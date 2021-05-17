 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Караганде забит насмерть неизвестными городской активист Олег Гарницкий
08:40 18.05.2021

В Караганде расследуют смерть общественника Олега Гарницкого, пострадавшего в результате избиения
17 мая 2021,
Елена ВЕБЕР

Сегодня в Караганде скончался пострадавший в результате избиения 50-летний Олег Гарницкий, известный в городе гражданский активист. В больнице он пролежал месяц. В реанимацию активист попал после того, как на одном из субботников местный житель после жалоб сына на пораненную о разбитую бутылку руку ударил его. В результате Гарницкий получил серьезные травмы.

Он был известен местной общественности как борец за чистоту и благоустройство города. Привлекал к этому местных жителей, писал обращения властям. Произошедшее вызвало реакцию общественности в соцсетях.

Поговорить с родными умершего общественника не удалось. Репортер Азаттыка разыскала его друга и единомышленника, который вместе с Олегом принимал участие в общественных делах по благоустройству.

- Я увидел, что он лежит на асфальте и очень сильно храпит. Я сначала подумал, что у него давление и он сам упал. Подхожу, а рядом еще были женщины и два мужчины. Одного из них, я потом узнал, был тот, кто побил. Люди так говорят. Я положил Олега на бок, он перестал хрипеть, был живой, но плохо понимал. Из затылка шла кровь. Через 5-10 минут подъехал наш участковый, который проезжал мимо. Я позвонил в скорую. Но потом мы посадили его к участковому в машину и повезли в больницу, чтобы не терять время. Завтра меня вызывают в полицию как свидетеля, - сообщил Сактаганов.

Как заявили репортеру Азаттыка в облздраве, Гарницкий поступил 18 апреля в крайне тяжелом состоянии. Это было обусловлено полученными травмами головного мозга.

- За весь период нахождения пациент был в крайне тяжелом состоянии, обусловлено выраженными неврологическим дефицитом вследствие полученной травмы и из-за сопутствующей патологии. 17 мая пациент скончался. Дальше планируется проведение судебной медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе облздрава.

По словам Сактаганова, Гарницкий строил большие планы в сфере его активистской деятельности.

- Он хотел охватить благоустройством больше дворовых территорий. Хотел установить в своем микрорайоне, где жил, юрту, сделать площадку подросткам для скейтборда, баскетбольное поле. Закупил много саженцев, которые хотел высадить. Из больницы пока не привезли его. Пока не знаем, когда будем хоронить, экспертизу назначили, - сообщил Сактаганов.

В департаменте полиции сообщили, что возбужденное ранее уголовное дело теперь переквалифицировали на более тяжкую статью в связи со смертью потерпевшего. Теперь оно расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Также решается вопрос об изменении меры пресечения для подозреваемого, который это время находился под подпиской о невыезде.

Источник - rus.azattyq.org
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