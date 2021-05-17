Израиль и ХАМАС на пустые уговоры не поддаются, - И.Преображенский

07:55 18.05.2021

Евреи снова воюют с арабами, а мир издали наблюдает за происходящим - кто с сочувствием, кто с раздражением, а кто и с явными злорадством.



Решить проблему ближневосточного урегулирования одними лишь благими пожеланиями пытается уже третье поколение мировых лидеров.



Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выражает солидарность с израильтянами. США прислали в регион Хади Амра - чиновника в затейливом статусе "заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины". Хотя прямо говорится, что Амр приехал содействовать заключению перемирия, начал он, как и Меркель, с признания права Израиля на самооборону.



Россия, в свою очередь, призывы прекратить военные действия адресует обеим сторонам конфликта. О праве на самооборону ни Израиля, ни Палестины в Москве не говорят, напротив, заявляют о необходимости достижения мира в регионе на основе предыдущих резолюций ООН, которые предусматривают существование в регионе двух государств. При этом столицей Палестины должен быть Восточный Иерусалим - то есть как раз тот спорный район, с беспорядков в котором и начались нынешние арабо-израильские столкновения, которые быстро переросли в военные действия между боевиками группировки ХАМАС и израильской армией.



Собственно, мировая реакция на происходящее во многом зависит от традиционной позиции тех или иных стран по вопросу ближневосточного урегулирования. Нового тут немного, с учетом того, что конфликт возобновляется с завидной регулярностью. Государства-члены ЕС в основном стараются придерживаться нейтралитета. Для стран, где нет сильного ни арабского, ни еврейского лобби, это попросту "чужая война".



Фото из личного архива Михаила Магида

Ракетный дождь в Израиле был неизбежен

А вот Франция, к примеру, постоянно вынуждена балансировать, при этом там регулярно проходят акции в поддержку Палестины, зачастую весьма агрессивные. Германия, в свою очередь, учитывая исторические причины, не может себе позволить ни при каких обстоятельствах всерьез осудить Израиль.



Россия после распада СССР активно сотрудничает с израильтянами, при этом не отказываясь от советских традиций покровительственного отношения к арабам. Москва признает статус Палестины как государства и активно работает с теми ее представителями в Рамалле, которые в мире считаются признанной палестинской администрацией. С ХАМАС, кому принадлежит реальная власть в Газе, Россия тоже, что называется, "находится в рабочем контакте". Достаточно сказать, что российские власти отказались признавать ХАМАС террористической организацией, как это сделали Израиль, США и Евросоюз.



Российские СМИ, впрочем, скорее демонстрируют поддержку Израилю. При этом они практически не делают разницы между жителями собственно палестинских территорий и пострадавшими в ходе беспорядков арабами, являющихся гражданами этого государства и живущими внутри "зеленой черты". Всех их называют "палестинцами", как бы противопоставляя израильтянам. При том, что некоторые из них даже являются депутатами Кнессета. Перед самым началом новой волны противостояния с ХАМАС они участвовали в коалиционных переговорах с израильскими партиями о создании нового правительства "без Нетаньяху".



Фото Дениса Гольдмана

Мир Трампа для Палестины

Стоит также отметить, что еще недавно можно было не сомневаться в том, что США вступились бы за Израиль гораздо активнее, возможно даже, выразили поддержку любым его военным акциям против ХАМАС, не напоминая о необходимости избегать жертв среди мирного населения. При прошлом президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты даже предлагали план "мирного урегулирования" ближневосточного конфликта, который предусматривал передачу Израилю большой части территорий, которые сейчас считаются ООН "временно оккупированными", включая Восточный Иерусалим.



Администрация же нынешнего президента США Джо Байдена стоит на гораздо более осторожных позициях. В конце концов, нынешний глава Белого дома был вице-президентом при Бараке Обаме. Том самом, которого откровенно и жестко критиковал тогдашний и нынешний израильский премьер Биньямин Нетаньяху.



Надо сказать, что свои позиции перечисленные выше страны занимают вне зависимости от того, как именно сейчас складывается баланс сил между Израилем, ХАМАС и палестинским руководством в Рамалле. Евреи по всему миру требуют поддержки Израиля и его права на самооборону. Арабы (и, шире, мусульмане) призывают поддержать палестинцев, защищающих свое право на создание государства в границах, признанных ООН. Ну а американские, европейские, российские и многие другие политики реагируют на ситуацию в рамках своих традиционных подходов к ближневосточному конфликту. Невзирая на то, обстреливает ли в данный момент ХАМАС израильские города или, наоборот, ЦАХАЛ бомбит Газу.



Общий мотив, пусть и с разных исходных позиций, в итоге у всех звучит так: необходимо достичь мирного соглашения, причем как можно скорее. И это тоже добрая традиция уже, как минимум, третьего поколения мировых лидеров. Результаты же такого подхода (точнее, их отсутствие) весь мир продолжает наблюдать в репортажах из зоны боевых действий.



Иван Преображенский

Политолог, обозреватель

ИА "Росбалт"

17 мая 21