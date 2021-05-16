Очаровательная Марс (не планета) стала пресс-секретарем КырПреза Жапарова

11:16 18.05.2021

Нурай Марс назначена главой пресс-службы президента



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https://kg.akipress.org/news:1703225/?from=portal&place=nowread&b=1



Нурай Марс назначена заведующей отделом информационной политики Администрации президента.



Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



После событий октября 2020 года пресс-службу возглавлял Нургазы Анаркулов, который в январе 2021 года был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Его на этой должности сменила Нуркамал Асканова.



Нурай Марс родилась 29 сентября 1991 года в Бишкеке.



Образование высшее, окончила в 2015 году Факультет журналистики КНУ. В настоящее время обучается на магистратуре в Кыргызском экономическом университете на Факультете финансов и кредита по специальности "Специалист по связям с общественностью".



С 2017 г. по настоящее время – Национальный банк КР, главный специалист отдела по связям с общественностью.



В 2010-2011 и 2013-2014 годах работала в Управлении по связям с общественностью мэрии г.Бишкек, и.о. начальника отдела по связям с общественностью.



В 2013 году была пресс-секретарем Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.