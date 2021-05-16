Жапаров назначил ключевые кадры своей Администрации

10:30 18.05.2021

Дюшекеев Дастан Станбекович назначен заведующим отделом внешней политики Администрации президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



Д.Дюшекеев 17 ноября 2020 года был назначен заведующим отделом внешней политики Аппарата президента.



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Бакиров Жетиген Жокинович назначен заведующим отделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики Администрации президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



Ж.Бакиров в августе 2016 года распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова был назначен заместителем заведующего отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата правительства.



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Орозалиев Акылбек Атабекович назначен заведующим отделом инспекторско-контрольной работы Администрации президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



А.Орозалиев в декабре 2018 года указом президента Сооронбая Жээнбекова был назначен заведующим отделом политики государственного управления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента.



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Базарбеков Замирбек Курамаевич назначен заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



З.Базарбеков 25 декабря 2020 года указом и.о. президента Таланта Мамытова был назначен заведующим отделом судебной реформы и законности Аппарата президента.



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Керимжанов Алтынбек Джамалбекович назначен заведующим отделом кадров Администрации президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



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Жалалов Жаныбек Махматалиевич назначен заведующим отделом организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами Администрации президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



Ж.Жалалов в феврале 2021 года распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова был назначен заместителем руководителя Аппарата правительства. До этого 4 месяца занимал должность полномочного представителя правительства в Баткенской области.