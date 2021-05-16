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|Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного "похожего на динозавра" существа (видео)
08:25 18.05.2021
Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного существа
видео - https://www.vesti.ru/article/2563003?utm_source=smi2#teaserId=10434562&teaserType=mostPopularNews&columnType=mostPopularNews&screenKey=primaryColumnScreen
Уникальную находку обнаружили местные жители на Ямале в Надымском районе. В окрестностях Ямбурга найдены останки неизвестного древнего хищника. Об этом сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".
Череп "динозавра" случайно откопал местный житель Константин Левчик. Благодаря вечной мерзлоте находка хорошо сохранилась. Как отметили специалисты, видны зубы и остатки мягких тканей. Вероятно, это был хищник. Один из предполагаемых вариантов – найденный череп мог принадлежать зубатому киту белухе.
Между тем, подобные сенсационные экземпляры на территории ямальской тундры находят довольно регулярно. Вечная мерзлота хранит останки представителей и сухопутных, и водоплавающих дреней фауны. Среди громких открытий – мамонты, различные виды морских млекопитающих, рептилии.
"Ехал в районе Парусного между гор на снегоходе и нашел. Никогда такого раньше не видел. Мамонты были, бивни тоже. Этот на динозавра похож. Вот, привез его в Ямбург пока", – сказал Константин Левчик.
Как отметил ямалец, свою находку он с радостью отдаст в главный музей Ямала – окружной музейно-выставочный комплекс имени Шимановского.