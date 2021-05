Прощай, американская мечта и здравствуй, анальное дыхание, - А.Никишин

08:02 18.05.2021 Жуткий прогресс Запада в создании человека-химеры будущего

Александр Никишин



Жуткий прогресс Запада в создании человека-химеры будущего

Сколько существует Америка и западный мир в современной форме, столько же существует и мнение, что они загнивают. Сколько существует современная американская мечта, столько же времени она умирает. Во всяком случае, в этом уверено огромное число людей на планете, и прежде всего, самих американцев. Простые люди не могут четко сформулировать, на чем основана эта их уверенность. Можно долго спорить, приводя многочисленные цифры деградации всего и вся на Западе, которые будут немилосердно разбиваться о существующую реальность. Скорее всего, люди чувствуют подобное интуитивно, на глубоком ментальном уровне, и облечь в вербальную форму это чувство для них в большинстве случаев просто неподъемная ноша.



Но сделать это, иногда с поразительной прозорливостью, способны люди искусства, особенно если они представители многочисленных альтернативных субкультур и культов. Да, над ними в лучшем случае всегда смеялись и относились с ироничной снисходительностью. Мол, что возьмешь с этих сумасшедших художников, взбалмошных поэтов и лохматых рок-певцов? Они живут в своем мире, и шокировать обывателя – их работа. Но очень часто, гораздо выше статистической погрешности, именно их слова спустя десятилетия становились пророческими.



В конце 60-х годов простая американская девчонка, правда, из обеспеченной семьи, маленького роста, увлеклась субкультурой битников, взяла в руки огромную по сравнению с ней бас гитару и поехала в Туманный Альбион покорять вершины музыкальных чартов. Девчонке повезло, на нее обратили внимание гениальные музыкальные продюсеры Никки Чинн и Майк Чепмен, создавшие в свое время такие рок-команды, как Smokie и Sweet. И вот их стараниями и талантом Сюзи была создана величайшая бас-гитаристка, исполнитель огромного количества хитов, "маленькая бестия" Сюзи Кватро. Можно по разному относиться к ее творчеству, но многие ее песни по прошествии десятилетий стали пророческими.



В этой песне есть такие строчки:



"Надежда слепа, Но стреляет по небесам,



Обещает - превратиться в пыль.



И это самоубийство, Я заключенный на 72-ой улице.



Линия сборки живой машины. Массовое производство приобрело невиданную форму.



Правила и указания ошеломляют, Угождают мужчине.



Или теряют зарплату, И вы продаете свою душу обществу.



Вставай! Больше никакой лжи.



Глубокая депрессия после ощущения кайфа,



Когда обещания все рушатся.



Все твои обещания превращаются в пыль.



И это самоубийство, Я узник 72-ой улицы".



72-я улица – основная улица на Манхеттене, на которой всегда проживало огромное количество американской элиты, определяющей идеологию и менталитет Америки.



А ведь 1978 год был годом подъема и развития американкой мечты. Кто тогда прислушался к маленькой девушке с огромной гитарой? В 2021 году уже трижды мама и бабушка 70-летняя Сюзи, видимо почувствовав пророческий зуд, выпустила сингл "The Devil In Me", в котором уже сквозит безнадега.



"Слушай свое сердцебиение, это проложит путь



Мы - ангелы, но во мне есть этот дьявол.



Будут ли они светить мне своим светом, чтобы я могла видеть путь?



Мы - ангелы, но во мне есть этот дьявол.



Святой или грешник, перемирия нет



Когда твой нимб скользит вниз, он превращается в петлю".



Подобные ощущения чего-то ужасного, фатального и неизбежного сквозят и у простых американцев. Вот только так же образно они не могут выразить свои ощущения. Но и эти ожидания достаточно декадансны. В США есть средней величины форум Abovetopsecret (ATS), который позиционирует себя как интеллектуальный и конспирологический. На форуме практически нет ботов и троллей, коими переполнены более крупные американские форумы, тут простые люди со всего мира рассказывают свои истории и делятся своими проблемами и опасениями. Недавно пользователь форума под ником intergalactic fire выложил просто крик души простого американца в нитке под заглавием "Fake, fake , fake". Хочу привести этот крик полностью:



"Фальшивые люди, фальшивая еда, фальшивая болезнь, фальшивая наука, фейковые новости, фальшивые дети, фальшивые лекарства, фальшивый климат. Это все фальшивые люди!



Не поймите меня неправильно, они наверняка настоящие, да, они существуют. Искусственно созданные тем или иным способом факты искажаются, подбираются для удовлетворения повестки дня.



Это реальность сегодня и будущее завтра!



Люди проходят идеологическую обработку в школах, программируются с помощью телевидения, разделяются с помощью средств массовой информации и политики.



Общество детских садов.



Мы никогда не были так отчуждены от нашей семьи, как никогда. Наши родители поместили нас в детский сад, когда мы были молоды, поэтому очевидно, что мы поступаем так же и с нашими родителями.



Бесплодие растет экспоненциально из-за эндокринных разрушителей, загрязнения окружающей среды, еды. "Любая гендерная программа" подталкивает людей к созданию жизни с помощью лабораторных экспериментов. Через несколько лет "мы будем свободны" выбирать внешность своего ребенка.



Поколение обработанных пищевых продуктов. Мы никогда не были так отчуждены от производства и потребления натуральных продуктов питания.



Мясо без мяса, молочные продукты без молока, безжизненные растения продвигаются как решение "Спасите мать-природу".



Заставить людей поверить в то, что они делают что-то экстраординарное, управляя электромобилем, есть меньше мяса или вообще не есть, например, носить маску или принимать вакцину.



Обычный Джо, который никогда в жизни ничего не добивался, теперь может чувствовать превосходство среди своих собратьев, бегая вокруг со своим паспортом здоровья, прожить свою жизнь в полном блаженстве и умереть с душевным спокойствием.



Робототехника берет верх над жизнью, а мастерство и основные методы выживания становятся историей и забытыми знаниями. Населению уже незачем что-то делать для себя. Зачем тратить силы, если машина может делать это быстрее и лучше вас?



Разве нет разницы между эффективностью и необходимостью?



Жизнь - это цикл внутри цикла внутри цикла. История повторяется, элита всегда побеждает и добивается своего.



Сопротивление бесполезно и только ускоряет процесс.



Да, я говорю, что вы мало что можете с этим поделать. За исключением физического или психологического, решать вам. Очевидно, это только мое мнение, и я не вижу в этом полезного процесса для наших следующих эволюционных шагов.



Другие наверняка хвалят этот тип общества.



Если вам нравится искусственность, то впереди у вас светлое будущее.



В остальном вот последний шанс надежды: "Природа всегда находит выход"".



Последняя надежда на природу, которая спасет Америку и американцев от уничтожения и "найдет выход", такая же безнадега, как и в песне Сюзи Кватро.



Я писал много статей о превращении человека в некое непонятное бесполое существо, о создании на основе человека различных химер, о бесконечно плодящихся методах уничтожения человечества. Я бросил отслеживать западную гендерную политику после официального принятия в Норвегии 40-го пола. Я бросил отслеживать создание химер после официально одобренной к применению вакцины на основе генов шимпанзе и внедрения в мозг обезьян чипа с искусственным интеллектом. Я думал, что меня уже трудно удивить. Но я ошибался.



14 мая в солидном издании The Economist была опубликована статья "Анальное введение кислорода может спасти жизнь". Статья полностью доступна только по платной подписке, поэтому даю ссылку на бесплатную публикацию. Под предлогом трудностей обеспечения дыхания человека под аппаратами искусственной вентиляции легких и в качестве альтернативы интубации предлагается вывести человека, который мог бы дышать через анальное отверстие. Говоря по-русски - через задницу.



"Насколько известно, ни одно наземное позвоночное не может выполнить этот трюк (дышать через задницу – прим. автора). Но в статье, только что опубликованной в Cell, Такебе Таканори из Детской больницы Цинциннати, штат Огайо, описывает, как земные животные могли бы, при некоторой помощи, позволить себе это. До сих пор доктор Такабе и его коллеги превращали мышей, крыс и свиней в бездыханных. Если они смогут распространить этот трюк на людей, он может предложить альтернативу интубации трахеи как средству поддержания жизни людей с затрудненным дыханием.



Прямая кишка млекопитающих выстлана слоями слизистой, которые могут ограничивать газообмен. Чтобы проверить гипотезу кишечного дыхания должным образом, эту слизь нужно было бы удалить, чтобы обеспечить прямой доступ кислорода к стенке кишечника.



Для начала доктор Такебе и его коллеги испробовали это на мышах…



После успеха этих экспериментов исследователи перешли к крысам и свиньям и обнаружили, что техника работает и с ними. В свете этого доктор Такебе надеется начать испытания на здоровых добровольцах в следующем году".



Вот так просто, надо только для начала лишить человека слизистой оболочки в этом интимном месте. Правда, как это можно совмещать с сексом, ученые пока не поясняют, чем вводят в недоумение целую армию Западных геев и транссексуалов. Но форточка Овертона уже приоткрылась, и в ближайшем будущем нам следует ожидать агрессивной информационной кампании по внедрению в сознание "самой свободной, креативной, современной и супер научной идеи" о превращении человека в… хм… не знаю пока во что. И в России тут же появится множество творческих неординарных уникальных людей, которые будут гордиться, что они дышат не как уныло-мракобесные "лапти и ватники" естественно, а креативно через задницу. И после этого только скажите, что Запад не загнивает.



17 мая 2021 Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621314120

