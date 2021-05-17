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|Эрдоган публично проклял федерального канцлера Австрии. Истыкает куклу булавками?
08:14 18.05.2021
Данила Титоренко 17.05.2021
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил, что проклинает правительство Австрии и федерального канцлера Себастьяна Курца, которые подняли над государственными зданиями флаги Израиля, сообщает РИА "Новости".
"Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства - значит, отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев", - заявил Эрдоган.
Себастьян Курц поднял над зданием своей администрации флаг Израиля, заявив, что "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения".
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация арабо-израильского конфликта. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.
Ранее ООН в третий раз не смогла согласовать заявление по Израилю и Палестине из-за США