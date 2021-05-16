 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг превратит Ашгабат в "умный город" - все снесет и поселит муравьев?
08:18 18.05.2021

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым провела переговоры с туркменской стороной, сообщает пресс-служба татарстанского главы. Госинформагентство ТДХ по-прежнему не сообщает о визите.

Вначале Гурбангулы Бердымухамедов и Рустамом Минниханов провели двусторонние переговоры, на которых глава Татарстана выразил соболезнования в связи с кончиной отца президента.

Глава Туркменистана поблагодарил коллегу за теплый прием делегации, посетившей Казань для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что дружественные отношения президентов двух стран способствуют тесному контакту на уровне регионов.

На встрече в расширенном составе Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что "у Туркменистана очень большие намерения по расширению сотрудничества по линии КАМАЗа". Минниханов сообщил, что компанией подготовлена дорожная карта по разным направлениям, в том числе электробусы.

Глава Туркменистана остановился на вопросах сотрудничества по линии информационных технологий. "Мы на следующей неделе заложим фундамент смарт-сити (умный город). Нас интересует ваш опыт в вопросах цифровизации в административной сфере, сфере услуг, жилищно-коммунального хозяйства", – сказал Гурбангулы Бердымухамедов. Минниханов ответил, что "Татарстан готов присутствовать и работать дальше во всех сферах".

После переговоров президенты осмотрели вертолет Ми-17-1В в медицинском варианте исполнения, который недавно был поставлен в Ашхабад.

Справка пресс-службы президента Татарстана:

По итогам 2020 года объем товарооборота между сторонами составил 107 млн. долларов. Основной экспорт из Татарстана – это средства наземного транспорта, каучук, оборудование и механические устройства. В Татарстан поставляются преимущественно пластмассы и изделия из них, а также овощи.

В Туркменистан поставлена практически вся серийная линейка грузовиков "КАМАЗа" – более 9 тысяч единиц. На данный момент имеется контракт на поставку 1982 единиц техники в 2019-2021 гг. До августа этого года планируется отгрузка последней партии из 189 единиц.

ПАО "Татнефти" имеет контракт по оказанию услуг по повышению нефтеотдачи пластов. В период 2019–2020 гг. проведены ремонтные работы на 120 скважинах, дополнительно добыто свыше 106 тыс. тонн дополнительной нефти. В января 2021 года в Филиале ПАО "Татнефть" в Туркменистане произведен запуск производства по ремонту б/у насосно-компрессорных труб.

Компания ООО "УК "КЭР-Холдинг" в 2009 году открыла свой филиал в Туркменистане. Она сотрудничает с Государственными концернами "Туркменнебит" и "Туркменгаз", с которыми имеет два действующих контракта в части энергетического и нефтедобывающего рынка.

С 2009 по 2015 год Казанский вертолетный завод поставил в Туркменистан11 вертолетов. По итогам подписанных прямых контактов между АО "КВЗ" и Агентством "Туркменховаеллары" в 2020-2021 гг. поставлены два медицинских вертолета: Ми-17-1В и АНСАТ.

Источник - hronikatm.com
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