Жапаров разогнал свою пресс-службу. Пользуясь тем, что умеют писать...

10:06 18.05.2021

18 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА

Главой пресс-службы президента стала Нурай Марс



Главой отдела информационной политики администрации президента назначена Нурай Марс. Информацию 24.kg подтвердила она сама.



Отметим, Нурай Марс ранее работала в пресс-службе Национального банка и мэрии Бишкека.



Напомним, эту должность ранее занимала Нуркамал Асканова. Она была назначена 1 февраля 2021 года.



Ранее также Галина Байтерек сообщила, что покидает пост пресс-секретаря. На ее место назначен Эрбол Султанбаев.