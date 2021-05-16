Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного "похожего на динозавра" существа (видео)

08:25 18.05.2021

Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного существа



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Уникальную находку обнаружили местные жители на Ямале в Надымском районе. В окрестностях Ямбурга найдены останки неизвестного древнего хищника. Об этом сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".



Череп "динозавра" случайно откопал местный житель Константин Левчик. Благодаря вечной мерзлоте находка хорошо сохранилась. Как отметили специалисты, видны зубы и остатки мягких тканей. Вероятно, это был хищник. Один из предполагаемых вариантов – найденный череп мог принадлежать зубатому киту белухе.



Между тем, подобные сенсационные экземпляры на территории ямальской тундры находят довольно регулярно. Вечная мерзлота хранит останки представителей и сухопутных, и водоплавающих дреней фауны. Среди громких открытий – мамонты, различные виды морских млекопитающих, рептилии.



"Ехал в районе Парусного между гор на снегоходе и нашел. Никогда такого раньше не видел. Мамонты были, бивни тоже. Этот на динозавра похож. Вот, привез его в Ямбург пока", – сказал Константин Левчик.



Как отметил ямалец, свою находку он с радостью отдаст в главный музей Ямала – окружной музейно-выставочный комплекс имени Шимановского.