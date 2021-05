Великопуштунский шовинизм или полиэтничность: история "афганской нации", - Равшан Назаров

08:44 18.05.2021 ВЕЛИКОПУШТУНСКИЙ ШОВИНИЗМ ИЛИ ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ: ИСТОРИЯ "АФГАНСКОЙ НАЦИИ"



В серии статей на тему "Этнополитическая ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность Центральной Азии" кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Равшан Ринатович Назаров разбирается: как этническая, лингвистическая, конфессиональная специфика Афганистана повлияли и продолжают оказывать эффект на политику внутри страны и регион в целом.



В первой части – об истории складывания "афганской нации" – от пуштунских племен до конца XX века.



История современного Афганистана начинается с XVII века. Тогда земли, где жили пуштунские племена, были разделены между Ираном и индийской империей Великих Моголов (Бабуридов)[1]. Часть современной территории Афганистана между Гиндукушем и Амударьей занимали государства с центрами в Балхе и Кундузе, населенные узбеками и таджиками [2]. В последующем упадок Ирана и индийских государств повлек образование новых государств, в которых властвовали уже пуштунские и сикхские племена [3].



В 1667-1672 гг. в результате восстания пуштунов территория от Инда до Кандагара фактически отпала от империи Великих Моголов. Так, в конце XVII века племенные группы пуштунов определились географически: гильзаи (под предводительством Мир Вейс-хана) заняли область Кандагара, племя абдали (позже дуррани ) стало заметной силой в Гератской области, племя рохиллы осело между Гогрой и Гангом в области Рохилканд[4] .



На протяжении первой половины XVIII в. (1707, 1709, 1716, 1720-1723, 1725, 1728-1729, 1735-1737, 1739, 1747) состоялся целый ряд пуштуно-иранских вооруженных конфликтов, связанных со стремлением пуштунов к независимости от господства Ирана. В итоге в 1747 г. после смерти Надир-шаха, Ахмад-шах (пуштун из рода садозаев племени абдали , переименованное в дуррани[5] ) провозгласил независимость Дурранийской империи – пуштунского государства, на продолжение традиций которого сегодня претендует современный Афганистан[6] .



Всю вторую половину XVIII века шли войны пуштунов против Ирана, Туркестана, Пенджаба, сикхов, Делийского султаната, маратхов и т.д. [7]. Не было и внутрипуштунского единства: заговор попользаев и ализаев (пуштунских племен) против того самого Ахмад-шаха в 1749 г., мятеж дурранийцев в 1774 г., мятеж баракзаев и нурзаев в 1795 г., междоусобицы между мохаммадзаями и попользаями в 1799 г. и др. [8] .



В 1793-1800 гг. при Заман-шахе была сформирована кызылбашская гвардия (из иранских тюрков), которая охраняла шахскую власть от сепаратизма пуштунских племенных вождей[9].



Весь XIХ век и начало ХХ века прошли в борьбе пуштунов, с одной стороны, против попыток навязать им английское господство[10] , с другой – в постоянном стремлении пуштунских правителей к покорению и подчинению других народов и территорий под свой контроль (синдхов в 1806 г., кашмирцев в 1807 г., Мешхеда в 1808 гг., Берара в 1809 г., узбеков Меймене в 1810 г., персов Хорасана в 1817 г. и 1837 г., Сеистан в 1902 г., джемшидов в 1908 г., шугнанцев в 1910 г., горных таджиков в 1930 г.) [11].



Продолжались и традиционные внутрипуштунские распри [12]: в 1819 г. династия Садозаев была свергнута, ее сменила династия Баракзаев. После, в 1834 г. произошел переворот под началом Дост-Мухаммад-хана из рода тех же баракзаев, восстание Исхак-хана в 1888 г., восстания момандов в 1901 г. и 1935г., Кандагарское восстание 1912 г., Хостские восстания 1913 г., 1924 г. и 1932г., убийство эмира Хабибуллы-хана в 1919 г., восстание племен в 1928 г., восстание сулейманхелей в 1938 г., восстания дуррани и афридиев в 1939 г., восстание джедранов в 1944 г. ( все перечисленные – пуштунские племена[13] .



После Второй мировой войны в целом этнополитическая ситуация в Афганистане стабилизировалась [14]. Противоречия во взаимоотношениях между этническими группами обусловлены тем, что после основания в 1747 г. Ахмад-шахом Дуррани афганского государства начался процесс централизации, который продолжился до конца XIX в. На протяжении полутора веков пуштунские правители вели упорные завоевательные войны; в результате им удалось подчинить значительные территории, населенные неафганскими народами: Северный Афганистан (Южный Туркестан), Западный Афганистан (Восточный Хорасан), Бадахшан, Хазараджат, Нуристан [15].



Этническая политика почти всех правительств Афганистана строилась на великопуштунском шовинизме и принижении роли и места непуштунских народов. Единственное исключение – период власти Народно-демократической партии Афганистана (марксистско-ленинская партия, существовавшая в стране в 1965-1992гг.) с ее подчеркнутым "интернационализмом" [16].



С другой стороны, и эта партия раскололась по этническому признаку – две фракции "Хальк" и "Парчам", что было понятно с точки зрения традиций дурранийско-гильзайского противостояния [17]. Фракцию "Хальк" в основном составляли пуштуны-дуррани, а во фракции "Парчам" состояли преимущественно гильзаи и представители непуштунских народов (таджики, узбеки, хазарейцы и др.) [18].



В первое же правительство НДПА (апрель 1978 г.) были введены 3 таджика, 2 хазарейца, 1 узбек, 1 чараймак [19].



Очень часто афганцы в качестве фамилии используют родовую или племенную принадлежность, особенно это характерно для пуштунов – Ахмадзай, Ачакчай, Бангаш, Баракзай, Вардак, Гильзай, Дуррани, Какар, Карзай, Мангал, Моманд, Оракзай, Садозай, Тараки, Хотак [20]. Встречаются также фамилии Пуштун, Таджик, Пахтан (пакистанская форма произнесения слова "пуштун"), Афган, Афгани, Хазар, Балудж.

Главный концепт просвещенной части пуштунской элиты в сфере межнациональных отношений опирался на мнение идейного лидера младоафганского движения Махмуда Тарзи о том, что понятие "афганская нация" должно включать не только пуштунов, в себя все народы, народности и племена, населявшие Афганистан [21]. Предполагалось, что идея единства афганского народа базируется на идее единства всех исламских народов. Примат конфессионального над национальным предполагал также примат государственного над национальным. Но де-факто пуштуны оставались доминирующим этносом [22].



Продолжение следует…



17 мая 2021 Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621316640

