 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США выделят десятки тысяч долларов на "свободу слова" в Киргизии
10:11 18.05.2021

Госдепартамент США выделит средства на финансирование программ "по поддержке свободы слова и независимых СМИ" в Киргизии. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего гранта.

В рамках гранта США могут выделить участникам от 10 до 50 тысяч долларов. Подать заявку на финансирование могут любые независимые СМИ Киргизии, а также некоммерческие организации.

Отмечается, что грантовые программы нацелены на развитие свободной и независимой журналистики в стране. Они должны повысить "потенциал и устойчивость" киргизских медиаорганизаций в вопросах независимого и объективного освещения событий.

В Госдепе подчеркнули, что медиа-службы Киргизии считаются "наиболее открытыми" в регионе. Однако большинство из них нельзя назвать полностью независимыми из-за распространения самоцензуры.

В декабре 2020-го стало известно, что Госдепартамент США профинансирует программы, которые будут направлены на разъяснение россиянам американских ценностей и принципов свободы СМИ. В рамках инициативы "Делиться Америкой с Россией" Вашингтон поможет гражданам России ближе познакомиться с американскими ценностями и культурой в контексте демократического общества.

Екатерина Андреева

Источник - Лента.Ру
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