проекта весьма серьезные последствия – и даже оказаться роковым.



Вспомним: изначально газопровод планировали сдать в эксплуатацию еще в декабре 2019 года, но помешали американские санкции против судов-трубоукладчиков, парализовавшие и без того выбившихся из графика работы. В январе 2020 года российский президент Владимир Путин объявил о новом временном ориентире: "Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает".



Таким образом, речь, по всей видимости, идет о четвертом квартале – конце 2021 года. Казалось бы, лишние полгода для проекта такого масштаба большой роли уже не играют. Крупные инфраструктурные объекты периодически достраивают с опозданием, анекдотически бесконечная история сооружения нового берлинского аэропорта – яркое тому подтверждение.



Однако именно в эти предстоящие полгода в Германии произойдет смена власти: 26 сентября состоятся выборы в Бундестаг, после которых Ангела Меркель покинет пост канцлера и будет сформировано новое правительство ФРГ. И каким бы ни оказался его состав, в следующую правящую коалицию – об этом теперь можно говорить с почти 100-процентной уверенностью – войдут самые крупные и самые ярые немецкие противники как "Северного потока – 2", так и в целом политики Владимира Путина – Зеленые.



Конечно, до голосования 26 сентября симпатии немалой части немецких избирателей еще могут качнуться в ту или иную сторону, но формирование правящего большинства без участия Зеленых представляется для Гуркова уже нереалистичным. Весьма показательно, что на официальном партийном сайте "Союза 90/Зеленых" есть специальная страница, на которой размещен призыв остановить "Северный поток – 2" и идет сбор подписей под ним. Эта партия отвергает газопровод для поставок в Германию и ЕС углеводородного сырья из России как с экологической, климатической, так и с внешнеполитической точки зрения.



И вот теперь представим себе, пишет Гурков, что сразу после выборов, в октябре, пока "Газпром" все еще будет укладывать трубы на Балтике (или пусть даже готовиться к пуску уже достроенного газопровода), в Берлине Зеленые садятся за стол переговоров с потенциальными партнерами по правящей коалиции для обсуждения программы будущего правительства.



Насколько вероятно, что они тут же нарушат свое предвыборное обещание и с готовностью согласятся на сдачу в эксплуатацию "Северного потока – 2"? Или хотя бы не потребуют в качестве компромиссного решения каких-то очень серьезных ограничений его работы?



В Москве, похоже, слишком сфокусировались на американских санкциях против "Северного потока – 2" и твердо уверовали в то, что уж кто-кто, а Берлин всегда даст добро на окончательную реализацию газпромовско-путинского проекта. На самом деле окно возможностей для его осуществления уже через полгода может захлопнуться в самой Германии.



Антигазпромовский фронт – от экологов до польских военных



В необходимости препятствования строительству газопровода, чтобы похоронить его за счет временного фактора, который приведет к уходу с политической сцены в Германии сторонников "Северного потока – 2", убеждены в Европе различные силы – от экологов до политиков. Только этим можно объяснить действия польских властей, в которых они были обвинены оператором проекта компанией Nord Stream 2. По сообщению польского издания Interia, директор филиала оператора трубопровода Андрей Минин протестовал против того, что строительный флот, занимающийся укладкой газопровода, подвергся провокационным действиям со стороны военных кораблей, рыболовецких судов и польского самолета М-28 производства компании "Мелец". Как он полагает, эти действия направлены на то, чтобы помешать завершению строительства.



Оперативное командование польских вооруженных сил уже ответило на эти обвинения. "ВМФ Польши не ведут никакой провокационной деятельности, они осуществляют возложенные на них задачи в соответствии с международным правом. Самолеты М-28B "Бриза" регулярно совершают патрульно-разведывательные полеты в регионе Балтийского моря", – считает оно.



Встает вопрос: какими же военными средствами может воспользоваться сторона, желающая нанести трубопроводу вред? Ответ на этот вопрос дают эксперты информационного портала "Взгляд".Трубопровод в основном проходит на глубинах около 100–150 м, часто ближе к сотне. Использование боевых пловцов для диверсий на такой глубине исключено: необходимость проходить декомпрессию требует наличия где-то рядом судна с барокамерой, что само по себе является сильным демаскирующим фактором. Использование глубинных бомб однозначно укажет на то, что работали военные какой-то страны. В таких условиях наиболее вероятным для атаки трубопровода средством является так называемый уничтожитель мин – одноразовый необитаемый подводный аппарат (НПА), управляемый с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю, имеющий собственную телекамеру и простейший гидролокатор. Такие аппараты находятся на вооружении иностранных флотов в огромных количествах. Аппарат несет на борту заряд взрывчатого вещества, дистанционный подрыв которого уничтожает мину. У России имеется противоядие. Речь идет о патрульных кораблях проекта 22160. Два таких корабля ВМФ РФ уже получил, и до сих пор ни один из них не был задействован в выполнении реальных боевых задач. Данные корабли применялись только для демонстрации флага и больше ни для чего – просто потому, что их больше нельзя ни для чего применить в силу их конструкционных особенностей. Сейчас эти корабли поступают в боевой состав 184-й бригады охраны водного района Черноморского флота в Новороссийске. Считается, что вполне можно было бы перевести эти корабли на Балтику и использовать в составе сил, охраняющих трубопровод. Это и реальная, и посильная задача для них.Они должны быть оснащены гидроакустическим оборудованием, способным засечь применение НПА в охраняемом водном районе, которое быстро может быть создано. На них есть место для десанта. Есть ангар для вертолета. Разве что необходима замена спуско-подъемных устройств (СПУ) для катеров на бортах и перестройка отсека в корме, где находится десантно-штурмовая лодка (ДШЛ), чтобы из него можно было применять нормальный мореходный катер. Трех катеров и вертолета будет вполне достаточно для противодиверсионных задач.



Другой вопрос возможной задержки строительства связан с многочисленными исками немецких экологов. Несмотря на их протесты, немецкая Федеральная служба по вопросам судоходства и гидрографии (Das Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) в середине января отказала им в требованиях отозвать разрешение на строительство, поскольку оно препятствует морскому судоходству и угрожает существованию редких видов морских птиц. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) уже оспорила это решение в суде. На этот раз в качестве причины для запрета строительства экологи приводят выбросы метана, связанные с добычей, переработкой и транспортом природного газа. Пока до своего решения суд заморозил стройку. Источник - ng.ru

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