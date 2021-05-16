 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного "похожего на динозавра" существа (видео)
08:25 18.05.2021

Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного существа

видео - https://www.vesti.ru/article/2563003?utm_source=smi2#teaserId=10434562&teaserType=mostPopularNews&columnType=mostPopularNews&screenKey=primaryColumnScreen

Уникальную находку обнаружили местные жители на Ямале в Надымском районе. В окрестностях Ямбурга найдены останки неизвестного древнего хищника. Об этом сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Череп "динозавра" случайно откопал местный житель Константин Левчик. Благодаря вечной мерзлоте находка хорошо сохранилась. Как отметили специалисты, видны зубы и остатки мягких тканей. Вероятно, это был хищник. Один из предполагаемых вариантов – найденный череп мог принадлежать зубатому киту белухе.

Между тем, подобные сенсационные экземпляры на территории ямальской тундры находят довольно регулярно. Вечная мерзлота хранит останки представителей и сухопутных, и водоплавающих дреней фауны. Среди громких открытий – мамонты, различные виды морских млекопитающих, рептилии.

"Ехал в районе Парусного между гор на снегоходе и нашел. Никогда такого раньше не видел. Мамонты были, бивни тоже. Этот на динозавра похож. Вот, привез его в Ямбург пока", – сказал Константин Левчик.

Как отметил ямалец, свою находку он с радостью отдаст в главный музей Ямала – окружной музейно-выставочный комплекс имени Шимановского.

Источник - vesti.ru
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